దిల్లీలో ప్రధాని మోదీని కలిసిన మంత్రి నారా లోకేశ్ - రాష్ట్రంలో ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ పరిశ్రమల స్థాపనకు చేయూత అందించాలని విజ్ఞప్తి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 5, 2025 at 3:43 PM IST|
Updated : September 5, 2025 at 4:59 PM IST
Minister Nara Lokesh met with PM Narendra Modi: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో మంత్రి నారా లోకేశ్ భేటీ అయ్యారు. కేంద్ర సాయం, పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు, కేంద్ర పథకాల అమలు, తాజా రాజకీయ పరిస్థితులపై ప్రధానితో లోకేశ్ చర్చించారు. సుమారు 45 నిమిషాల పాటు ఈ భేటీ సాగింది. ఈ క్రమంలో రాష్ట్రంలో పెట్టుబడుల ఆకర్షణకు సహకారం అందించాలని ప్రధానిని కోరారు. రాష్ట్రంలో సెమీ కండక్టర్ యూనిట్ మంజూరు చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అలానే రాష్ట్రంలో ఐటీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ పరిశ్రమల స్థాపనకు సహకారం అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
విద్యాప్రమాణాల మెరుగుదలకు రాష్ట్ర విద్యారంగంలో అనేక రకాల సంస్కరణలు అమలు చేస్తున్నామని, ఉన్నత విద్యలో మెరుగైన ఫలితాలు సాధించేందుకు తగిన సహకారం అందించాలని కోరారు. రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక గత 15 నెలలుగా కేంద్రం సహకారంతో పలు సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను సమర్థంగా అమలు చేస్తున్నామని తెలిపారు. జీఎస్టీ సంస్కరణల ద్వారా దేశంలోని కోట్లాది పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలకు ఉపశమనం కలిగించిన ప్రధాని మోదీకి మంత్రి లోకేశ్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
I had the privilege of calling on Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji today. I conveyed gratitude for the recent GST rationalisation, a landmark step that will energise MSMEs and ease the burden on the middle class. I also thanked him for the Government of India’s… pic.twitter.com/13wE9OK912— Lokesh Nara (@naralokesh) September 5, 2025
రాష్ట్రంలో గత కొంతకాలంగా నెలకొన్న వివిధ పరిణామాలను మోదీకి లోకేశ్ వివరించారు. దీనికి ప్రధాని స్పందిస్తూ రాష్ట్రాభివృద్ధికి అన్నివిధాలా సహకారం అందిస్తామని చెప్పారు. అలానే యోగాంధ్ర నిర్వహణపై రూపొందించిన కాఫీ టేబుల్ బుక్ను ఈ సందర్భంగా మోదీకి లోకేశ్ బహుకరించారు. మే 17న తన సతీమణి నారా బ్రాహ్మణి, కుమారుడు దేవాంశ్లతో మోదీని కలిసిన లోకేశ్ 4 నెలల వ్యవధిలో మళ్లీ ప్రధానిని కలవడం విశేషం. మంత్రి లోకేశ్ ఒకరోజు దిల్లీ పర్యటన ముగించుకుని అమరావతి బయల్దేరారు.
ఆ పార్టీకి బుద్ధి చెప్పాలి: టీచర్ల ఆత్మస్థైర్యాన్ని దెబ్బతీసేలా ప్రవర్తిస్తున్న వైఎస్సార్సీపీ చర్యల్ని మంత్రి నారా లోకేశ్ ఖండించారు. ఫేక్ హ్యాండిల్స్ ద్వారా అబద్దాలను ప్రచారం చేస్తున్న ఆ పార్టీకి బుద్ధి చెప్పాలని అన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ తన ఫేక్ హ్యాండిల్లో ఒక ఫొటోను షేర్ చేసిందని పేర్కొన్నారు. వేరే రాష్ట్రంలో ఆ ఘటన జరిగితే ఏపీలో పని చేస్తున్న టీచర్లు మద్యం తాగి బెంచీల కింద పడుకుంటున్నారన్న రీతిలో అతి జుగుప్సాకరంగా అందులో వ్యాఖ్యానం ఉందని ఇది చాలా బాధాకరమని మంత్రి లోకేశ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
ఎంతో బాధ్యతాయుతంగా పని చేస్తూ విద్యార్ధులను భావి భారత పౌరులుగా తీర్చిదిద్దుతున్న ఉపాధ్యాయులను అతి నీచంగా చిత్రీకరిస్తూ వారి ఆత్మస్థైర్యాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా ప్రవర్తిస్తున్న వైకాపా చర్యల్ని నేను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాను. ఫేక్ హ్యాండిల్స్ ద్వారా ఫేక్ విషయాలను ప్రచారం చేసే వైకాపా… pic.twitter.com/AcUjeAHX4D— Lokesh Nara (@naralokesh) September 4, 2025
ఎక్కడో వేరే రాష్ట్రంలో వచ్చిన ఫొటోను ఏపీలో జరిగినట్లు చెప్పడం క్షమించరాని నేరమని గురువుల పట్ల కూడా నీతిబాహ్యమైన చర్యలతో వైఎస్సార్సీపీ మరింత దిగజారిందని అన్నారు. ఇలాంటి నేరాలను ఇప్పటికే వాళ్లు చాలా చేశారని ఇంక ఆ పార్టీ చర్యల్ని అర్థం చేసుకుని తగిన రీతిలో స్పందించాల్సిందిగా టీచర్లను కోరుతున్నానని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు.
