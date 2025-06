ETV Bharat / state

జీఎస్‌ఐ గుర్తింపుతో బెలుం గుహలకు మరింత ప్రాచుర్యం: మంత్రి దుర్గేష్ - GSI RECOGNITION FOR BELUM CAVES

Updated : June 13, 2025 at 5:09 PM IST

Published : June 13, 2025 at 5:03 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Minister Kandula Durgesh About GSI Recognition for Belum Caves : భౌగోళిక వారసత్వ జాబితాలో ప్రఖ్యాత బెలూం గుహలకు గుర్తింపు దక్కడంపై పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన నంద్యాల జిల్లా కొలిమిగుండ్లలోని బెలూం గుహలకు జీఎస్ఐ (Geological Survey of India) ప్రత్యేక గుర్తింపునివ్వడం సంతోషకరమన్నారు. పురాతన సంస్కృతీ నిలయాలు ఈ బెలూం గుహలని వెల్లడించారు. జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ప్రకటనతో పర్యాటకంగా మరింత ప్రాచుర్యం లభిస్తుందని తెలిపారు.

జీఎస్ఐ జాబితాలో చోటు దక్కడం వల్ల బెలూం గుహలు మరింత అభివృద్ధికి నోచుకోనున్నాయన్నారు. ప్రపంచలో రెండోది, దేశంలోనే పొడవైన అంతర్భాగ గుహలుగా బెలూం గుహలు ప్రసిద్ధి చెందాయని వ్యాఖ్యానించారు. దేశ పర్యాటక ప్రదేశాల్లో రాష్ట్రంలోని బెలూం గుహలకు స్థానం దక్కుతుందని అన్నారు. విదేశీ పర్యాటకులను ఆకట్టుకునేలా మరింత ప్రచారం కల్పిస్తామని తెలిపారు. సీఎం చంద్రబాబు నేతృత్వంలో పర్యాటక రంగం అభివృద్ధి తెండుతోందని వెల్లడించారు.

జీఎస్‌ఐ గుర్తింపుతో బెలుం గుహలకు మరింత ప్రాచుర్యం : దుర్గేష్ (ETV Bharat)

బెలూం గుహలకు భౌగోళిక వారసత్వ ప్రాంతంగా గుర్తింపు లభించిన నేపథ్యంలో గుహల వద్ద యోగాంధ్ర కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఇందులో పెద్ద ఎత్తున వివిధ శాఖల అధికారులు, సిబ్బంది పాల్గొని యోగాసనాలు వేశారు. బెలూం గుహలకు మరింత ప్రాచుర్యం కల్పించే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.