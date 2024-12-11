మార్చి 1 నుంచి ఇంటర్​ - 17 నుంచి పదో తరగతి పరీక్షలు - షెడ్యూల్​ విడుదల

Tenth Class Exams Schedule : ఇంటర్, పదో తరగతి పరీక్షల షెడ్యూల్ను విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ (Minister Nara Lokesh) ఎక్స్ వేదికగా విడుదల చేశారు. వచ్చే ఏడాది మార్చి 17 నుంచి 31 వరకు పదో తరగతి పరీక్షలు (SSC Exam Schedule) జరగనున్నాయి. విద్యార్థులకు ఒత్తిడి లేకుండా రోజు విడిచి రోజు పరీక్ష ఉండేలా జాగ్రత్త తీసుకున్నామని మంత్రి తెలిపారు. విద్యార్థులు ఈ వెసులుబాటును సద్వినియోగం చేసుకుని మంచి మార్కులు సాధిస్తారని ఆకాంక్షిస్తున్నానని తెలిపారు.
మార్చి 17 నుంచి 31 వరకు పదో తరగతి పరీక్షలు :
|తేదీ
|సబ్జెక్ట్
|మార్చి 17
|ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్
|మార్చి 19
|సెకండ్ లాంగ్వేజ్
|మార్చి 21
|ఇంగ్లీష్
|మార్చి 22
|ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ పేపర్-2
|మార్చి 24
|గణితం
|మార్చి 26
|ఫిజికల్ సైన్స్
|మార్చి 28
|బయోలాజికల్ సైన్స్
|మార్చి 29
OSSC మెయిన్ లాంగ్వేజ్ పేపర్ 2,
వోకేషన్ కోర్స్ (థియరీ)
|మార్చి 31
|సోషల్ స్టడీస్
Important Update for SSC Students!— Lokesh Nara (@naralokesh) December 11, 2024
The March 2025 10th class public examination schedule is out now! To help you prepare better and reduce stress, we've planned exams on alternate days. Make the most of this extra time to study and aim for excellent scores! Wishing all my… pic.twitter.com/v0IL8Bunwk
ఏ మాధ్యమంలో ఉంటుందో?- పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల్లో గందరగోళం