25 నుంచి స్మార్ట్ రైస్ కార్డులు - మొత్తం నాలుగు విడతల్లో పంపిణీ - SMART RICE CARDS DISTRIBUTION IN AP

ఆగస్టు 25 నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్మార్ట్ రైస్ కార్డులు పంపిణీ చేపడతామన్న మంత్రి నాదెండ్ల - మొత్తం 4 విడతల్లో పండుగ వాతావరణంలో పంపిణీ చేస్తామని వెల్లడి

SMART RICE CARDS DISTRIBUTION IN AP
SMART RICE CARDS DISTRIBUTION IN AP (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 8:54 PM IST

SMART RICE CARDS DISTRIBUTION IN AP : ఆగస్టు 25 నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్మార్ట్ రైస్ కార్డులు పంపిణీ ప్రారంభించనున్నట్లు రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తెలిపారు. తొలిరోజున 9 జిల్లాల్లో స్మార్ట్ కార్డుల పంపిణీ చేయనున్నట్లు తెలిపారు. సెప్టెంబర్ 15వ తేదీ వరకు మొత్తం 4 విడతల్లో పండుగ వాతావరణంలో స్మార్ట్ కార్డుల పంపిణీ చేస్తామని వెల్లడించారు. ఈనెల 25న విజయనగరం, ఎన్టీఆర్, తిరుపతి, విశాఖపట్నం, నెల్లూరు, శ్రీకాకుళం, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, కృష్ణా జిల్లాలో కార్డులు పంపిణీ చేస్తామన్నారు.

1.45 కోట్ల కుటుంబాలకు స్మార్ట్ కార్డులు : అలాగే ఈ నెల 30న, సెప్టెంబర్ 6, 15వ తేదీల్లో విడతల వారీగా మిగిలిన జిల్లాల్లో స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీ చేస్తామని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తెలిపారు. ప్రజా ప్రతినిధులతో గ్రామాల్లో సమావేశాలు నిర్వహించి పండుగ వాతావరణంలో కార్డుల పంపిణీ చేస్తామన్నారు. 1.45 కోట్ల కుటుంబాలకు మహిళల పేరిట తయారు చేసిన స్మార్ట్ రైస్ కార్డుదారులను ఉచితంగా ఇంటింటికీ వెళ్లి అందిస్తామన్నారు. కొత్తగా దరఖాస్తు చేసుకున్న 6 లక్షల 70 వేల మంది కార్డుదారులకీ, చిరునామా మార్పు చేసుకున్న వారికీ స్మార్ట్ కార్డులు ఇవ్వనున్నట్లు వెల్లడించారు.

ఎక్కడి నుంచైనా రేషన్ తీసుకోవచ్చు : రాష్ట్రంలో ఇతర జిల్లాలకు వలస వెళ్లినవారు, ఇతరత్రా పనులపై వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్లినవారు ఎక్కడి నుంచైనా రేషన్ తీసుకోవచ్చన్నారు. క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేస్తే కుటుంబ వివరాలు సహా తీసుకున్న సరుకుల సమగ్ర వివరాలు క్షణాల్లో తెలుసుకోవచ్చన్నారు. క్యూఆర్ కోడ్ సహా పలు సాంకేతిక అంశాలతో స్మార్ట్ కార్డులు తయారు చేశామన్న మంత్రి వీటి ద్వారా బహుళ ప్రయోజనాలు ఉన్నాయన్నారు. స్మార్ట్ రైస్ కార్డుతో స్వైప్ చేసి, బయోమెట్రిక్, ఐరిష్ విధానాల్లో లబ్దిదారులను గుర్తించి సరుకులు అందజేస్తామన్నారు.

డీలర్ల అక్రమాలకు చెక్ : భవిష్యత్తులో మరిన్ని సాంకేతిక అంశాలు అమలు చేసి పకడ్బందీగా సరకులు పంపిణీ చేస్తామని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ అన్నారు. ఈ విధానంలో సరుకుల పంపిణీ సమాచారం సహా స్టాకు వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు కేంద్ర సర్వర్​కు చేరుతుందని తద్వారా ప్రతి డీలర్ వద్ద సరకు ఎంత ఉందనే విషయాన్ని సమగ్రంగా పర్యవేక్షణ చేయవచ్చన్నారు. అదేవిధంగా డీలర్ల అక్రమాలకు చెక్ పడటం సహా పీడీఎస్ బియ్యం పక్కదారి పట్టకుండా నివారించవచ్చన్నారు. సుపరిపాలనలో భాగంగా అనేక సంస్కరణలు తీసుకువచ్చామన్న మంత్రి టెక్నాలజీ వినియోగంతో పారదర్శకతతో పేదలకు సంక్షేమం అందేలా కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందన్నారు.

