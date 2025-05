ETV Bharat / state

హత్యారాజకీయాలను ప్రోత్సహించేవారిని వదలిపెట్టం: మంత్రి గొట్టిపాటి - MINISTER GOTTIPATI ON MURDERS

Published : May 24, 2025

Minister Gottipati Ravikumar Responded to Twin Murders in Palnadu : పల్నాడు జిల్లాలో జరిగిన జంట హత్యలపై ప్రభుత్వం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. మాచర్ల ఎమ్మెల్యే జూలకంటి బ్రహ్మారెడ్డి, జిల్లా ఎస్పీతో జిల్లా ఇన్‌ఛార్జి మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ మాట్లాడారు. జంట హత్యలకు గల కారణాలు, ఘటన పూర్వాపరాలను ఎస్పీని అడిగి తెలుసుకున్నారు. వెంటనే హోం మంత్రి అనితతో గొట్టిపాటి మాట్లాడారు. హత్యారాజకీయాలు ప్రోత్సహించేవారు ఎంతటివారైనా వదలబోమని స్పష్టం చేశారు. ప్రత్యర్థుల దాడిలో మృతి చెందిన వారి కుటుంబాలకు గొట్టిపాటి సంతాపం ప్రకటించారు. పల్నాడు జిల్లా వెల్దుర్తి మండలం బోదలవీడు సమీపంలో గుండ్లపాడుకు చెందిన వెంకటేశ్వర్లు, కోటేశ్వరరావు ద్విచక్రవాహనంపై వెళ్తుండగా స్కార్పియోతో ఢీ కొట్టి హతమార్చారు. ఈ ఘటనలో ఇద్దరూ అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఢీ కొన్న స్కార్పియో వాహనం టీడీపీ నేత వెంకట్రామయ్యదిగా గుర్తించారు. తెలుగుదేశం పార్టీలోని రెండు వర్గాల మధ్య కొన్నాళ్లుగా ఆధిపత్య పోరు కొనసాగుతోంది. వెంకట్రామయ్య వర్గం ఇటీవలే వైఎస్సార్సీపీ నుంచి టీడీపీలోకి వచ్చింది. ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

