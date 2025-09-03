CRDA Building Inaugurated by Dussehra : అమరావతిలో నిర్మిస్తున్న సీఆర్డీఏ భవన నిర్మాణ పనులు ఈ నెలాఖరుకు పూర్తికానున్నాయి. దీంతో దసరా నాటికి ఈ భవనాన్ని ప్రారంభిస్తామని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. మంగళవారం ఆయన అమరావతి అభివృద్ధి సంస్థ ఛైౖర్పర్సన్ డి.లక్ష్మీపార్థసారథితో కలిసి పనులు పరిశీలించారు. అనంతరం మంత్రి మీడియాతో మాట్లాడుతూ, సుమారు 3 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఈ భవన నిర్మాణం జరుగుతోందని, దీనికి సమీపంలో మరో 1.60 లక్షల చ.అ.విస్తీర్ణంలో అనుసంధాన నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయన్నారు. 2014-19లోనే ఈ భవనాన్ని పూర్తిచేశామన్న మంత్రి గత ప్రభుత్వం మూడు ముక్కలాటతో పనులను నిలిపివేసిందన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక సాంకేతిక కమిటీని నియమించి సూచనలు తీసుకున్నామని తెలిపారు. అనంతరం మిగతా పనులకు టెండర్లు పిలిచి పూర్తిచేస్తున్నామని వెల్లడించారు.
అమరావతిలో చుక్కనీరు నిలవదు : కొంతమంది కావాలనే అమరావతిపై దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని మంత్రి నారాయణ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ‘కొండవీటి వాగులో నీటిని చూపుతూ వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు అసత్యప్రచారం చేశారు. వాగులో అడ్డంకులను తొలగించాం. భవిష్యత్తులో ఎంత పెద్ద వర్షం పడినా అమరావతిలో చుక్కనీరు నిలిచే అవకాశం లేదు. రాజధానికి వరదముంపు లేకుండా బృహత్ ప్రణాళిక ప్రకారం రిజర్వాయర్లు, గ్రావిటీ కెనాల్స్ నిర్మాణం వేగంగా జరుగుతోంది’ అని మంత్రి తెలిపారు. అమరావతిలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కోసం నిర్మిస్తున్న భవన సముదాయాలను వచ్చే ఏడాది మార్చి నాటికి అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. మూడేళ్లలో తొలిదశ అమరావతి నిర్మాణ పనులు పూర్తిచేస్తామని తెలిపారు.
పర్యవేక్షణకు కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ : అమరావతి పునర్నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. పెద్దఎత్తున సాగుతున్న ఈ పనుల పర్యవేక్షణకు కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ను సీఆర్డీఏ ఏర్పాటు చేయబోతోంది. ఇది రాజధాని అమరావతిలో జరుగుతున్న పనులు సరైన సమయంలో పూర్తయ్యేలా చూస్తుంది, అలాగే ఈ కేంద్రం నుంచి నిరంతరం పర్యవేక్షణ చేస్తుంది. సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు పక్కన రాయపూడి సమీపంలో నిర్మిస్తున్న సీఆర్డీఏ కార్యాలయంలోని కింది అంతస్తులో ఇది రానుంది. దీనికి ఆసక్తి గల సంస్థల నుంచి సీఆర్డీఏ ఆర్ఎఫ్పీ పిలిచింది.
వివిధ విభాగాల మధ్య సమన్వయం : ఎంపికైన సంస్థ కమాండ్ కంట్రోల్ కేంద్రం నిర్మాణంలో సాంకేతిక తోడ్పాటు, నిర్వహణను చూడాల్సి ఉంటుంది. సీఆర్డీఏ, అమరావతి డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఆధ్వర్యంలో రాజధానిలో రహదారులు, భవనాలు, వరద నీటి నిర్వహణ, రైతుల రిటర్నబుల్ ప్లాట్లలో మౌలిక వసతుల కల్పన, పచ్చదనం అభివృద్ధి, తదితర పనులు సాగుతున్నాయి. ఒకేసారి భారీ ఎత్తున జరుగుతున్న పనులు సరైన సమయంలో పూర్తయ్యేలా చూసేందుకు, వివిధ విభాగాల మధ్య సమన్వయం కోసం కమాండ్ కంట్రోల్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
360 డిగ్రీల్లో పరిశీలించేందుకు డ్రోన్లు : ఇక్కడ అంశాల వారీగా ప్రత్యేకంగా సిబ్బందికి బాధ్యతలు అప్పగించనున్నారు. పనులు జరుగుతున్న ప్రాంతాల్లో నాణ్యమైన చిత్రాలు అందించే సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేస్తారు. వీటి నుంచి వచ్చే దృశ్యాలను సీఆర్డీఏ ప్రధాన కార్యాలయంలోని వ్యవస్థతో అనుసంధానం చేస్తారు. వీటితోపాటు ఎంచుకున్న పని ప్రాంతాన్ని 360 డిగ్రీల్లో పరిశీలించేందుకు డ్రోన్ల సాయం తీసుకోనున్నారు. ఇవి చిత్రీకరించే దృశ్యాలను రియల్ టైం మానిటరింగ్ ద్వారా పరిశీలించనున్నారు. ప్రత్యేక డ్యాష్ బోర్డును నిపుణులతో సీఆర్డీఏ అధికారులు రూపొందిస్తున్నారు.
పర్యావరణ హితంగా 'అమరావతి' - గ్రీన్ బిల్డింగ్ సర్టిఫికేషన్ కోసం కసరత్తు
మూడేళ్లలో అమరావతి తొలిదశ నిర్మాణం పూర్తి - మరో 34,964 ఎకరాల భూసమీకరణ