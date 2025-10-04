అభిమాని పెళ్లికి మంత్రి నారా లోకేశ్ - ఆశ్చర్యపోయిన వధువు కుటుంబసభ్యులు
విజయవాడలో ఓ అభిమాని వివాహానికి హాజరైన మంత్రి నారా లోకేశ్ - అకస్మాత్తుగా అభిమాన నేత రావడంతో ఆనందంతో పొంగిపోయిన కుటుంబసభ్యులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 4, 2025 at 4:34 PM IST
Minister Nara Lokesh Attend Fan Wedding in Mogalrajapuram: నేతలంటే ప్రజలను ఓటర్లుగానే భావిస్తారు. ఎన్నికల సమయంలో ప్రజలతో ఎలా ఓట్లు వేయించుకోవాలా అనే ఆలోచిస్తారు. ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు పోరాటాలు చేస్తారు. ఆ సమయంలో తమను కలిసిన వారికి అది చేస్తాం, ఇది చేస్తామని వాగ్ధానాలు చేస్తారు. కానీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అవన్నీ మర్చిపోతారు. కనీసం తమతో పోరాటాల్లో పాల్గొన్నవారిని కూడా పట్టించుకోరనే భావన ప్రజల్లో ఉంది. అయితే వాటన్నింటికీ తాము వ్యతిరేకం అని నిరూపిస్తున్నారు కూటమి నేతలు. అందులో ముఖ్యంగా చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి లోకేశ్లు ఉన్నారు. పార్టీ కార్యకర్తలు, అభిమానులు, తమను పిలిచిన ప్రజల ఇంటికి వెళ్లి అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నారు.
ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా ప్రజలు, అభిమానులకు ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటారని మంత్రి నారా లోకేశ్ మరోసారి నిరూపించారు. తాను ఎంతటిస్థాయిలో ఉన్నా అభిమానులు, పార్టీ కార్యకర్తల కోసం ఎందాకైనా వెళ్లే నైజం యువనేత లోకేశ్ సొంతం. లోకేశ్లోని ఆ విలక్షణమైన వ్యక్తిత్వమే లక్షలాది మంది యువతను ఆయనకు అభిమానులుగా మార్చింది. తాను ఎంత బిజీగా ఉన్నా సరే ఒక్క పిలుపు ఇస్తే చాలు అక్కడ వాలిపోతా అనే గుణాన్ని కలిగి ఉన్న మంచి మనసు లోకేశ్ది. అలానే తనను నమ్ముకున్న వారికి ఎలాంటి సాయమైనా చేయడానికి ముందు ఉంటానని మరోసారి నిరూపించారు.
తాజాగా తమ పెళ్లికి రావాలని ఓ మహిళా అభిమాని పంపిన ఆహ్వానాన్ని మన్నించిన లోకేశ్ అకస్మాత్తుగా వారి ఇంట ప్రత్యక్షం కావడంతో ఆ అభిమాని నోట మాట రాలేదు. యువగళం ద్వారా లక్షలాదిమంది యువతీ యువకుల్లో చైతన్యాన్ని రగిల్చి, జగన్మోహన్ రెడ్డి అరాచక ప్రభుత్వాన్ని కూకటివేళ్లతో పెకలించడంలో యువనేత నారా లోకేశ్ పాదయాత్ర కీలకపాత్ర పోషించింది.
యువగళం అభిమానిగా మారిన భవ్య: యువగళంలో భాగంగా 2023 ఆగస్టు 20వ తేదీన నారా లోకేశ్ విజయవాడ నగరంలో నిర్వహించిన పాదయాత్రకు నభూతో నభవిష్యత్ అన్నవిధంగా ప్రజల నుంచి అపూర్వ స్పందన లభించింది. విజయవాడ మొగల్రాజపురానికి చెందిన భవానీ (భవ్య) అనే యువతి ఆనాటి పాదయాత్రలో ఉత్సాహంగా పాల్గొని సంఘీభావం తెలిపింది. యువగళం యాత్ర ద్వారా లోకేశ్ అభిమానిగా మారిన భవ్య తన పెళ్లికి విచ్చేసి ఆశీర్వదించాలంటూ ఇటీవల మంత్రి నారా లోకేశ్కు ఆహ్వానపత్రిక పంపించారు. శనివారం రాత్రి గన్నవరం ఎయిర్ పోర్టు సమీపంలోని ఓ కళ్యాణ మండపంలో భవ్య వివాహం జరగనుంది.
బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నప్పటికీ మంత్రి లోకేశ్ శనివారం మధ్యాహ్నం మొగల్రాజపురంలోని తన అభిమాని భవ్య ఇంటికి వెళ్లి ఆమెకు ఆశీర్వచనాలు అందజేశారు. అకస్మాత్తుగా అభిమాన నేత లోకేశ్ తమ ఇంటికి రావడంతో భవ్యతోపాటు ఆమె తల్లిదండ్రులు నాగుమోతు రాజా, లక్ష్మి ఆనందంతో పొంగిపోయారు. యువనేత లోకేశ్ను చూసి వారు భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.
