'రేషన్ కార్డు కోసం ఎప్పుడైనా అప్లయ్ చేయవచ్చు - మ్యారెజ్ సర్టిఫికేట్ కూడా అవసరం లేదు' - NADENDLA ON NEW RATION CARDS

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 22, 2025 at 3:31 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 5:30 PM IST 2 Min Read

Minister Nadendla Manohar on New Ration Cards: రేషన్‌కార్డు కోసం కొత్తగా దరఖాస్తు చేసుకున్నవారు ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్‌ స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మే 7 నుంచి రైస్ కార్డుల్లో మార్పులు, చేర్పులు చేపట్టామని వివరించారు. ఈకేవైసీ తప్పనిసరని కేంద్రం స్పష్టం చేసిందని అలానే కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక ప్రతి కార్డును ఈకేవైసీ చేశామని మంత్రి వివరించారు. దేశంలో 95 శాతం ఈకేవైసీ పూర్తిచేసుకున్న రాష్ట్రం మనదేనని అన్నారు. ఇప్పటివరకు 60,000 మంది రేషన్ కార్డుల కోసం దరఖాస్తు చేశారని ఇంక అడ్రస్సు మార్చాలని 12,500 మంది ధరఖాస్తు చేసుకున్నారని మంత్రి నాదెండ్ల వివరించారు. 'రేషన్ కార్డు కోసం ఎప్పుడైనా అప్లయ్ చేయవచ్చు - మ్యారెజ్ సర్టిఫికేట్ కూడా అవసరం లేదు' (ETV Bharat) మ్యారెజ్ సర్టిఫికేట్ అవసరం లేదు: గ్రామ, వార్డు సచివాలయానికి రైస్ కార్డుల డేటాను అనుసంధానం చేశామని మంత్రి తెలిపారు. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం ప్రతిఒక్కరికీ తెల్ల కార్డులు అందిస్తామని అలానే 4,24,59,128 మందికి జూన్‌లో తానే స్వయంగా రేషన్ కార్డులు జారీ చేస్తున్నామన వెల్లడించారు. కార్డులో మార్పులు చేసే సమయంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని వాటికోసం ఆందోళన చెందవద్దని సూచించారు. కార్డుదారుల సమాచారం డేటా బేస్​లో పెట్టి ప్రజలకు స్మార్ట్ రైస్ కార్డులు అందిస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఇంక రేషన్ కార్డు కోసం మ్యారెజ్ సర్టిఫికేట్ అవసరం లేదని అలానే పెళ్లికి సంబంధించిన పొటో కూడా అక్కర్లేదని వెల్లడించారు. గ్రామ, వార్డు సచివాలయ సిబ్బంది వాటితో సంబంధం లేకుండా దరఖాస్తులు తీసుకోవాలని సూచించారు.

