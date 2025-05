ETV Bharat / state

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 29, 2025 at 3:26 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 3:35 PM IST 2 Min Read

Minister Nadendla Ration Distribution Trial Run in AP : రాష్ట్రంలో బియ్యం మాఫీయా అనేది లేకుండా చేసేందుకే జూన్ ఒకటి నుంచి రేషన్ షాపుల ద్వారా నిత్యావసర వస్తువుల పంపిణీ చేపడుతున్నామని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తెలిపారు. 29,760 రేషన్ డిపోల ద్వారా ఉదయం 8 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 వరకు, అలాగే సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు సరుకుల పంపిణీ జరుగుతుందన్నారు. విజయవాడ మధురానగర్​లోని 218 రేషన్ షాపుల్లో సరుకుల పంపిణీ ట్రయల్ రన్ అధికారులు నిర్వహించారు. మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్, పౌరసరఫరాల శాఖ కమీషనర్ సౌరభ్ గౌర్​లు ఈపోస్ మిషన్, ఎలక్ట్రానిక్ కాటా పని తీరును పరిశీలించారు. గత ప్రభుత్వం ఇంటింటికీ రేషన్ పేరుతో వేల‌ కోట్లు దుర్వినియోగం అయ్యేలా చేశారని మంత్రి మండిపడ్డారు. 1 నుంచి 15 వరకు రేషన్​షాపుల ద్వారా నిత్యావసరాలు - ఆదివారాల్లోనూ : మంత్రి నాదెండ్ల (ETV Bharat)

