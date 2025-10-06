ETV Bharat / state

రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టండి - ముంబయి పారిశ్రామికవేత్తలతో లోకేశ్​ భేటీ

ముంబైలో మంత్రి నారా లోకేశ్ పర్యటన - టీసీఎస్ ఛైర్మన్ చంద్రశేఖరన్, రుస్తోంజీ గ్రూప్ ఛైర్మన్ బొమన్ ఇరానీతో భేటీ, ఉద్యోగాల కల్పన, పెట్టుబడులపై చర్చ

Minister Lokesh Mumbai Tour
Minister Lokesh Mumbai Tour (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 6, 2025 at 7:22 PM IST

Minister Lokesh Mumbai Tour : విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి లోకేశ్ ముంబయిలో పలు కంపెనీల ప్రతినిధులతో సమావేశమయ్యారు. ఏపీలో కోల్డ్ స్టోరేజి, ఎగుమతి మౌలిక సదుపాయాల రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టాల్సిందిగా ట్రాఫిగురా సంస్థను ఆహ్వానించారు. ఏపీఐఐసీతో కలిసి పారిశ్రామిక పార్కుల అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం వహించాలని ఈఎస్ఆర్ గ్రూప్ ఇండియా ప్రతినిధులను కోరారు. ఏపీలో టాటా గ్రూప్‌ మరిన్ని పెట్టుబడులు పెట్టే అంశాన్ని పరిశీలించాలని ఆ సంస్థ ఛైర్మన్ చంద్రశేఖరన్‌కు విజ్ఞప్తి చేశారు. విశాఖలో లగ్జరీ టౌన్‌ షిప్ నిర్మాణం చేపట్టాలని రుస్తోంజీ గ్రూప్ ఛైర్మన్ బొమన్ ఇరానీకు ప్రతిపాదించారు. రాష్ట్రంలో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్‌ను ఏర్పాటు చేయాలని హెచ్​పీ సంస్థ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్‌ ) ఇప్సితా దాస్ గుప్తాను ఆహ్వానించారు.

రుస్తోంజీ గ్రూప్ ఛైర్మన్ బొమన్ ఇరానీతో నారా లోకేశ్ భేటీ అయ్యారు. ఐటీ కంపెనీలు, డేటా సెంటర్ల రాకతో శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న విశాఖ మహానగరంలో లగ్జరీ టౌన్ షిప్ నిర్మాణాన్ని చేపట్టాలని మంత్రి లోకేశ్ విజ్ఞప్తి చేశారు. రుస్తోంజీ గ్రూప్ దేశవ్యాప్తంగా 25 మిలియన్ చదరపు అడుగులకు పైగా విస్తీర్ణం గల లగ్జరీ ఫ్లాట్లను అభివృద్ధి చేసింది. మరో 43 మిలియన్ చదరపు అడుగులకు పైగా ప్రాజెక్టులు పైప్ లైన్ లో ఉన్నాయి. గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు, టౌన్‌షిప్‌ల నిర్మాణంలో రుస్తోంజీ సంస్థ దేశంలోనే అగ్రగామిగా నిలిచింది.

Lokesh Met TCS Chairman: టాటా గ్రూప్ ఛైర్మన్ చంద్రశేఖరన్​తో మంత్రి లోకేశ్ భేటీ అయ్యారు. ఏపీలో టాటా గ్రూప్‌ మరిన్ని పెట్టుబడులు పెట్టే అంశాన్ని పరిశీలించాలని లోకేశ్ చంద్రశేఖరన్​ను కోరారు. విశాఖపట్నంలో ఈ నెల 14న నిర్వహించనున్న టీసీఎస్ డెవలప్‌మెంట్ సెంటర్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి హాజరుకావాలని ఆహ్వానించారు. టాటా పవర్ రెన్యూవబుల్స్ (Tata Power Renewables) ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ఛార్జింగ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అభివృద్ధి కోసం ప్రభుత్వంతో భాగస్వామ్యం కావాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

రాష్ట్ర ప్రజలకు సౌలభ్యంగా ఉండేలా రూఫ్‌టాప్ సోలార్ అభివృద్ధి చేసే ప్రక్రియలో ప్రభుత్వంతో కలిసి పని చేయాలని ప్రతిపాదించారు. ఏపీలో సెల్, మాడ్యూల్ మాన్యుఫాక్చరింగ్ యూనిట్ స్థాపనకు గల అవకాశాలను పరిశీలించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. విశాఖలో టాటా ఎల్క్సీ (Tata Elxsi) ఇంజనీరింగ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేసి, తూర్పుతీరంలో ప్రధాన కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేయాలని కోరారు. ఏపీలో సాఫ్ట్​వేర్ డిఫైండ్ వెహికిల్స్ (SDVs), అటానమస్ సిస్టమ్స్, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, బ్యాటరీ టెక్నాలజీస్, యూఏవీ, జెన్ ఏఐ ఆధారిత మొబిలిటీ లేదా మెడ్‌టెక్ ఇన్నోవేషన్‌ల వంటి రంగాల్లో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్​లెన్స్ ఏర్పాటు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహకాలిస్తుందని హామీ: టాటా ఆటోకాంప్ ఆధ్వర్యంలో శ్రీసిటీలో ఎలక్ట్రిక్ వాహన భాగాలు, అధునాతన కంపోజిట్ మాన్యుఫాక్చరింగ్ యూనిట్లు స్థాపించాలని కోరారు. ఇందుకు అవసరమైన భూమి, ప్లగ్ అండ్ ప్లే ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ను ప్రభుత్వం అందిస్తుందని హామీ ఇచ్చారు. పెట్టుబడి పరిమాణాన్ని ఆధారంగా తీసుకుని ఈవీ, ఎలక్ట్రానిక్ భాగాల తయారీ విధానంలో ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలను ప్రభుత్వం అందిస్తుందని వెల్లడించారు. టాటా అడ్వాన్స్‌డ్ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్ నేతృత్వంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్ రంగాలకు సంబంధించిన ఉత్పత్తి యూనిట్‌ను స్థాపించేందుకు అవకాశాలను అన్వేషించాలని ప్రతిపాదించారు.

