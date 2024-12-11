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మార్చి 1 నుంచి ఇంటర్​ - 17 నుంచి పదో తరగతి పరీక్షలు - షెడ్యూల్​ విడుదల

ఇంటర్​, పదో తరగతి పరీక్షల షెడ్యూల్​ను విడుదల చేసిన మంత్రి లోకేశ్ - విద్యార్థులకు ఒత్తిడి లేకుండా పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నామని వెల్లడి

Minister Lokesh releases tenth class exam schedule
Minister Lokesh releases tenth class exam schedule (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : 35 minutes ago

Updated : 8 minutes ago

Tenth Class Exams Schedule : ఇంటర్​, పదో తరగతి పరీక్షల షెడ్యూల్‌ను విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్‌ (Minister Nara Lokesh) ఎక్స్ వేదికగా విడుదల చేశారు. వచ్చే ఏడాది మార్చి 17 నుంచి 31 వరకు పదో తరగతి పరీక్షలు (SSC Exam Schedule) జరగనున్నాయి. విద్యార్థులకు ఒత్తిడి లేకుండా రోజు విడిచి రోజు పరీక్ష ఉండేలా జాగ్రత్త తీసుకున్నామని మంత్రి తెలిపారు. విద్యార్థులు ఈ వెసులుబాటును సద్వినియోగం చేసుకుని మంచి మార్కులు సాధిస్తారని ఆకాంక్షిస్తున్నానని తెలిపారు.

మార్చి 17 నుంచి 31 వరకు పదో తరగతి పరీక్షలు :

తేదీసబ్జెక్ట్
మార్చి 17ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్
మార్చి 19సెకండ్​ లాంగ్వేజ్
మార్చి 21 ఇంగ్లీష్
మార్చి 22ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్​ పేపర్-2
మార్చి 24గణితం
మార్చి 26ఫిజికల్ సైన్స్
మార్చి 28బయోలాజికల్ సైన్స్
మార్చి 29

OSSC మెయిన్ లాంగ్వేజ్​ పేపర్ 2,

వోకేషన్ కోర్స్ (థియరీ)

మార్చి 31సోషల్ స్టడీస్

ఏ మాధ్యమంలో ఉంటుందో?- పదో తరగతి పబ్లిక్‌ పరీక్షల్లో గందరగోళం

Tenth Class Exams Schedule : ఇంటర్​, పదో తరగతి పరీక్షల షెడ్యూల్‌ను విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్‌ (Minister Nara Lokesh) ఎక్స్ వేదికగా విడుదల చేశారు. వచ్చే ఏడాది మార్చి 17 నుంచి 31 వరకు పదో తరగతి పరీక్షలు (SSC Exam Schedule) జరగనున్నాయి. విద్యార్థులకు ఒత్తిడి లేకుండా రోజు విడిచి రోజు పరీక్ష ఉండేలా జాగ్రత్త తీసుకున్నామని మంత్రి తెలిపారు. విద్యార్థులు ఈ వెసులుబాటును సద్వినియోగం చేసుకుని మంచి మార్కులు సాధిస్తారని ఆకాంక్షిస్తున్నానని తెలిపారు.

మార్చి 17 నుంచి 31 వరకు పదో తరగతి పరీక్షలు :

తేదీసబ్జెక్ట్
మార్చి 17ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్
మార్చి 19సెకండ్​ లాంగ్వేజ్
మార్చి 21 ఇంగ్లీష్
మార్చి 22ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్​ పేపర్-2
మార్చి 24గణితం
మార్చి 26ఫిజికల్ సైన్స్
మార్చి 28బయోలాజికల్ సైన్స్
మార్చి 29

OSSC మెయిన్ లాంగ్వేజ్​ పేపర్ 2,

వోకేషన్ కోర్స్ (థియరీ)

మార్చి 31సోషల్ స్టడీస్

ఏ మాధ్యమంలో ఉంటుందో?- పదో తరగతి పబ్లిక్‌ పరీక్షల్లో గందరగోళం

Last Updated : 8 minutes ago

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TAGGED:

SSC EXAMS SCHEDULE 2025TENTH CLASS EXAM SCHEDULETENTH CLASS PUBLIC EXAM SCHEDULETENTH CLASS PUBLIC EXAMS 2025

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