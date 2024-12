ETV Bharat / state

829 మంది ప్రధానోపాధ్యాయులకు షోకాజ్‌ నోటీసులు - ఎందుకంటే !

Minister Lokesh About Notice to Teachers On Apar Issue : వైఎస్సార్‌ జిల్లాలో 829 మంది ప్రధానోపాధ్యాయులకు షోకాజ్‌ నోటీసులు అందజేశారు. ప్రభుత్వం, ప్రైవేటు పాఠశాలల ప్రధానోపాధ్యాయులకు వీటిని జారీ చేశారు. పాఠశాలల్లో పిల్లల అపార్‌ నమోదును నిర్దేశిత గడువులోగా పూర్తి చేయలేదని కడప జిల్లా విద్యాధికారి నోటీసులు అందజేశారు. మూడు రోజుల్లో సమాధానం చెప్పాలని అందులో పేర్కొన్నారు. లేకపోతే క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. మరోవైపు సాంకేతిక సమస్యకు తాము ఎలా బాధ్యులవుతామని ఉపాధ్యాయులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఒక్కసారిగా ఉపాధ్యాయ సంఘం నాయకులు కంగుతిన్నారు. ఈ మేరకు జరిగిన విషయాన్ని ఎమ్మెల్సీ రామ్​ గోపాల్​రెడ్డి దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఆయన వెంటనే జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారిని స్వయంగా కలిసి నోటీసుల గురించి ఆరా తీశారు. కనీసం ముందస్తు సమాచారం లేకుండా 829 మందికి నోటీసులు ఎలా ఇస్తారని ఆ అధికారిని ప్రశ్నించారు. నోటీసులను నిలుపుదల చేయాలని డీఈఓను కోరారు. ఈ మేరకు నోటీసులను తాత్కాలికంగా నిలుపుదల చేస్తానని ఎమ్మెల్సీ డీఈవోను కోరారు.

విద్యార్థుల అకడమిక్‌ పురోగతిని ఎప్పటికప్పుడు ట్రాక్‌ చేసేలా 'అపార్​'