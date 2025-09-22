అసెంబ్లీకి రావట్లేదంటేనే జగన్ ఎంత పిరికివాడో అర్ధమవుతోంది: మంత్రి నారా లోకేశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 22, 2025 at 5:13 PM IST
Minister Nara Lokesh Comments ON YS Jagan : అసెంబ్లీకి రావట్లేదంటేనే జగన్ ఎంత పిరికివాడో అర్ధమవుతోందని మంత్రి నారా లోకేశ్ ఎద్దేవా చేశారు. తాము ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా చివరి రోజు వరకూ అసెంబ్లీలో పోరాడామని గుర్తుచేశారు. చంద్రబాబు అసెంబ్లీని ఏ సందర్భంలో వదిలారో వీడియో రికార్డులతో సహా ప్రజలంతా చూశారన్నారు. అసెంబ్లీలో తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్యేలు అందరినీ సస్పెండ్ చేసినా చంద్రబాబు ఒక్కరే తన వాదన వినిపించి ప్రజా సమస్యలపై పోరాడారని చెప్పారు. అసెంబ్లీ కి రాకుండా దొంగచాటుగా వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు రిజిస్టర్లో సంతకాలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు. అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యేలు సంతకాలు పెట్టే రిజిస్టర్ సభ లోపల పెట్టేలా స్పీకర్ నిర్ణయం తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. జగన్ అసెంబ్లీకి రావచ్చని సరిపడా సమయం స్పీకర్ ఇస్తారని స్పష్టం చేశారు. అసెంబ్లీకి వచ్చి జగన్ అన్ని మాట్లాడవచ్చన్నారు. జగన్ మైక్ స్పీకర్ ఎందుకు కట్ చేస్తారని ప్రశ్నించారు.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు ఈ వారం అంతా బిజీ షెడ్యూల్ ఉందని మంత్రి లోకేశ్ మీడియాతో చిట్చాట్లో వెల్లడించారు. ఆయనలా ఎవరూ తిరగలేకపోతున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. జిల్లాలకు వెళ్తూనే మళ్లీ అసెంబ్లీకి వస్తున్నారని తెలిపారు. సీఎం చంద్రబాబు నిత్యం ప్రజలు, పని అని ఆలోచిస్తారని స్పష్టం చేశారు. పర్యటనలు ఎక్కువ అవుతున్నాయని ఎవరైనా చెప్పే ప్రయత్నం చేసినా వినట్లేదని తెలిపారు. సీఎం తో కాసేపు కుటుంబ సభ్యులం మాట్లాడాలి అని అనుకున్నా సమయం దొరకడం లేదన్నారు.
జీఎస్టీ పై అక్టోబర్లో వరుస కార్యక్రమాలు చేపట్టనున్నట్లు మంత్రి నారా లోకేశ్ వెల్లడించారు. మొత్తం 50వేల కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని ఏపీ సర్కార్ ఆలోచనగా తెలిపారు. సూపర్ జీఎస్టీ సూపర్ సేవ్ (Super GST Super Save) పేరుతో కార్యక్రమాలు జరుపుతామన్నారు. అక్టోబర్ 19 కల్లా ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.
టీటీడీ పరకామణి వ్యవహారంలో త్వరలోనే సిట్ వేస్తున్నామని మంత్రి నారా లోకేశ్ తెలిపారు. జగన్ అండ్ టీం దేవుడి దగ్గర నాటకాలు ఆడారని అందుకే దేవుడు ఏం చేయాలో అది చేశాడని వ్యాఖ్యానించారు. అసెంబ్లీ వద్ద మీడియాతో ఆయన చిట్చాట్ నిర్వహించారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పరకామణి దొంగను అరెస్ట్ చేయకుండా 41ఏ నోటీసులు ఇచ్చి పంపిచేశారన్నారు. ఈ కేసులో అనేక వాస్తవాలు బయటకు రావాల్సి ఉందన్నారు. తిరుపతి కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారంలో కీలక ఆధారాలు బయటకు వస్తున్నాయని చెప్పారు.
మెగా డీఎస్సీకి ఎన్ని అవాంతరాలు ఎదురైనా విజయవంతంగా పూర్తిచేశామని నారా లోకేశ్ తెలిపారు. 106 కేసులు ఎదుర్కొని కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేశామన్నారు. మెగా డీఎస్సీ నియామకపత్రాలు అందజేతకు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ను ఆహ్వానించామన్నారు. ఆయన తప్పకుండా వస్తారని చెప్పారు. ఏటా ఓ పద్ధతి ప్రకారం డీఎస్సీ నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. సెప్టెంబర్ నెలాఖరుకు విద్యార్థుల అడ్మిషన్లపై స్పష్టత వస్తుందని పేర్కొన్నారు. తల్లికి వందనంతో పాటు 3 నెలల్లో అన్ని బకాయిలు చెల్లిస్తామన్నారు. జనవరిలో క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ వచ్చేస్తుందన్నారు. భవనం అందుబాటులోకి వచ్చేవరకు విట్లో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తానని స్పష్టం చేశారు.
అక్టోబర్ నుంచి రాష్ట్రానికి వరుస పెట్టుబడులు తెచ్చేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశామన్నారు. 20లక్షల ఉద్యోగాల కల్పన దిశగా నిర్విరామ కృషి జరుగుతోందన్నారు. ప్రజా-ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్లో ప్రైవేటును భాగస్వామ్యం చేస్తే ప్రైవేటీకరణా? సామాన్యుడికి మెరుగైన సేవలు త్వరగా తెచ్చేందుకే పీపీపీ విధానంలో వైద్యకళాశాలలు, రోడ్లు, విమానాశ్రయాలు ఇలా అనేక విషయాల్లో ప్రభుత్వం పీపీపీ విధానంలో ముందుకెళ్తోందన్నారు. అధికారంలో ఉన్నప్పుడు జగన్ ఏ పనులూ చేయలేదని ఇప్పుడు తమను చేయనివ్వమంటే ఎలా? తన మనుషులకు ఇచ్చిన కాంట్రాక్టులు పోతున్నాయనే ఆందోళన ఆయనలో ఉన్నట్టుంది అని లోకేశ్ వ్యాఖ్యానించారు.
ఇది ఆరంభం మాత్రమే ఇంకా ఎన్నో సంస్థలతో చర్చలు జరుగుతున్నాయి: నారా లోకేశ్