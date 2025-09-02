Minister Nara Lokesh Tour in Kadapa district: కొప్పర్తి పారిశ్రామికవాడ అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం వేగంగా అడుగులు వేస్తోందని మంత్రి లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. కడప జిల్లాలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టిన ఆయన జిల్లాలో పార్టీ బలోపేతంపై పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, కీలక నేతలకు దిశానిర్దేశం చేశారు. కమలాపురం నియోజకవర్గం సీకే.దిన్నె జిల్లా పరిషత్ హైస్కూల్లో దేశంలోనే తొలిసారి ఏర్పాటు చేసిన సెంట్రల్ స్మార్ట్ కిచెన్ను మంత్రి లోకేశ్ ప్రారంభించారు. పనితీరును పరిశీలించి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేస్తామని వెల్లడించారు.
వర్చువల్గా స్మార్ట్ కిచెన్ ప్రారంభం: ముందుగా సీకే దిన్నె ఎంపీపీ హైస్కూలులో అధునాతన స్మార్ట్ కిచెన్ను ప్రారంభించారు. అనంతరం కమలాపురంలో 2, జమ్మలమడుగులో 2, కడపలో ఒక స్మార్ట్ కిచెన్ను మంత్రి వర్చువల్గా ప్రారంభించారు. వీటి ద్వారా 136 పాఠశాలల్లోని 10,323 మందికి భోజనం అందించనున్నారు. పాఠశాలలకు తరలించడానికి ప్రత్యేక వాహనాలను ఏర్పాటు చేశారు. స్మార్ట్ కిచెన్ను సందర్శించి సరకుల నాణ్యత, భోజనం తయారీ విధానాన్ని లోకేశ్ పరిశీలించారు. అప్పుడే వండిన అన్నం రుచి చూశారు. తర్వాత ఆర్వో ప్లాంటు, ఆహార పంపిణీ వాహనాలను ప్రారంభించారు. తల్లిదండ్రుల నుంచి ఫీడ్ బ్యాక్ తీసుకొని స్మార్ట్ కిచెన్లను మరింత మెరుగ్గా తీర్చిదిద్దాలని మంత్రి మంత్రి అధికారులకు సూచించారు.
10వ తరగతి గదిని పరిశీలించిన మంత్రి లోకేశ్ విద్యార్థులతో కాసేపు ముచ్చటించారు. ఏడాదిలో తాము చేపట్టిన సంస్కరణలు ఎలా ఉన్నాయని వాకబు చేసి, వారి నుంచి సలహాలు స్వీకరించారు. సెమిస్టర్ వైజ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ విధానం అమలు చేయడం వల్ల మోతబరువు తగ్గిందని విద్యార్థులు తెలిపారు. సన్నబియ్యంతో మధ్యాహ్న భోజనం గతంలో కంటే బాగుందని చెప్పారు. తమ స్కూల్లో కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్, కొత్త బెంచ్లు ఏర్పాటు చేయాలని, కాంపౌండ్ వాల్ ఎత్తు పెంచాలని కోరగా, సాధ్యమైనంత త్వరగా చేస్తామని లోకేశ్ హమీ ఇచ్చారు. ఓ విద్యార్థిని లోకేశ్కు చిత్రాన్ని బహుకరించారు.
ప్రభుత్వం కొత్తగా ఇస్తున్న యూనిఫామ్స్, బ్యాగుల నాణ్యతపై లోకేశ్ ఆరా తీయగా గతం కంటే బాగున్నాయని, బ్యాగుల సైజ్ కొంచెం పెంచాలని విద్యార్థినులు సూచించారు. ఏడాది కాలంగా విద్యారంగంలో ఎన్నో సంస్కరణలు తెచ్చామన్న లోకేశ్ పారదర్శకమైన విధానాలను అమలు చేస్తున్నామన్నారు. ఒక్క పేరెంట్స్ టీచర్ మీటింగ్ తప్ప మరే విద్యేతర భారాన్ని టీచర్లపై మోపడం లేదని వివరించారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులను కన్నబిడ్డల్లా భావించి వారికి మెరుగైన విద్యనందించాలని ఉపాధ్యాయులను కోరారు.
పలు కంపెనీలు ప్రారంభించిన లోకేశ్: అనంతరం పెండ్లిమర్రిలో ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలను లోకేశ్ ప్రారంభించారు. కొప్పర్తి పారిశ్రామికవాడ అభివృద్ధిలో భాగంగా ప్రపంచ ప్రఖ్యాత ఎలక్ట్రానిక్స్, ఐటీ ఉత్పత్తుల తయారీ సంస్థ టెక్నోడోమ్ ఎల్ఈడీ టీవీ మాన్యుఫాక్చరింగ్ యూనిట్ను మంత్రి ప్రారంభించారు. లిక్విడ్ క్రిస్టల్ మాడ్యూల్ తయారీ విభాగాన్ని, ఫైనల్ అసెంబ్లింగ్ యూనిట్, క్వాలిటీ డిపార్ట్మెంట్ను లోకేశ్ పరిశీలించారు. రూ.121 కోట్ల పెట్టుబడితో 300 మందికి టెక్నోడోమ్ సంస్థ ఉద్యోగాలు కల్పించనుంది.
భవిష్యత్తులో ఫ్రిజ్లు, ఏసీలు, ఇతర గృహోపకరణాలను ఉత్పత్తి చేసేందుకు రూ.55 కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టనుంది. రెడీమేడ్ దుస్తుల తయారీ కంపెనీ టెక్సానా మాన్యుఫాక్చరింగ్ నూతన యూనిట్ మొత్తం కలియతిరిగిన లోకేశ్ మహిళా సిబ్బందిని వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఎలక్ట్రానిక్స్ మాన్యుఫాక్చరింగ్ క్లస్టర్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ సెంటర్ బిల్డింగ్ను మంత్రి ప్రారంభించారు. కో-వర్కింగ్ స్పేస్, ఏపీఐఐసీ కార్యాలయం, బిజినెస్ సెంటర్తో పాటు కన్వెన్షన్ సెంటర్, టెన్నిస్, బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్, పార్కింగ్ వంటి ఆధునిక సదుపాయాలు ఉన్నాయి.
