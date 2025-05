ETV Bharat / state

వీరయ్యచౌదరి కుటుంబానికి పార్టీ అండగా ఉంటుంది: మంత్రి లోకేశ్ - LOKESH CONSULTED VEERAIAH FAMILY

Lokesh_Consulted_Veeraiah_Family ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 15, 2025 at 4:34 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 6:35 PM IST 2 Min Read

Minister Lokesh Consulted Veeraiah Chowdury Family: ఇటీవల ఒంగోలులో దారుణహత్యకు గురైన టీడీపీ నేత, మాజీ ఎంపీపీ ముప్పవరపు వీరయ్య చౌదరి కుటుంబ సభ్యులను మంత్రి నారా లోకేశ్​ పరామర్శించారు. ప్రకాశం జిల్లా నాగులుప్పలపాడు మండలం అమ్మనబ్రోలులోని వీరయ్య చౌదరి నివాసానికి వెళ్లిన మంత్రి లోకేశ్​ ముందుగా ఆయన చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం వీరయ్య సతీమణి సుచిత్ర, కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి ధైర్యం చెప్పారు. వీరయ్యతో తనకున్న అనుబంధాన్ని ఈ సందర్భంగా మంత్రి గుర్తు చేసుకున్నారు. యువగళం పాదయాత్ర సమయంలో తనతో పాటు అడుగులు వేశారని, పార్టీ పటిష్టత కోసం కృషిచేసిన వీరయ్య చౌదరి దారుణహత్య బాధాకరమని మంత్రి అన్నారు. హత్య నిందితులను కఠినంగా శిక్షిస్తామని వీరయ్య కుటుంబానికి పార్టీ అన్ని విధాల అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు డోలా బాల వీరాంజనేయ స్వామి, ఎమ్మెల్యేలు బీఎన్ విజయకుమార్, దామచర్ల జనార్ధన్, ఉగ్ర నరసింహ రెడ్డి, ఇంటూరి నాగేశ్వరరావు, జిల్లా టీడీపీ ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు, పార్టీ శ్రేణులు పాల్గొన్నారు. ఈ కేసులో 9 మంది నిందితులను అరెస్ట్: టీడీపీ నేత, మాజీ ఎంపీపీ ముప్పవరపు వీరయ్య చౌదరి హత్య కేసు మిస్టరీని పోలీసులు ఛేదించారు. గ్రామంలో ఆధిపత్య పోరే ఈ హత్యకు ప్రధాన కారణమని తేల్చారు. ఈ కేసులో 9 మంది నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. మరో ముగ్గురు పరారీలో ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను ప్రకాశం జిల్లా ఎస్పీ ఆర్‌.దామోదర్‌ మీడియాకు వెల్లడించారు. నాగలుప్పలపాడు మండలం అమ్మనబ్రోలుకు చెందిన టీడీపీ నేత వీరయ్య చౌదరి రాజకీయంగా, ఆర్థికంగా రోజురోజుకు ఎదగడం చూసి అదే గ్రామానికి చెందిన వేరే వర్గం సహించలేకపోయింది. మరోవైపు తాము చేసే కార్యకలాపాలకు ఆయన అడ్డుతగులుతున్నాడని వారు రగిలిపోయారు. ఈ కేసులో ప్రధాన సూత్రధారి ఆళ్ల సాంబయ్య అలియాస్ సిద్ధాంతికి వీరయ్య చౌదరికి రాజకీయ కక్షలతో పాటు ఇసుక వ్యవహారంలోనూ విభేదాలున్నాయి.

Last Updated : May 15, 2025 at 6:35 PM IST