ఆటోలపై కొటేషన్లు చదువుతా - వారి మనస్సు ఏంటో అర్థమవుతుంది: లోకేశ్​

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 2:09 PM IST

2 Min Read
Minister Nara Lokesh Praises Auto Drivers: విజయవాడ సింగ్‌నగర్‌లో జరిగిన ‘ఆటో డ్రైవర్ల సేవలో’ పథకం ప్రారంభోత్సవంలో రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేశ్‌ ఆటో డ్రైవర్ల కృషిని ప్రశంసించారు. ప్రజలతో నిత్యం మమేకమై ఉండే వృత్తి ఇదేనని, ఆటో డ్రైవర్లు గ్రామస్థాయి నుంచి దేశ రాజకీయాల దాకా చర్చించే ప్రజానేతలుగా నిలుస్తారని తెలిపారు.

మంత్రి లోకేశ్‌ మాట్లాడుతూ “ఇంట్లో ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా నవ్వుతూ పలకరిస్తారు ఆటో డ్రైవర్లు. ఎవరికి ఏ అత్యవసర ప్రయాణం ఉన్నా ఠక్కున గుర్తుకొచ్చేది వారే. ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకొచ్చే శక్తి ఆటో డ్రైవర్లకు ఉంది” అని పేర్కొన్నారు. ఆనాడు దివంగత ఎన్టీఆర్‌ ఖాకీ డ్రెస్సు వేసుకుని ప్రజల మధ్యకు వెళ్లినట్లు, నేడు ఆటో డ్రైవర్లు అదే స్పూర్తితో సమాజానికి సేవ చేస్తున్నారని ఆయన గుర్తు చేశారు. “నేను కూడా ఆటో వెనక ఉన్న కొటేషన్లు చదువుతుంటా. వాటిలోని మాటలు చూస్తుంటే వారి మనసు ఎంత పెద్దదో అర్థమవుతుంది” అని లోకేశ్‌ అన్నారు.

ఆటోల వెనుక కొటేషన్లు చూస్తుంటే వారి మనస్సు ఏంటో అర్థమవుతోంది: లోకేశ్​ (ETV)

ఆటో డ్రైవర్ల నిజాయితీ గురించి ప్రశంసలు: ఆటో డ్రైవర్లు ఎవరైనా ప్రయాణికుడు ఏ వస్తువు మరిచిపోయినా దాన్ని వెంటనే పోలీసులకు అందజేస్తారన్న మంచి గుణాన్ని మంత్రి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. “వారికి కేవలం వృత్తి మాత్రమే కాదు, సేవా భావన కూడా ఉంది” అని చెప్పారు.

కూటమి ప్రభుత్వ సంకల్పం - ఆటో డ్రైవర్లకు భరోసా: “ప్రజలకు మెరుగైన సేవ చేసే ఆటో డ్రైవర్ల రుణం తీర్చుకోవడం మా ప్రభుత్వ లక్ష్యం. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎంతున్నా, ఇచ్చిన ప్రతి హామీని నెరవేర్చుతాం” అని అన్నారు. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో డ్రైవర్లపై భారీ ఛార్జీలు, గ్రీన్‌ ట్యాక్స్‌ వంటి భారం మోపారని, కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక గ్రీన్‌ ట్యాక్స్‌ను తగ్గించి డ్రైవర్లకు ఊరట కల్పించిందని గుర్తు చేశారు.

రోడ్ల మరమ్మతులకు రూ. 2,000 కోట్లు ఖర్చు: వాహనదారుల సౌకర్యార్థం కూటమి ప్రభుత్వం రూ. 2 వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి రహదారి గుంతలకు మరమ్మతులు చేపట్టిందని మంత్రి తెలిపారు. “వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో రోడ్లు దెబ్బతిన్నాయి, వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఇప్పుడు పరిస్థితి పూర్తిగా మారింది” అన్నారు.

మహిళలకు గౌరవం, ప్రజల్లో చైతన్యం అవసరం: మహిళలు కూడా ఆటో నుంచి అంతరిక్షం వరకూ రాణిస్తున్నారని లోకేశ్‌ పేర్కొన్నారు. ప్రజల రుణం తీర్చుకోవటమే కూటమి ప్రభుత్వ ప్రధాన ధ్యేయమని, ఆటో డ్రైవర్లు ప్రజల సేవలో ముందుండి సమాజానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారని లోకేశ్‌ పేర్కొన్నారు. “వీరి నవ్వు, నిజాయితీ, చైతన్యం రాష్ట్రానికి బలం. అందుకే ప్రభుత్వం ఈ వర్గం సంక్షేమాన్ని అత్యంత ప్రాధాన్యంగా తీసుకుంటోంది” అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

సమర్థ నాయకత్వం ఉంటే ఏ రాష్ట్రమైనా సుభిక్షం: పవన్‌ కల్యాణ్

