వైద్య విద్యార్థినికి మంత్రి లోకేశ్​ ఆర్థికసాయం - Minister Lokesh Help

వైద్య విద్యార్థినికి మంత్రి లోకేశ్​ ఆర్థికసాయం

Jul 27, 2024

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Minister Lokesh Help to Poor Student in Guntur District : విదేశాల్లో వైద్య విద్యనభ్యసిస్తున్న గుంటూరు జిల్లా విద్యార్థినికి విద్యా శాఖ మంత్రి లోకేశ్​ ఆర్థిక సాయం అందజేశారు. మంగళగిరి మండలం చినకాకానికి చెందిన గండికోట కార్తీక ఉజ్బెకిస్తాన్ లోని తాష్కెంట్ మెడికల్ అకాడమీలో నాలుగో ఏడాది చదువుతోంది. గత ప్రభుత్వం (YSRCP Govt) విధించిన అడ్డగోలు నిబంధనల కారణంగా ఆమెకు విదేశీ విద్య ద్వారా సాయం అందలేదు. దీంతో కార్తీక చదువుకు సహాయం అందించాలని ఆమె తండ్రి ప్రజాదర్బార్ లో లోకేశ్​కు ఇటీవల వినతిపత్రం అందజేశారు. ఆగస్టు 14వ తేదీ లోపు ఫీజు చెల్లించి కార్తీక కళాశాలకు వెళ్లాల్సి ఉంది.