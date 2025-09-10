నేపాల్లో చిక్కుకున్న ఏపీ ప్రజల్ని వెనక్కి తేవడంపై ప్రభుత్వం దృష్టి - మంత్రి లోకేశ్ అనంతపురం పర్యటన ర్దదు
నేపాల్లోని తెలుగు వారి కోసం ఏపీభవన్లో హెల్ప్లైన్ ఏర్పాటు - వారి రక్షణ కోసం అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2025 at 11:54 AM IST
Minister Lokesh Visit To Anantapur Tour Cancelled : నేపాల్లో చిక్కుకున్న వారిని తిరిగి స్వస్థలానికి తీసుకు వచ్చేందుకు ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్ అనంతపురం పర్యటన రద్దయింది. నేపాల్లో నెలకొన్న ప్రత్యేక పరిస్థితుల నేపథ్యంలో అక్కడ ఉన్న ఏపీ వాసులను సురక్షితంగా రాష్ట్రానికి తీసుకురావడం పై మంత్రి దృష్టి సారించారు. ఈ నేపథ్యంలో అనంతపురంలో నేడు నిర్వహించనున్న ‘సూపర్సిక్స్ సూపర్హిట్’ సభకు ఆయన హాజరుకావడం లేదని టీడీపీ వర్గాలు తెలిపాయి. కాసేపట్లో మంత్రి నారా లోకేశ్ సచివాలయానికి వెళ్లనున్నారు. అక్కడ రియల్టైమ్ గవర్నెన్స్ సెంటర్లో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక వార్ రూమ్లో సంబంధిత అధికారులతో ఆయన సమన్వయం చేయనున్నారు. ప్రత్యేక కాల్ సెంటర్, వాట్సప్ నంబర్ ఏర్పాటు చేసి పరిస్థితిని సమీక్షించనున్నారు.
నేపాల్లో చిక్కుకున్న వారి వివరాలు సేకరించి కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో రాష్ట్రానికి తీసుకురానున్నారు. ఇప్పటివరకు వచ్చినా అధికారిక సమాచారం ప్రకారం నేపాల్లో 187 మంది తెలుగువారు చిక్కుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. వీరంతా నేపాల్లోని నాలుగు ప్రాంతాల్లో ఉన్నట్లుగా సమాచారం. బఫాల్లో 27 మంది చిక్కుకున్నారు. వీరు శ్రీధరాచార్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నారని సమాచారం.
అదే విధంగా సిమిల్ కోట్లో కారి అప్పారావు వద్ద 12 మంది, పశుపతి నగరంలోని మహదేవ్ హోటల్ వద్ద విజయ పర్యవేక్షణలో 55 మంది ఉన్నారు. అలాగే గౌశాలలోని పింగలస్థాన్లో 90 మంది తెలుగువారు చిక్కుకున్నట్లు ప్రాథమిక సమాచారాన్ని బట్టి తెలుస్తోంది. ఈ సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. నేపాల్లోని ఉన్న భారత రాయబారి నవీన్ శ్రీ వాస్తవకు ఇప్పటికే పరిస్థితిని వివరించారు. ఇప్పటికే వారిని ఏపీ ప్రభుత్వం అప్రమత్తం చేయడం జరిగింది. రాష్ట్ర ప్రజల భద్రతే ప్రాధాన్యంగా మంత్రి నారా లోకేశ్ కేంద్ర ఏజెన్సీలు, భారత రాయబార కార్యాలయంతో నిరంతరం సమన్వయం చేయనున్నారు.
ఏపీ భవన్లో ప్రత్యేక సెల్ ఏర్పాటు : నేపాల్ పర్యటనకు వెళ్లి ప్రస్తుతం అక్కడ నెలకొన్న ఆందోళనకర పరిస్థితుల కారణంగా చిక్కుకుపోయిన తెలుగు ప్రజలకు తక్షణ సాయం అందించడానికి ఏపీ ప్రభుత్వం దిల్లీలోని ఏపీ భవన్లో ప్రత్యేక హెల్ప్లైన్ ఏర్పాటు చేసింది. నేపాల్లో ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో ఉన్న తెలుగు వారు +91 98183 95787 నంబర్లో నోడల్ అధికారి సురేష్ను సంప్రదించవచ్చునని ఓ ప్రకటనలో పేర్కొంది.
సీఎం చంద్రబాబు, కేంద్ర పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్నాయుడు అక్కడి తాజా పరిస్థితులపై కేంద్ర విదేశాంగ శాఖ మంత్రితో నిరంతరం సంప్రదిస్తున్నట్లు తెలియజేసింది. అక్కడ తెలుగువారు చిక్కుకుపోయినట్లు తెలిసిన వెంటనే రెసిడెంట్ కమిషనర్ అర్జా శ్రీకాంత్ నేపాల్లోని భారత రాయబారి నవీన్ శ్రీవాస్తవతో మాట్లాడారు. వెంటనే ఎంబసీ ద్వారా సాయం అందించాలని విన్నవించినట్లు పేర్కొంది. ప్రస్తుతం కాఠ్మండూలోని బఫాల్ ప్రాంతంలో 30 మంది తెలుగువారు ఎంబసీ ద్వారా సాయం పొందుతున్నట్లు వెల్లడించింది.
