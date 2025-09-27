అమరావతిలో అంతర్జాతీయ న్యాయ విశ్వవిద్యాలయం: మంత్రి లోకేశ్
ఏపీలో న్యాయ విశ్వవిద్యాలయం - 2025-26 విద్యాసంవత్సరం నుంచే ప్రవేశాలని శాసనసభలో వెల్లడించిన లోకేశ్
Minister Lokesh About International Law University in Amaravati: రాజధాని అమరావతిలో భారత అంతర్జాతీయ న్యాయ విశ్వవిద్యాలయాన్ని (ఐఐయూఎల్ఈఆర్) ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించినట్లు విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ తెలిపారు. భారత బార్ కౌన్సిల్ ట్రస్ట్కు చెందిన న్యాయ విద్య, పరిశోధనకు అమరావతిలో ఐఐయూఎల్ఈఆర్ స్థాపనకు సంబంధించిన బిల్లును శాసనసభలో మంత్రి ప్రవేశపెట్టగా సభ్యులు ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం తెలిపారు.
ఏపీలో అంతర్జాతీయ న్యాయ విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటుపై మంత్రి లోకేశ్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఐఐయూఎల్ఈఆర్ మంజూరు చేయించారని చెప్పారు. దీనిపై ప్రత్యేక చొరవను చూపిన గవర్నర్కు ఆంధ్రుల తరఫున ధన్యవాదాలను తెలిపారు. ఈ విశ్వవిద్యాలయానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొత్తం 55 ఎకరాలను కేటాయించిందని వివరించారు. ఇందులో చదరపు మీటరుకు రూపాయి చొప్పున 60 ఏళ్ల పాటు లీజుకు కేటాయించినట్లు అన్నారు. అంతర్జాతీయ విశ్వవిద్యాలయాలు రాష్ట్రానికి వచ్చినప్పుడు ప్రోత్సహించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉందని తెలిపారు.
ప్రపంచ స్థాయి విద్యాలయాలపై దృష్టి: 2025-26 విద్యా సంవత్సరం నుంచి ప్రవేశాలను ప్రారంభించే విధంగా చర్యలను తీసుకుంటామని ఈ సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్ తెలియ జేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ నిబంధనల మేరకు రిజర్వేషన్లు అమలు చేస్తామని చెప్పారు. ఇందులో దాదాపు 20 శాతం సీట్లు రాష్ట్రంలోని వారికే ఇవ్వాలని బిల్లులో పొందుపరిచామని తెలిపారు. కేవలం న్యాయ విద్య కోసమే కాకుండా పరిశోధనలకు కేంద్రంగా ఈ విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దాలన్నది తమ లక్ష్యమని మంత్రి నారా లోకేశ్ వెల్లడించారు.
గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం విధించిన నిబంధనల కారణంగా ఏపీకి ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయాలు రాకుండా పొరుగు రాష్ట్రాలకు తరలి వెళ్లి పోయాయని మంత్రి లోకేశ్ విమర్శించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయాల స్థాపన, క్రమబద్ధీకరణ సవరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టిన సందర్భంగా లోకేశ్ సభలో మాట్లాడుతూ విశ్వవిద్యాలయాల్లో నాణ్యమైన విద్య, పరిశోధనలు, పారిశ్రామిక ఆధారిత విద్య లక్ష్యంగా 2016లో అప్పటి ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ యాక్ట్ తెచ్చిందని స్పష్టం చేశారు. ఇందులో భాగంగా గ్రీన్ ఫీల్డ్, బ్రౌన్ ఫీల్డ్ విశ్వవిద్యాలయాల ఏర్పాటుకు అనుమతించాలని నిర్ణయించిందని పేర్కొన్నారు.
దీని ద్వారా రాష్ట్రంలో 14 ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయాలు వచ్చాయని గుర్తు చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అనాలోచితంగా టాప్-100 గ్లోబల్ వర్సిటీలతో కంపల్సరీ జాయింట్ సర్టిఫికేషన్ డిగ్రీ ఉంటేనే అనుమతించాలనే నిబంధనను విధించిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇతర రాష్ట్రాలతో పోటీపడి ప్రపంచంలో ఉన్న విశ్వవిద్యాలయాలను ఏపీకి రప్పించాలన్న ఉద్దేశంతోనే జాయింట్ సర్టిఫికేషన్ నిబంధనను తొలగించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నామని లోకేశ్ వెల్లడించారు.
