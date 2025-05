ETV Bharat / state

రాష్ట్రానికి 91 పెద్ద కంపెనీలు - 5 లక్షల ఉద్యోగాల కల్పనే లక్ష్యం: మంత్రి లోకేశ్ - LOKESH REVIEW ON IT AND ELECTRONICS

Lokesh_Review_on_IT_and_Electronics ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 13, 2025 at 8:06 PM IST 2 Min Read