ఎంబీబీఎస్‌ ప్రవేశాల జీవోపై మంత్రి రాజనర్సింహ క్లారిటీ - ఎక్స్​ వేదికగా కేటీఆర్​ విమర్శలకు చెక్​ - Rajanarsimha Clarity On MBBS Seats

Minister Damodar Raja Narasimha Clarity On MBBS Seats ( ETV Bharat )

Minister Raja Narasimha React on KTR Tweet Over MBBS Admissions : వైద్య కళాశాలల్లో ఎంబీబీఎస్ సీట్ల కేటాయింపు విషయంలో ఇటీవల ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీఓ 33పై రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ ఎక్స్ వేదికగా స్పష్టత ఇచ్చారు. జీఓ 33తో స్థానిక విద్యార్థులు నష్టపోతారంటూ బీఆర్ఎస్​ మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ఎక్స్ వేదికగా చేసిన వ్యాఖ్యలకు మంత్రి స్పందించారు.

KTR Fires On Congress Govt About Medicine GO : అంతకముందు తెలంగాణ విద్యార్థులకు మెడిసిన్​ సీట్ల​ అంశంపై ఎక్స్​ వేదికగా బీఆర్ఎస్​ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ప్రభుత్వానికి పలు డిమాండ్లు చేశారు. కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం తాజాగా ఇచ్చిన ఉత్తర్వులపై కేటీఆర్​ మండిపడ్డారు. ఈ ఉత్తర్వులు అమలు చేస్తే, తెలంగాణ విద్యార్థులకు తీరని అన్యాయం జరుగుతుందని ఆయన అన్నారు.

ఈ మేరకు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన 33వ నెంబర్‌ జీవో ప్రకారం రాష్ట్రంలో 9నుంచి 12వ తరగతి వరకు చదివిన విద్యార్థులు స్థానికులవుతారని కేటీఆర్​ వివరించారు. అప్పుడు హైదరాబాద్‌లోని ప్రతిష్ఠాత్మక విద్యాసంస్థల్లో 9 నుంచి 12వ తరగతి చదివే విద్యార్థులు, ఇక్కడ స్థానికులవుతారని కేటీఆర్​ పేర్కొన్నారు. ఇక ఇతర రాష్ట్రాల్లో 9 నుంచి 12వ తరగతి చదివే తెలంగాణ విద్యార్థులు తమ సొంత రాష్ట్రంలోనే స్థానికేతరులవుతారని వివరించారు.

మెడిసిన్ సీట్లు కోల్పోయే ప్రమాదముంది : 2023-24 విద్యాసంవత్సరం వరకు 6నుంచి 12 తరగతి వరకు నాలుగేళ్లలో ఎక్కువకాలం ఎక్కడ చదివితే అదే స్థానికతగా గుర్తించిన విషయాన్ని కేటీఆర్​ గుర్తుచేశారు. ఈ నిబంధన కారణంగా ఇంటర్‌ చదివేందుకు ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లినా, తెలంగాణలో స్థానికులుగానే ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. కొత్త నిబంధనలతో చాలామంది తెలంగాణ స్థానికతను కోల్పోయే ప్రమాదముందన్న కేటీఆర్ అప్పుడు మెడిసిన్ సీట్లు కోల్పోయే ప్రమాదముందని చెప్పారు. ఇది దృష్టిలో పెట్టుకుని, స్థానికతపై కొత్త నిబంధనలను వెనక్కి తీసుకోవాలని కేటీఆర్​ డిమాండ్‌ చేశారు.

