మంత్రి లోకేశ్ చొరవ - కూలీ పనులకు వెళ్తున్న విద్యార్థి తిరిగి బడికి

కేజీబీవీలో సీటు రాలేదని కూలి పనికి వెళ్తున్న విద్యార్థిని జెస్సీ - సీటు ఇప్పించే బాధ్యత తనదని, నిశ్చింతగా చదువుకోవాలని జెస్సీ చెప్పిన మంత్రి లోకేశ్

Minister Lokesh Help to Student for KGBV Seat
Minister Lokesh Help to Student for KGBV Seat (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 21, 2025 at 5:14 PM IST

Minister Lokesh Help to Student for KGBV Seat : మంత్రి లోకేశ్​ ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ప్రజలకు ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటారని మరోసారి నిరూపించారు. తన దృష్టికి వచ్చిన ఎన్నో సమస్యలను ఇప్పటికే లోకేశ్​ పరిష్కరించారు. తాజాగా మరో సమస్యను పరిష్కరించి ఓ విద్యార్థినికి అండగా నిలిచారు.

పత్తి చేలో మగ్గిపోవడం బాధాకరం : కేజీబీవీలో సీటు రాలేదని పత్తి పొలాల్లో కూలీగా వెళ్తున్న విద్యార్ధిని జెస్సీకి విద్యా, ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ అండగా నిలిచారు. మంత్రాలయం మండలం బూదూరు గ్రామానికి చెందిన జెస్సీ దీన గాథపై అధికారులతో మాట్లాడారు. చిట్టి తల్లి జెస్సీకి కేజీబీవీలో సీటు వస్తుందని, తను నిశ్చింతగా చదువుకోవాలన్నారు. పరిస్థితులు ఏమైనా కానీ పుస్తకాలు, పెన్ను పట్టాల్సిన చేతులు పత్తి చేలో మగ్గిపోవడం బాధాకరమని చెప్పారు. విద్యకు పిల్లలను దూరం చేయొద్దని తల్లిదండ్రులను వేడుకుంటున్నట్లు తెలిపారు.

చిట్టి తల్లీ నిశ్చింతగా చదువుకో : పిల్లలను బడికి పంపితే తల్లికి వందనం వస్తుంది, చక్కనైన యూనిఫామ్, పుస్తకాలు, బ్యాగు, బూట్లు, సాక్సులు, బెల్టు ఇస్తున్నామన్నారు. సన్న బియ్యంతో మధ్యాహ్న భోజనం పెడుతున్నామని వివరించారు. మనబడిలో పిల్లలకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పించి ప్రయోజకులుగా తీర్చిదిద్దే బాధ్యత తమదని హామీ ఇచ్చారు. పిల్లల భద్రత -భవితకు భరోసానిచ్చే బడికి మించిన సురక్షిత ప్రదేశం లేదని స్పష్టం చేశారు. ‘‘చిట్టి తల్లీ నిశ్చింతగా చదువుకో, కేజీబీవీలో సీటు ఇప్పించే బాధ్యత నాది’’ అని మంత్రి లోకేశ్ ఎక్స్‌ వేదికగా పోస్టు చేశారు.

ఏం జరిగిందంటే? : కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయం మండలం బూదూరు గ్రామానికి చెందిన మీనిగ కుమార్, సంతోషమ్మలకు ముగ్గురు సంతానం. వీరిది నిరుపేద దళిత కుటుంబం. గ్రామంలో సెంటు పొలం లేదు. వలస వెళ్తేగాని కుటుంబం గడవని పరిస్థితి. ఏదిఏమైనా మొక్కవోని సంకల్పంతో ముగ్గురు పిల్లలను చదివించి ప్రయోజకులను చేయాలని ఆ దంపతులు కలలు కంటున్నారు. పెద్ద కుమారుడు ప్రభాస్ ఏడో తరగతి నందవరం ప్రభుత్వ హాస్టల్లో ఉంటు చదువుతున్నాడు. మూడో కుమార్తె మను గ్రామంలోనే ప్రభుత్వం పాఠశాలలో నాలుగో తరగతి చదువుతోంది.

రెండో కుమార్తె జెస్సీ గతేడాది ఐదో తరగతి పూర్తిచేసింది. గ్రామంలో ఐదో తరగతి వరకే ఉంది. ఆరో తరగతిలో చేర్చించేందుకు చిలకలడోణలో ఉన్న కేజీబీవీలో దరఖాస్తు చేశారు. సీటు రాలేదు. జిల్లా ఉన్నతాధికారులను కలిసినా ప్రయోజనం లేకుండాపోయింది. వేరే ఊర్లో పెట్టి చదివించే స్థోమత ఆ కుటుంబానికి లేకపోవటంతో తమ వెంటే పత్తి పనులకు తీసుకెళ్లారు. తెలంగాణలో నెల రోజులు పత్తి పొలంలో పనులు చేసి వర్షాలు ఉండటంతో రెండు రోజుల క్రితం స్వగ్రామానికి చేరుకున్నారు. చదువు కోవాలని ఉంది కేజీబీవీలో సీటు ఇప్పిస్తే చదువుకుంటానని జిల్లా అధికారులను ఆ విద్యార్థిని వేడుకుంది. విషయం తెలుసుకున్న మంత్రి లోకేశ్ విద్యార్థినికి అండగా ఉంటానని భరోసా ఇచ్చారు.

బాధితుల కుటుంబాల్లో వెలుగులు : ఇప్పటికే మంత్రి లోకేశ్ ఎంతో మంది విద్యార్థులు, సాధారణ ప్రజలు, ఉద్యోగులు, బతుకుదెరువు కోసం గల్ఫ్‌ దేశాలకు వెళ్లి ఏజెంట్ల చేతిలో దగాపడ్డ వారిని ఆదుకోవడంలో తనదైన ముద్ర చూపుతున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారం చేపట్టిన కొద్ది కాలంలోనే ప్రభుత్వ యంత్రాంగం, టీడీపీ-ఎన్నారై విభాగం నేతల సమన్వయంతో ఎంతో మంది బాధితుల కుటుంబాల్లో వెలుగులు నింపారు.

'వారి ఇంటిపై అప్పు తీర్చారు' - మాట నిలబెట్టుకున్న మంత్రి లోకేశ్ ​

మంత్రి నారా లోకేశ్ సాయం - గల్ఫ్​లో చిక్కుకున్న మహిళ క్షేమంగా ఇంటికి

