Minister Atchannaidu on Fertilizer Shortage: రాష్ట్రానికి ఎరువుల అవసరాలపై కేంద్రంతో మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు మాట్లాడారు. సెప్టెంబర్ మొదటి వారంలో 15 వేల టన్నుల యూరియా రానుందని కేంద్రం హామీ ఇచ్చిందని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు స్పష్టంచేశారు. అదే విధంగా సెప్టెంబర్ రెండో వారంలో 30 వేల టన్నుల యూరియా వస్తుందని తెలిపారు. మొత్తంగా సెప్టెంబర్ నెలలో రాష్ట్రానికి 45 వేల టన్నుల యూరియా రానుంది. ఏపీకి 10,800 టన్నుల యూరియా ఒడిశా ధమ్రా పోర్టు నుంచి దిగుమతికి కేంద్రం జీవో ఇచ్చినట్లు వెల్లడించారు. కొరత ఉన్న జిల్లాలకు యూరియా పంపాలని మంత్రి అచ్చెన్న అధికారులకు ఆదేశించారు. దీంతో ఈ సీజన్కి యూరియా ఇబ్బందులు తీరుతాయన్నారు. రైతులెవ్వరూ ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదన్నారు.
రాష్ట్రంలో రైతులకు ఎరువుల కొరత ఉండదని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు హామీ ఇచ్చారు. 2025 ఖరీఫ్ కోసం 31.15 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఎరువుల అంచనా వేశామని, ఇప్పటివరకు 21.34 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు సరఫరా చేశామని తెలిపారు. యూరియా, డీఏపీ, ఎంఓపీ, ఎస్ఎస్పీ, కాంప్లెక్స్ కలిపి 6.22 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఎరువులు అందుబాటులో ఉన్నాయన్నారు. ఎరువుల కొరత రాకుండా 1.10 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బఫర్ స్టాక్ సిద్ధమని తెలిపారు. గోదావరి వరదలతో సమస్యలు తలెత్తినా, ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు తీసుకుందని వివరించారు.
కేంద్రం ఇప్పటివరకు 3.50 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు కేటాయించగా, 1.30 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు చేరాయన్నారు. మరో 0.47 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు రాబోతున్నాయన్నారు. ఆగస్టు నెలలో 1.65 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు కేటాయించగా, అందులో 0.75 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు ఇప్పటికే రాష్ట్రానికి చేరాయని, మిగిలిన 0.90 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు గంగవరం, కాకినాడ, విశాఖపట్నం, ఒడిశా పోర్టుల ద్వారా త్వరలో చేరనున్నాయని వెల్లడించారు.
రైతులకు ఎరువులు పారదర్శకంగా, సమయానికి అందించేందుకు IFMS (Integrated Fertilizer Management System) ద్వారా పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 6.48 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఎరువులు అందుబాటులో ఉన్నాయని, రైతులు ఎటువంటి ఆందోళన చెందవద్దని కోరారు. మధ్యవర్తులు అధిక ధరలకు అమ్మే ప్రయత్నాలు చేస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. నల్లబియ్యం, అరటి, చెరకు వంటి ప్రత్యేక పంటలకు ఎరువుల సరఫరా కోసం ప్రత్యేకంగా పర్యవేక్షణ జరుగుతోందన్నారు.
యూరియా అందుబాటులో ఉంది: మంత్రి నారా లోకేశ్ ఆదేశాలు మేరకు మంగళగిరి నియోజకవర్గ రైతులకు అవసరమైన యూరియా, ఎరువులు అందుబాటులో ఉన్నాయని వ్యవసాయ అధికారులు చెప్పారు. నియోజకవర్గానికి సరిపోయే ఎరువులను రైతులకు అందుబాటులో ఉంచామని వ్యవసాయ అధికారిని శైలజా వెల్లడించారు. ఆదివారం రాత్రి నాలుగు లారీలు మేర యూరియా వచ్చిందని, వాటిని రైతులకు అందిస్తున్నామని మంగళగిరి మార్కెట్ యార్డ్ ఛైర్మన్ జవాది కిరణ్ చంద్ చెప్పారు.
యూరియా అందుబాటులో లేదనే ప్రచారాన్ని రైతులు నమ్మవద్దని ఆయన సూచించారు. యూరియా అందుబాటులో లేదని మీడియా కథనాలు వల్ల రైతులు ఆందోళన చెంది తమకు కావలసిన దానికంటే అధికంగా కొనుగోలు చేస్తున్నారని కిరణ్ తెలిపారు. మంగళగిరి నియోజకవర్గానికి మరో వారం రోజుల్లో ఐదు లారీల యూరియా వస్తుందని, రబీ పంటకు కావలసిన ఎరువులు కూడా తమ వద్ద నిలువ ఉన్నాయని మార్కెట్ యార్డ్ ఛైర్మన్ చెప్పారు.
ఎరువుల బ్లాక్ మార్కెట్పై చంద్రబాబు సీరియస్ - కేసుల నమోదు చేయాలని ఆదేశం