హైదరాబాద్‌ అభివృద్ధికి 30 ఏళ్లు పట్టింది - విశాఖకు 10 ఏళ్లు చాలు : మంత్రి లోకేశ్

భారత్‌లో అతిపెద్దదైన స్టీల్‌ప్లాంటు విశాఖకు రాబోతోంది - పెట్టుబడుల్లో దాదాపు 50 శాతం విశాఖకు రాబోతున్నాయి - అందరూ కలిసికట్టుగా నిలబడితే మనల్ని ఎవరూ ఆపలేరన్న మంత్రి లోకేశ్

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 12, 2025 at 1:36 PM IST

Minister Lokesh Visakhapatnam Tour : విశాఖలో 5 లక్షల ఐటీ ఉద్యోగాల కల్పనే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్న మంత్రి నారా లోకేశ్ ఆ దిశగా వేగంగా అడుగులు వేస్తున్నారు. నేడు విశాఖలో మొదటి ఏఐ ఎడ్జ్‌ డేటా సెంటర్‌తో పాటు ఓపెన్‌ కేబుల్‌ ల్యాండింగ్‌ స్టేషన్‌కు మంత్రి నారా లోకేశ్‌ శంకుస్థాపన చేశారు. నాస్‌డాక్‌లో నమోదైన ప్రముఖ డిజిటల్‌ ఐటీ సొల్యూషన్స్‌ ప్రొవైడర్‌ సిఫీ టెక్నాలజీస్‌ అనుబంధ సంస్థ సిఫీ ఇన్ఫినిట్‌ స్పేసెస్‌ లిమిటెడ్‌ 50 మెగావాట్ల ఏఐ ఆధారిత ఎడ్జ్‌ డేటా సెంటర్‌తో పాటు ఓపెన్‌ కేబుల్‌ ల్యాండింగ్‌ స్టేషన్‌ ఏర్పాటు చేస్తోంది. రూ.1,500 కోట్ల పెట్టుబడితో రెండు దశల్లో డేటా సెంటర్‌ను సిఫీ అభివృద్ధి చేయనుంది. దీనిలో వెయ్యి మందికి ఉపాధి లభించనుంది. ఈ ఏఐ ఆధారిత డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటుతో గ్లోబల్‌ డిజిటల్‌ గేట్‌వేగా విశాఖ మారనుంది. దీంతో పాటు సముద్రపు కేబుల్ కనెక్టివిటీ, ఏఐ మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయనుంది.

హైదరాబాద్‌ అభివృద్ధికి 30 ఏళ్లు పట్టింది - విశాఖకు 10 ఏళ్లు చాలు : మంత్రి లోకేశ్ (ETV)

ఈ సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్ మాట్లాడుతూ " చంద్రబాబు తొలిసారి సీఎం అయినపుడు సైబర్‌ టవర్‌ ప్రాజెక్టు చేపట్టారు. పూర్తిస్థాయిలో హైదరాబాద్‌ అభివృద్ధికి 30 ఏళ్లు పట్టింది. హైదరాబాద్‌ స్థాయిలో పదేళ్లలో విశాఖ అభివృద్ధికి కట్టుబడి ఉన్నాం. పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ సరైన గమ్యస్థానం. 2047 నాటికి విశాఖ ట్రిలియన్‌ డాలర్‌ ఆర్థిక వ్యవస్థగా మారనుంది. ఏపీకి మరిన్ని పెట్టుబడులను ఆహ్వానిస్తూ ముందుకెళ్తున్నాం" అని అన్నారు.

"ఏ రాష్ట్రానికైనా రాజధాని ఒక్కటే కానీ అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ జరగాలి. పెట్టుబడుల సాధనలో చరిత్ర తిరగరాస్తామనే నమ్మకం ఉంది. రాష్ట్రానికి 120 బిలియన్‌ డాలర్ల పెట్టుబడులు రాబోతున్నాయి. పెట్టుబడుల్లో దాదాపు 50 శాతం విశాఖకు రాబోతున్నాయి. భారత్‌లో అతిపెద్దదైన స్టీల్‌ప్లాంటు విశాఖకు రాబోతోంది. భారత్‌లో అతిపెద్ద ఎఫ్‌డీఐ పెట్టుబడులు విశాఖకు రానున్నాయి. పెట్టుబడుల ద్వారా పెద్దఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయి. సూపర్‌ సిక్స్‌లో భాగంగా 20 లక్షల ఉపాధి కల్పన లక్ష్యం. " అని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు.

"ఐటీ మంత్రిగా విశాఖలో 5 లక్షల ఉద్యోగాల కల్పన లక్ష్యం. టీసీఎస్‌కు తక్కువ ధరకు భూముల కేటాయింపుపై కొందరు కోర్టుకు వెళ్లారు. టీసీఎస్‌కు కేటాయింపుల తర్వాత అనేక సంస్థలు ఏపీకి వరుస కట్టాయి. పరిశ్రమలకు ఉత్తమ విధానాల వల్ల కంపెనీలు రాష్ట్రానికి వరుస కట్టాయి. డబుల్‌ ఇంజిన్‌ సర్కారు బుల్లెట్‌ రైలులా దూసుకెళ్తోంది. ఏపీ ఆర్థిక అజెండాకు ప్రధాని, కేంద్ర సహకారం ఉంది. కేంద్రం చేపట్టే సంస్కరణల్లో ఏపీకి ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. విశాఖ స్టీల్‌ప్లాంటు 80 శాతం సామర్థ్యంతో పనిచేస్తోంది. స్టీల్‌ప్లాంటు పూర్తిస్థాయి సామర్థ్యంతో పనిచేసేలా కృషిచేస్తున్నాం" అని లోకేశ్ వివరించారు.

"విశాఖలో పెట్టుబడులపై 3 నెలల్లో మరిన్ని ప్రకటనలు వస్తాయి. రాజకీయ, అధికార పొరపాట్లతో ఏ ఒక్క పెట్టుబడి ఏపీ చేజారకూడదు. పొరపాట్లతో పెట్టుబడులు ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లకూడదు. విశాఖను జీసీసీ రాజధానిగా చేసేందుకు కృషిచేస్తున్నాం. విశాఖలో ఐదేళ్లలో 5 లక్షల ఐటీ ఉద్యోగాల సాధన లక్ష్యం. అందరూ కలిసికట్టుగా నిలబడితే మనల్ని ఎవరూ ఆపలేరు. అన్ని విషయాల్లో కూటమి ప్రభుత్వానికి ప్రజలు సహకరించాలి. హైదరాబాద్‌కు 30 ఏళ్లు పడితే విశాఖకు పదేళ్లు చాలు. అందరూ కలిసికట్టుగా చరిత్రను తిరగరాద్దాం" అని మంత్రి లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు.

