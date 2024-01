లైట్ అండ్ సౌండ్ షోతో కొత్త అందాలతో వెలిగిపోతున్న గోల్కొండ కోట

Chiranjeevi on Light and Sound show at Golconda : ఈ నేపథ్యంలో సినీనటుడు చిరంజీవి తాను కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు చేసిన కార్యక్రమాల గురించి వివరించారు. గోల్కొండతో తనకు ఆత్మీయ గుర్తులు ఉన్నాయని, పలు సినిమాలు చేసే సమయంలోని స్మృతులను గుర్తు చేసుకున్నారు. భారతదేశ వైవిధ్యతను ప్రపంచానికి చాటి చెప్పే టూరిజం మరింత పెరగాల్సి ఉందని చిరంజీవి అభిప్రాయపడ్డారు. దేశమంతా రామమయం అయిపోయిన సందర్భంలో గోల్కొండపై ఈ దృశ్యం ఆవిష్కృతం అవ్వడం సంతోషంగా ఉందని సినీ రచయిత విజయేంద్ర ప్రసాద్ అన్నారు.

Last Updated : 7 hours ago

