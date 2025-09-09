'కేంద్రానికి మాది బేషరతు మద్దతు' - ట్రంప్ సుంకాల నిర్ణయాల ప్రభావం రాష్ట్రంపై పడనివ్వం!
అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రాలతో పోటీ పడుతున్నాం - ఏపీలో ప్రతీకార రాజకీయాలకు చోటు లేదు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 9, 2025 at 10:58 AM IST
Minister Nara Lokesh Ends Speculation on Alliance With NDA : కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తమది బేషరతు మద్దతని ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరులో జరుగుతున్న ‘ఇండియాటుడే కాంక్లేవ్ సౌత్ 2025’లో సోమవారం ఆయన పాల్గొన్నారు. ప్రముఖ పాత్రికేయుడు రాజ్దీప్ సర్దేశాయ్ అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలిచ్చారు. పలు బిల్లులు, ఇతర సమయాల్లో కేంద్ర నిర్ణయాలకు మద్దతు తెలిపితేనే రాష్ట్రానికి నిధులిచ్చే పరిస్థితి ఉంటుందా అని అడగ్గా ఎలాంటి షరతుల్లేకుండా తాము కేంద్రానికి రాజకీయంగా మద్దతుగా ఉన్నామని లోకేశ్ బదులిచ్చారు.
కేంద్రాన్ని నిధులు అడగడం రాజకీయ పరిస్థితులకు భిన్నమని తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో తాము ప్రత్యేక సంస్కరణలు తెస్తున్నామని, ఇందుకోసం కేంద్ర సహకారం తీసుకుంటున్నామని వివరించారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సుంకాల నిర్ణయాల ప్రభావం రాష్ట్రం మీద పడకుండా పకడ్బందీ వ్యూహాలతో ముందుకు వెళుతున్నట్లు చెప్పారు. సుంకాల సవాళ్లను అధిగమించేందుకు సంస్కరణలను తీసుకొచ్చే పనిలో ఉన్నామన్నారు.
మంచి నగరం నిర్మిస్తున్నాం : ఏపీలో కడుతున్న అమరావతి సుస్థిరంగా ఉంటుందా అనే ప్రశ్నకు భారత్కు 100 అమరావతిలు కావాలన్నారు. సైబరాబాద్ కూడా అలా తెచ్చిందేనని లోకేశ్ తెలిపారు. ఫలితంగా తెలంగాణ లబ్ధి పొందుతోందని, చంద్రబాబు లాంటి విజనరీ నాయకుడు ఉండడం అవసరమని పేర్కొన్నారు. 35 వేల ఎకరాల్లో మంచి నగరం నిర్మిస్తున్నామని, ఫలితాలను భవిష్యత్తులో చూడబోతున్నారు అని తెలిపారు.
- టీసీఎస్కు తక్కువ రేటుకు భూములిచ్చిన వ్యవహారంపై అడిగిన ప్రశ్నకు స్పందిస్తూ.. టీసీఎస్ 25 వేల ఉద్యోగాలిస్తే అది ఆంధ్రప్రదేశ్కే ఉపయోగమని వివరించారు. వారు అలాంటి వాతావరణాన్ని తెస్తున్నారని, హైదరాబాద్లో 5వేల ఎకరాల్లో ఎయిర్పోర్టు ఎందుకని అప్పట్లో కొందరు విమర్శించారని గుర్తు చేశారు. ఇప్పుడు బెంగళూరు లాంటి నగరాల్లో రెండో విమానాశ్రయానికి వెళ్తున్నారని అన్నారు.
- త్రిభాషా విధానాన్ని తమిళనాడు ప్రభుత్వం వ్యతిరేకిస్తోందని, కేంద్రం పరోక్షంగా హిందీని రుద్దాలని చూస్తోందని ప్రశ్నించినప్పుడు లోకేశ్ స్పందిస్తూ.. ‘‘మాతృభాష ప్రధానమైనదని కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ చెబుతున్నారు. మేం తెలుగుకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాం. భారతీయులుగా హిందీ నేర్చుకుంటున్నాం. నా కుమారుడు సైతం 3 భాషలు నేర్చుకుంటున్నాడు. ఏపీలో ప్రస్తుతం జర్మన్, జపనీస్ కూడా నేర్చుకుంటున్నారు. విదేశాల్లో పనిచేసేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. భాషలు నేర్చుకునే అంశంలో పిల్లలకు స్వేచ్ఛ ఇవ్వాలి’’ అని తెలిపారు.
- ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో సి.పి. రాధాకృష్ణన్కు మద్దతిస్తారా లేక తెలుగు బిడ్డ జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డికా అని అడిగినప్పుడు ‘‘ఎన్డీయే అభ్యర్థి సి.పి. రాధాకృష్ణన్కే మద్దతిస్తామని స్పష్టం చేశారు.
