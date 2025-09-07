సీడాప్ ద్వారా జర్మనీలో 14 మందికి ఉద్యోగాలు - అభినందించిన మంత్రి లోకేశ్
అంతర్జాతీయ ఉపాధి కల్పన కింద 14 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తూ కాల్లెటర్లు - కాల్ లెటర్లు వచ్చిన అభ్యర్థులను ఉండవల్లి నివాసంలో అభినందించిన మంత్రి లోకేశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 7, 2025 at 10:19 AM IST
Lokesh congratulates candidates who got jobs through CEDAP: ఏపీ ఉద్యోగ కల్పన, వ్యవస్థాపకాభివృద్ధి సంస్థ(సీడాప్) ద్వారా 50 వేల మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ తెలిపారు. అంతర్జాతీయ అవకాశాలను మన విద్యార్థులు అందిపుచ్చుకునే విధంగా సీడాప్-ఓంక్యాప్ ద్వారా విదేశీ భాషలపై శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ నెలలోనే నైపుణ్య పోర్టల్ను ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
సీడాప్, ఇండోయూరో సింక్రనైజేషన్ అండ్ జర్మన్ హెల్త్కేర్ సంయుక్త భాగస్వామ్యంతో అమలు చేస్తున్న అంతర్జాతీయ ఉపాధి కల్పన పథకం కింద 14 మంది నర్సింగ్, ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులకు జర్మనీలో ఉద్యోగాలు కల్పిస్తూ కాల్ లెటర్స్ అందాయి. కాల్లెటర్లు అందుకున్న అభ్యర్థులను ఉండవల్లి నివాసంలో మంత్రి నారా లోకేశ్ స్వయంగా కలిసి అభినందించారు. తొలి బ్యాచ్లో సీడాప్ ద్వారా 171 మందికి శిక్షణ ఇవ్వగా ఇప్పటికే వివిధ విభాగాల్లో 40 మంది ఎంపికైనట్లు తెలిపారు. మరో 14 మంది త్వరలోనే జర్మనీ వెళ్తున్నారని వెల్లడించారు. మిగతా వారికీ ఉద్యోగాలు లభిస్తాయని ఆకాంక్షించారు.
ఇకపై చదువుతోపాటు విదేశీ భాషల్లో శిక్షణ ఇచ్చేలా చర్యలు తీసుకున్నట్లు చెప్పారు. జర్మనీలో కొలువులు పొందిన ఒక్కొక్కరు మరో 10 మంది ఉద్యోగాలు సాధించేలా మార్గదర్శకం చేయాలని మంత్రి లోకేశ్ సూచించారు. విదేశీ ఉద్యోగాలతో కలలను సాకారం చేసుకొని కుటుంబాలకు గర్వకారణంగా నిలవాలని అన్నారు. సమాజాభివృద్ధిలో మహిళా సాధికారత కీలక పాత్రపోషిస్తుందని మహిళలను కించపర్చే సినిమాలను సైతం విడుదల కాకుండా అడ్డుకోవాలన్నదే తమ అభిమతమని మంత్రి లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు.
కన్సల్టెన్సీలను సంప్రదిస్తే రూ.8 లక్షల అడిగారు: బీఎస్సీ నర్సింగ్ కోర్సు పూర్తి చేసి, స్థానిక ఆసుపత్రుల్లో నెలకు రూ.15,000 నుంచి రూ.20,000కి పని చేసే తమకు జర్మనీలో రూ.2.8 లక్షల వేతనంతో ఉద్యోగం లభించడం కలగా ఉందని అభ్యర్థులు భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఉద్యోగాలు సాధించిన 14 మందిలో 9 మంది నిరుపేద ఎస్సీ కుటుంబాలకు చెందిన వారు కాగా ముగ్గురు బీసీలు ఉన్నారు. జర్మనీలో ఇవే ఉద్యోగాల కోసం కన్సల్టెన్సీలను శిక్షణ కోసం సంప్రదిస్తే రూ.8 లక్షల వరకు అడిగారని, అంత డబ్బు చెల్లించే ఆర్థిక స్తోమత తమకు లేదని వెల్లడించారు.
సీడాప్ ద్వారా ఒక్క రూపాయి తీసుకోకుండా జర్మన్ భాషలో శిక్షణ ఇచ్చి, ఉద్యోగం వచ్చేలా చేశారని వివరించారు. తమ కలను సాకారం చేసిన సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్లను జీవితంలో ఎప్పటికీ మర్చిపోలేమన అభ్యర్థులు కొనియాడారు. ఈ సందర్భంగా ఉద్యోగాలు సాధించిన అభ్యర్థులను అభినందించిన మంత్రి లోకేశ్ వారికి ట్యాబ్లు బహుకరించారు. కార్యక్రమంలో సీడాప్ ఛైర్మన్ దీపక్రెడ్డి, సీఈఓ నారాయణస్వామి, నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ ఎండీ గణేష్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
