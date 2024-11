ETV Bharat / state

"తగ్గేదేలేదు" త్వరలో రెడ్​బుక్​ మూడో చాప్టర్ ఓపెన్ - వాళ్లకి కచ్చితంగా సినిమా చూపిస్తాం : మంత్రి లోకేశ్

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Minister Nara Lokesh Unveiled Statue of NTR in Atlanta of America : రెడ్ బుక్​లో ఇప్పటికే రెండు చాప్టర్లు ఓపెన్ అయ్యాయని త్వరలోనే మూడో చాప్టర్ కూడా తెరుస్తామని విద్య, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. మూడో చాప్టర్ ఓపెన్ అవ్వాలంటే ఎమ్మెల్యేలు వెనిగండ్ల రాము, యార్లగడ్డ వెంకట్రావు చాలా కష్టపడాలని సూచించారు. ఎవరైతే చట్టాన్ని ఉల్లంఘించారో వారికి కచ్చితంగా సినిమా చూపిస్తామని హెచ్చరించారు. గత ప్రభుత్వంలో తాను కూడా ఒక బాధితుడునే అన్న లోకేశ్, యవగళం పాదయాత్రలో తనను తీవ్ర ఇబ్బందులు గురి చేశారని తెలిపారు.

అమెరికాలోని అట్లాంటాలో పర్యటించిన మంత్రి, ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు. అట్లాంటా NTR ట్రస్టు ఆధ్వర్యంలో 14 అడుగుల కాంస్య విగ్రహం ఏర్పాటు చేశారు. అనంతరం హెలికాప్టర్ ద్వారా విగ్రహంపై అభిమానులు పూలు చల్లారు. తెలుగు నేలకు అభివృద్ధి అంటే ఏంటో చూపించింది ఎన్టీఆరేనని తెలిపారు. ఆయన ప్రపంచంలో తెలుగువారు తలెత్తుకుని గర్వంగా తిరిగేలా చేశారని లోకేశ్ కొనియాడారు. NTR ఆశయాలని తెలుగుదేశం పార్టీ ముందుకు తీసుకెళ్తుందని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు.

రెడ్ బుక్ కి ఇప్పుడు భయపడుతున్న సైకో, గుడ్ బుక్ తీసుకువస్తానని తెలిపినట్టు గుర్తుచేశారు. కానీ ఆ నోట్ బుక్​లో ఏమి రాయాలో జగన్​కు అర్థం కావడం లేదని ఎద్దేవా చేశారు. అభివృద్ధి సంక్షేమం రెండు కలుపుకొని ముందుకు తీసుకుళ్తేనే రాష్ట్రం ముందుకు వెళుతుందన్న లోకేశ్, పెట్టుబడులు కూడా రాష్ట్రానికి తీసుకువెళ్లాలన్నారు. ప్రజలు మనపై గురుతరమైన బాధ్యత పెట్టారన్న సంగతి ఎమ్మెల్యేలు గుర్తుంచుకోవాలని లోకేశ్ సూచించారు.