National Sports Day held in Visakhapatnam: ఏపీని ప్రపంచానికే క్రీడా రాజధానిగా మారాలని మంత్రి నారా లోకేశ్ ఆకాంక్షించారు. ఇందుకు ప్రభుత్వంతో పాటు తాను సైతం వ్యక్తిగతంగా లీడ్ తీసుకుంటానన్న లోకేశ్ ప్రపంచస్థాయి మౌలికవసతులను కల్పించేందుకు సిద్ధమని స్పష్టం చేశారు.అధికారంలోకి వచ్చిన ఏడాదిన్నరలోనే ఎన్నో మార్పులు తెచ్చామని క్రీడాశాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. అత్యుత్తమైన పాలసీని రూపొందించామని ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. ప్రభుత్వ సహకారాన్ని తీసుకుని యువత దేశ కీర్తిని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పాలని కోచ్ గోపీచంద్, చెస్ క్రీడాకారిణి కోనేరు హంపి పిలుపునిచ్చారు.
విశాఖలో నిర్వహించిన జాతీయ క్రీడా దినోత్సవంలో మంత్రి నారా లోకేశ్, కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్నాయుడితో పాటు మంత్రులు మండిపల్లి రాంప్రసాద్రెడ్డి, అనిత, డోఎస్బీవీ స్వామి తదితరులు హాజరయ్యారు. అంతేకాకుండా బ్యాడ్మిండన్ కోచ్ గోపీచంద్, చెస్ క్రీడాకారిణి కోనేరు హంపి, అథ్లెట్ యర్రా జ్యోతి, క్రీడాకారులు పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు.
చంద్రబాబు సహకారం మరువలేనిదన్న గోపీచంద్: కోచ్గా తాను ప్రయాణం ప్రారంభించిన రోజుల్లో సీఎం చంద్రబాబు ఇచ్చిన సహకారం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేనని ప్రముఖ బ్యాడ్మింటన్ కోచ్ పుల్లెల గోపీచంద్ గోపీచంద్ తెలిపారు. హైదరాబాద్లో వసతులను కల్పించి అంతర్జాతీయ స్థాయి పోటీలు నిర్వహించేందుకు చంద్రబాబు ఎంతో కృషి చేశారని తెలిపారు. ప్రస్తుత తరం పిల్లలు ముందు స్కూల్, ఆ తర్వాత టీవీలు, ఫోన్లకు మాత్రమే అతుక్కుపోతున్నారన్న ఆయన గోపీచంద్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పరిస్థితి ఇదే విధంగా ఇలానే కొనసాగితే చాలా ప్రమాదకర పరిస్థితులు వస్తాయని ఆయన ఈ సందర్భంగా హెచ్చరించారు. గెలుపుతో సంబంధం లేకుండా ఆటను పట్టుదలతో ఆడాలని చెస్ క్రీడాకారిణి హంపి క్రీడాకారులందరికీ సూచించారు.
పట్టుదలతో ఆటలను ఆడాలన్న లోకేశ్: గతంలో అంటే 2014-2019 మధ్య సంవత్సరాల్లో మధ్య క్రీడాకారుల అభ్యున్నతి కోసం సీఎం చంద్రబాబు ఎంతో చేశారని మంత్రి మండిపల్లి ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు. కానీ ఇదే సందర్భంలో ఆ తర్వాత వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్ మాత్రం ఆ ఒరవడిని కొనసాగించలేదని విమర్శించారు. జాతీయ క్రీడా దినోత్సవ పోటీలను ఈ సంవత్సరం ప్రారంభించామని శాప్ ఛైర్మన్ రవినాయుడు తెలిపారు. ఇకపై ప్రతి ఏడాది ఇదే విధంగా కొనసాగిస్తామని ఆయన వివరించారు.
ప్రభుత్వం తరపున సహకారం అందించేందుకు తాము సిద్ధమని మంత్రి లోకేశ్ ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. కసి, పట్టుదలతో ఆటలను ఆడి ప్రపంచాన్నే గెలవాలని యువతకు లోకేశ్ సందేశాన్ని అందించారు. అనంతరం క్రీడాకారులను మంత్రులు సన్మానించి వారికి జ్ఞాపికలను అందించారు.
"నేను కోచ్గా తాను ప్రయాణం ప్రారంభించిన రోజుల్లో సీఎం చంద్రబాబు ఇచ్చిన సహకారం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. ప్రస్తుత తరం పిల్లలు ముందు స్కూల్, ఆ తర్వాత టీవీలు, ఫోన్లకు మాత్రమే అతుక్కుపోతున్నారు. పరిస్థితి ఇదే విధంగా ఇలానే కొనసాగితే చాలా ప్రమాదకర పరిస్థితులు వస్తాయి. ప్రతి ఒక్కరికీ ఆటలను ఆడాలి. అదే విధంగా ఆటలను ప్రోత్సహించాలి"-పుల్లెల గోపీచంద్, బ్యాడ్మింటన్ కోచ్
"ప్రభుత్వం తరపున సహకారం అన్ని విధాలా సహకారాన్ని అందిస్తాం. పట్టుదలతో, కసితో ఆటలను ఆడితే మీరు కూడా భవిష్యత్తులో ఉనే్నత శిఖరాలను అధిరోహిస్తారు. పాఠశాలల్లో చదువుతో పాటు ఆటలపై సైతం ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తాం. ఆటల్లోని మెలకువలను నేర్చుకునేందుకు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు చేస్తాం. నా తరపున క్రీీడలకు అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలను అందిస్తాను"-నారా లోకేశ్, మంత్రి
Tokyo Paralympics: చరిత్ర సృష్టించిన భవీనా.. భారత్కు తొలి పతకం