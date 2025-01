ETV Bharat / state

దావోస్‌లో మీటింగ్​కు కాలినడకన వెళ్లిన మంత్రి లోకేశ్ - విప్రో, టెమాసెక్ ప్రతినిధులతో భేటీ - MINISTER LOKESH DAVOS TOUR UPDATES

Lokesh meets Wipro and Temasek Representatives for investment in Davos ( ETV Bharat )