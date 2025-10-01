ETV Bharat / state

'ఏపీలో ఎయిర్‌బస్‌ కేంద్రం నెలకొల్పండి - ఏర్పాటుకు వనరులు, విధానాలతో మేం సిద్ధం'

ఆ సంస్థ ఛైర్మన్‌ రెనె ఓబెర్మన్‌కు మంత్రి లోకేశ్‌ ఆహ్వానం - సంస్థ పాలకమండలితో కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్‌తో కలిసి భేటీ

Minister Lokesh Meets Airbus Directors at Delhi
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 10:40 AM IST

Minister Lokesh Meets Airbus Directors at Delhi: వాణిజ్య విమానాలు, డిఫెన్స్, స్పేస్, హెలికాప్టర్ల తయారీలో ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన ఎయిర్​బస్​ను ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్​కు ఆహ్వానించారు. రాష్ట్రంలో తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని ఆయన కోరారు. సుమారు రూ. 16 లక్షల కోట్ల విలువైన వ్యవస్థను నిర్వహిస్తున్న ఆ సంస్థ పాలకమండలి భారత్​లో తయారీకి ఉన్న అవకాశాల గురించి అన్వేషించడానికి తొలిసారి ఇక్కడికి వచ్చింది.

ఎయిర్‌బస్‌ ఛైర్మన్‌ రెనె ఓబెర్మన్‌తో పాటు, ఆ సంస్థ ఇండియా, దక్షిణాసియా ప్రెసిడెంట్, మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌ల ఆధ్వర్యంలో భారత్‌కు వచ్చిన డైరెక్టర్ల బోర్డును కలిసేందుకు లోకేశ్‌ దిల్లీకి వచ్చారు. కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కె.రామ్మోహన్‌ నాయుడితో కలిసి మంగళవారం వారితో సమావేశమయ్యారు. ఏపీలోని వనరులు, పెట్టుబడుల అవకాశాల గురించి వివరించారు. రాష్ట్రంలో ప్రపంచస్థాయి ఏరోస్పేస్‌ తయారీ కేంద్రంతో పాటు అనుబంధ సప్లై చైన్‌ సులభంగా ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు ఉన్న అవకాశాల గురించి ప్రజంటేషన్‌ ఇచ్చారు.

ఎయిర్‌బస్‌ ఛైర్మన్‌ రెనె ఓబెర్మన్‌తో మంత్రి లోకేశ్‌ కరచాలనం

ఇంటిగ్రేటెడ్​ క్లస్టర్​ ఏర్పాటు చేయండి: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఇంటిగ్రేటెడ్‌ క్లస్టర్‌ (సమీకృత కేంద్రం) ఏర్పాటు చేయాలని లోకేశ్‌ ఎయిర్‌బస్‌ బోర్డుకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రధాన వ్యవస్థతో పాటు సరఫరాదారులు, ఎంఎస్‌ఎంఈ, ఇతర భాగస్వామ్య పక్షాలు ఒకేచోట కార్యకలాపాలు నిర్వహించుకుంటే తక్కువ ఖర్చుతోనే నాణ్యమైన ఉత్పత్తులను తయారు చేయవచ్చునని అన్నారు.

ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో బహుళ ఏరోస్పేస్‌ కారిడార్లను అభివృద్ధి చేస్తున్నామని, వాటిలో తమ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఇష్టమైన వాటిని ఎంచుకోవచ్చని చెప్పారు. అందుబాటులో ఉన్న ఏ ప్రదేశాలనైనా ఎంచుకొనే స్వేచ్ఛ ఇస్తామన్నారు. సీఎం చంద్రబాబు బ్రాండ్‌ ఇమేజ్, ట్రాక్‌ రికార్డు గురించి వారికి తెలిపారు. విభిన్న రంగాల నుంచి ప్రపంచస్థాయి పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తున్నట్లు ఆయన వివరించారు. స్పీడ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్‌ నినాదంతో ఏపీ ప్రభుత్వం వేగంగా అనుమతులు ఇస్తోందని తెలియజేశారు.

ఏపీ అన్ని విధాలుగా అనుకూలం: ఎయిర్‌బస్‌ తయారీ యూనిట్‌ ఏర్పాటుకు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ అన్ని రకాలుగా అనుకూలంగా ఉందని మంత్రి లోకేశ్‌ భేటీ అనంతరం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. ‘ప్రపంచ ఏరోస్పేస్‌ రంగంలో అత్యున్నత నాణ్యతా ప్రమాణాలకు చిహ్నం ఎయిర్‌బస్‌ అని పేర్కొన్నారు. సంక్లిష్టమైన దాని తయారీకి అవసరమైన పూర్తిస్థాయి సౌకర్యాలను కల్పించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ సంసిద్ధంగా ఉంది’ అని ప్రకటించారు. కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్‌నాయుడు మాట్లాడుతూ సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్‌ల ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంచి విధానాలు రూపొందించి, పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు వేగంగా ప్రయత్నిస్తోందన్నారు.

సిద్ధంగా భూములు: ఎయిర్‌బస్‌ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ వైపు మొగ్గు చూపితే అంతా సిద్ధం చేసిన భూమిని ఇస్తామని, దానివల్ల వెంటనే (ప్లగ్‌ అండ్‌ ప్లేలో) కార్యకలాపాలు ప్రారంభించ వచ్చునని లోకేశ్‌ వివరించారు. ఎయిర్‌పోర్టులు, పోర్టులు, లాజిస్టిక్స్‌కు అనుసంధానంగా ఉండే మల్టీకారిడార్లు అందుబాటులోకి తెస్తామని ఆయన అన్నారు. రాష్ట్రంలో ప్రారంభించే ప్రాజెక్టులు వేగంగా ముందుకు సాగడానికి వీలుగా ఇప్పటికే ఏరోస్పేస్‌ పాలసీని సిద్ధం చేశామని పేర్కొన్నారు. ఎగుమతులకు అనువైన ఏరోస్పేస్‌ హబ్‌ను తీర్చిదిద్దడానికి ఏపీలో అన్ని రకాల వనరులూ అందుబాటులో ఉన్నాయన్నారు.

