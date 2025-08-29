ETV Bharat / state

శంషాబాద్‌ విమానాశ్రయానికి పోటీగా భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్​: మంత్రి లోకేశ్​ - LOKESH IN CII CONFERENCE IN VISAKHA

విశాఖకు గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌ - డబుల్‌ ఇంజిన్‌ సర్కారు వల్లే ఏపీలో అభివృద్ధి సాధ్యం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 7:53 PM IST

Minister Nara Lokesh in CII International Conference at Visakha : విశాఖ నోవాటెల్‌లో ఏర్పాటు చేసిన ఏరోస్పేస్‌ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్‌ సీఐఐ సదస్సులో మంత్రి లోకేశ్​ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాాట్లాడుతూ శంషాబాద్‌ విమానాశ్రయానికి పోటీగా భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్​ను అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు. అత్యాధునిక వసతులతో భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్‌ నిర్మాణం చేపడుతున్నామన్నారు. శంషాబాద్‌ విమానాశ్రయానికి అన్ని వేల ఎకరాలు ఎందుకని ఆనాడు చంద్రబాబును అందరూ అడిగారని, ఇప్పుడు తెలంగాణ జీడీపీలో 11శాతం శంషాబాద్‌ విమానాశ్రయం నుంచే వస్తోందని వివరించారు. విశాఖకు గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌ వస్తోందన్నారు. పునరుత్పాదక ఇంధన వనరుల ఏర్పాటు దిశగా వేగంగా అడుగులు పడుతున్నాయని తెలిపారు.

రాష్ట్రంలో పరిపాలన చూసే కేంద్రం అండగా ఉంటోందని స్పష్టం చేశారు. ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టాలని పారిశ్రామికవేత్తలను ఆహ్వానిస్తున్నామన్నారు. 15 శాతం వృద్ధిరేటు దిశగా వెళ్తున్నామన్నారు. డబుల్‌ ఇంజిన్‌ సర్కారు వల్లే రాష్ట్రంలో అనేక అభివృద్ధి పనులు చేపట్టగలిగామని మంత్రి వివరించారు. కార్యక్రమంలో కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్‌నాయుడు, వివిధ సంస్థల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.

ICAI 2025 in Vizag : పారిశ్రామిక విప్లవం వచ్చిన ప్రతిసారీ ఉద్యోగాలు పెరుగుతాయని మంత్రి నారా లోకేశ్‌ అన్నారు. విశాఖలో నిర్వహించిన ఐసీఏఐ జాతీయ సదస్సులో ఆయన మాట్లాడారు. మన ముందు ఏఐ ఒక అవకాశంగా ఉందన్నారు. స్పీడ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్‌పై దృష్టి పెట్టినట్లు చెప్పారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద డేటా సెంటర్‌ విశాఖలో ఏర్పాటు కాబోతోందని వివరించారు.

ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఏపీకి ఏకైక రాజధాని ఉంటుందని, కాకపోతే అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రానికి చెందిన వ్యక్తులు ఇండియాకే కాదు ప్రపంచానికి సేవలందించాలని సూచించారు. ఏపీని 2047 నాటికి 2.4 ట్రిలియన్‌ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థకు చేర్చడమే లక్ష్యమన్నారు. దేశంలో ఉత్పత్తి అవుతున్న ఏసీల్లో 50 శాతం ఏపీ నుంచే తయారవుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. ప్రకాశం జిల్లాను కంప్రెస్డ్‌ బయోగ్యాస్‌ క్యాపిటల్‌గా తయారు చేస్తామన్నారు.

అనంతపురం జిల్లాను ఆటోమోటివ్‌ క్యాపిటల్‌గా తయారు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. కర్నూలు జిల్లాను పునరుత్పాదక విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి క్యాపిటల్‌గా మారుస్తున్నామన్నారు. ఎలక్ట్రానిక్‌ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్‌ సంస్థలను కడప, చిత్తూరులో ఏర్పాటు చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ఉత్తరాంధ్ర అద్భుతంగా అభివృద్ధి చెందబోతుందని తెలిపారు. అన్ని రంగాల్లో ఏపీని ప్రథమ స్థానంలో ఉంచాలనే లక్ష్యంతో ఉన్నమని మంత్రి లోకేశ్​ అన్నారు. ప్రతి సంక్షోభం ఒక అవకాశమేనని, దేశంలో నాలా చట్టాన్ని రద్దు చేసిన తొలి రాష్ట్రం ఏపీనే అని లోకేశ్‌ తెలిపారు.

ఐదేళ్ల కాలపరిమితితో విశాఖలోని 50 ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలల్లో 25వేల మంది విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి ట్రాన్స్‌ఫర్మేటివ్‌ ప్రోగ్రాంను తీసుకొచ్చారు. సైయెంట్‌ అభివృద్ధి చేసిన ఏఐ ల్యాబ్‌ను చంద్రపాలెంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ల్యాబ్‌ను మంత్రి లోకేశ్‌ ప్రారంభించారు. అనంతరం పాఠశాల విద్యార్థులతో ముచ్చటించారు. పారిశ్రామిక విప్లవం చూశాం, ఇప్పుడు ఏఐ విప్లవం చూస్తామని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఇందులో ఉపాధి అవకాశాలు వస్తున్నాయని తెలిపారు. విద్యాశాఖలో సంస్కరణలు తీసుకొచ్చామని, విద్యార్థులే మన ఆస్తి, మన భవిష్యత్ అని అన్నారు. సెప్టెంబర్‌ నుంచి కొత్త టీచర్లు విధుల్లో చేరుతారని మంత్రి లోకేశ్‌ చెప్పారు.

