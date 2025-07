ETV Bharat / state

ఆటోడ్రైవర్లకు గుడ్​న్యూస్​ - త్వరలో రూ.10 వేలు - TEN THOUSAND TO AUTO DRIVERS

Published : July 28, 2025 at 8:15 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Minister Kollu Said RS.10,000 Given to Auto Drivers: కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఒక్కో రంగం అభివృద్ధి పథం వైపు వెళ్తున్నాయి. ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన సూపర్ సిక్స్ ఫథకాలను ఇప్పటికే ఒక్కొక్కటిగా అమలు చేస్తోంది. అధే విధంగా ఆగస్టు 15 నుంచి మహిళలకు ఉచిత బస్సు పథకాన్ని అమలు చేయనున్నారు. అయితే ఈ ఉచిత బస్సు పథకం వల్ల ఆటో డ్రైవర్లు నష్టపోనున్నారు. ఈ క్రమంలో వారి కోసం కూడా కూటమి ప్రభుత్వం ఓ నిర్ణయం తీసుకుంది. వారు నష్టపోకుండా రాష్ట్రంలో ఉన్న ఆటో డ్రైవర్లు అందరికీ రూ.10,000 ఇచ్చి వారిని ఆదుకోనుంది.

రాష్ట్రంలో ప్రతీ ఆటో డ్రైవర్​కు త్వరలోనే 10,000 రూపాయలు ఇవ్వనున్నామని మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర అన్నారు. అన్నదాత సుఖీభవ పథకం కింద 3 విడతల్లో రైతులకు డబ్బులు ఇస్తామని అన్నారు. తొలి విడత కింద త్వరలోనే రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేస్తామని చెప్పారు. శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని పలాసలో టీడీపీ కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీషతో కలిసి స్థానిక నేతలు, కార్యకర్తలతో సమావేశం అయ్యారు. అనంతరం మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర అభివృద్ధిని అడ్డుకునేందుకు వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు కుటిల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని వారు అవి మానుకోవాలని మండిపడ్డారు. రాష్ట్రం అభివృద్ధి వైపు వెళ్తుంటే వారు మాత్రం కులాలను, మతాలను రెచ్చగొడుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.