- ఎన్డీయేకు ఎప్పటికీ మద్దతు ఉంటుందా అని ప్రశ్నించినప్పుడు 2029లో ఎన్నికల వరకే కాదు, ఆ తర్వాత కూడా మద్దతుగా నిలుస్తామని లోకేశ్ చెప్పారు. 2019లో ఎందుకు వ్యతిరేకించారని అడిగినప్పుడు.. ‘‘మేం మనుషులం. తప్పుచేశాం, వాటిని సరిదిద్దుకుని ముందుకెళ్తున్నామ ని సమాధానమిచ్చారు.
- మంత్రి, ముఖ్యమంత్రి, ప్రధాని 30 రోజులు జైల్లో ఉంటే రాజీనామా చేయాలనేదానికి మీరు మద్దతిస్తారా అని ప్రశ్నించినప్పుడు.. ‘‘దేశంలో స్వచ్ఛమైన రాజకీయాలు ఉండాలి. ప్రజల ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగుపడాలి. అవినీతి పోవాలి. రాజకీయ నేపథ్యమున్న అవినీతి కేసుల్లో ఏడాదిలో తీర్పులివ్వాలని సుప్రీంకోర్టు కూడా చెప్పింది. అది జరగలేదు. ఈ నేపథ్యంలో సంస్కరణలు అవసరం. మా సూచనలు కూడా చెప్పాం’’ అని అన్నారు.
- చంద్రబాబును జగన్ జైల్లో పెట్టారు, ఇప్పుడు చంద్రబాబు వచ్చారు కాబట్టి జగన్ను జైలుకు పంపుతారా అని ప్రశ్నించగా.. ‘‘అది మా ఎజెండా కాదు. చేయాలనుకుంటే ఎప్పుడో చేసేవాళ్లం. మా ప్రాధాన్యం ఏపీ అభివృద్ధి. నాతోపాటు ఎవరైనా చట్టాన్ని ఉల్లంఘిస్తే దాని పర్యవసానం అనుభవించాల్సిందే. నేను తప్పుచేస్తే మా నాన్నే నన్ను జైలుకు పంపుతారు. మరో ఆలోచనే లేదు’’ అని తెలిపారు.
- ఎన్టీఆర్, చంబ్రాబుతో పోల్చితే మీరెలా ప్రత్యేకం అన్నప్పుడు.. ‘‘వారిద్దరూ నాకు స్ఫూర్తి. నా జీవితకాలపు ఉపాధ్యాయుడు నా తండ్రి. కొన్నిసార్లు క్యాబినెట్లో ఆయన ఆలోచనలతో కూడా విభేదిస్తాను. ఆయన వింటారు. నన్ను ఎవరూ బలవంతంగా రాజకీయాల్లోకి లాగలేదు. నేను స్ఫూర్తి పొంది.. ప్రజలంటే ఇష్టంతో వచ్చాను. సంస్కరణలు తెచ్చేందుకు రాజకీయాల్లోకి యువత రావాలి’’ అని వెల్లడించారు.
కర్ణాటక వద్దంటే మేం ఆహ్వానించాం : కర్ణాటక ప్రభుత్వం తిరస్కరించిన తర్వాతే హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ను ఏపీకి ఆహ్వానించినట్లు లోకేశ్ తెలిపారు. ఏపీ కొత్తగా ఏర్పడిన రాష్ట్రమైనా పెట్టుబడుల ఆకర్షణలో అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రాలతో పోటీపడుతున్నట్లు వివరించారు. ఫార్చ్యూన్ 500 కంపెనీలతో పాటు ఇతర ప్రముఖ సంస్థలూ ఏపీవైపు చూస్తున్నాయన్నారు. పెట్టుబడుల ఆకర్షణ విషయంలో కర్ణాటక, తమిళనాడు, కేరళ, ఉత్తర్ప్రదేశ్లతో పోటీపడేందుకు పరిశ్రమలకు తక్కువ ధరకే భూములు, మెరుగైన ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తున్నాయని వివరించారు. రాష్ట్రానికి చంద్రబాబు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అని అన్నారు. అందుకే దేశంలో అతిపెద్ద ఉక్కు కర్మాగారం, డేటా సెంటర్లు, ఐటీ కంపెనీలు వచ్చాయని. ఏపీలో పరిశ్రమలకు అనువైన పరిస్థితులూ అందుకు కారణమన్నారు. స్పేస్ సెక్టార్ అభివృద్ధికి ఇటీవల 200 ఎకరాలను మేం కేటాయించినట్లు తెలిపారు. స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్కు ఇది దోహదపడుతుందని వెల్లడించారు.