రక్షణ, భద్రతా వ్యవస్థల రంగాలలో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఏర్పాటులో ప్రభుత్వంతో భాగస్వామ్యం కావాలని కోరారు. టాటా ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆధ్వర్యంలో ఏపీలో ఓఎస్ఏటీ సదుపాయం ఏర్పాటు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ భేటీలో టాటా పవర్ రెన్యూవబుల్స్ సీఈవో సంజయ్ కుమార్ బంగా, ఇండియా హోటల్స్ ఎండీ పునీత్ ఛత్వాల్, టాటా ఎలక్సి సీఈవో మనోజ్ రాఘవన్, టాటా ఆటో కాంప్ సీఈవో మనోజ్ కోల్హాత్కర్, టాటా అడ్వాన్స్ డ్ సిస్టమ్స్ సీఈవో సుకరన్ సింగ్, టాటా ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎండీ రణధీర్ ఠాకూర్, టాటా కెమికల్స్ ఎండీ ఆర్.ముకుందన్, టాటా ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్ సీఈవో వినాయక్ పాయ్, ఎస్ టి టెలీమీడియా గ్లోబల్ డేటా సెంటర్స్ సీఈవో బిమల్ ఖండేల్వాల్ పాల్గొన్నారు.

ఈఎస్​ఆర్ గ్రూప్ ప్రతినిధులతో భేటీ: గ్లోబల్ రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్టిమెంట్ ప్లాట్ ఫాం ఈఎస్ఆర్ గ్రూప్ ఇండియా ఇన్వెస్టిమెంట్స్ హెడ్ సాదత్ షా, డైరెక్టర్ (లీజింగ్) ప్రకృత్ మెహతాతో రాష్ట్ర విద్య, ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ ముంబయిలో భేటీ అయ్యారు. విజనరీ సీఎం చంద్రబాబు నేతృత్వంలో ఇటీవల ఏపీ ప్రభుత్వం ఆమోదించిన ప్లగ్&ప్లే ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ పాలసీ 4.0 పెట్టుబడులకు అనుకూలంగా ఉందని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు.

పోర్టు ఆధారిత లాజిస్టిక్స్​పై విజ్ఞప్తి: విశాఖపట్నం, కాకినాడ, తిరుపతి మార్గాల్లో 1,000 ఎకరాలకు పైగా మెగా ఇండస్ట్రియల్ పార్కులను అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు వివరించారు. ఏపీఐఐసీతో కలిసి పారిశ్రామిక పార్కుల అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం వహించాలని కోరారు. ఏపీలో పోర్టుల సమీపంలో 3-5 పెద్ద లాజిస్టిక్స్ పార్కులను అభివృద్ధి చేయబోతున్నామని ఈ సందర్భంగా లోకేశ్ వెల్లడించారు. విశాఖపట్నం పోర్టు, కాకినాడ పోర్టు వద్ద మల్టీమోడల్ లాజిస్టిక్స్ పార్కులు ఏర్పాటు చేయలని కోరారు. దేశంలో 70 శాతం రొయ్యలను ఉత్పత్తి చేస్తున్న ఏపీలో కోల్డ్ చైన్ మౌలిక సదుపాయాల రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టాలని విన్నవించారు.

ఏపీలో సముద్ర ఎగుమతుల కోసం కంటైనర్ ఫ్రైట్ స్టేషన్లు, గిడ్డంగుల నిర్మాణం, పోర్టు ఆధారిత లాజిస్టిక్స్​లో పెట్టుబడులు పెట్టాల్సిందిగా ఈఎస్ఆర్ ప్రతినిధులకు మంత్రి విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈఎస్ఆర్ గ్రూప్ ఆసియా-పసిఫిక్​లో $154 బిలియన్ ఆస్తులు, భారత్​లో $1.7 బిలియన్ ఆస్తులతో 2.8 మిలియన్ చదరపు మీటర్ల గ్రాస్ ఫ్లోర్ ఏరియా కలిగి ఉంది. రియల్ ఎస్టేట్, లాజిస్టిక్స్, డేటా సెంటర్స్ ఇన్ ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎనర్జీ, ఇండస్ట్రియల్ పార్కులపై ఈఎస్ఆర్ గ్రూప్ దృష్టి సారిస్తోంది.

