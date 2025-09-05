యూరియా సరఫరాపై కలెక్టర్లు దృష్టి సారించాలి: మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు - ATCHANNAIDU TELECONFERENCE ON UREA
యూరియా సరఫరాపై అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు - రవాణా ఖర్చులను ప్రభుత్వం భరించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడి
Published : September 5, 2025 at 3:49 PM IST|
Updated : September 5, 2025 at 4:26 PM IST
Minister Atchannaidu Teleconference With Collectors About Urea Distribution: యూరియా సరఫరా సమస్యలపై కలెక్టర్లు ప్రత్యేక దృష్టి సారించి అధిగమించాలని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు సూచించారు. రాష్ట్రంలో యూరియా నిల్వలు, పంపిణీ, సరఫరాలపై కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, శ్రీకాకుళం, బాపట్ల, విజయనగరం, కడప, ఏలూరు, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాల కలెక్టర్లతో అచ్చెన్నాయుడు టెలీ కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు.
భవిష్యత్ అవసరాల దృష్టిలో పెట్టుకుని రబీ సీజన్కు దాదాపు 9.5 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఎరువులను రాష్ట్రానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కేటాయించిందనీ మంత్రి అచ్చెనాయుడు వెల్లడించారు. రైతులు ఏ విధమైన ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని తెలిపారు. అధికారిక లెక్కలకు, గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి యూరియా నిల్వలకు తేడా లేకుండా పర్యవేక్షణ చేయాలని ఉన్నతాధికారులను మంత్రి ఆదేశించారు. జిల్లాలో ఉన్నటువంటి యూరియా నిల్వల గురించిన వివరాలను అత్యవసరంగా అందచేయాలని కలెక్టర్లను కోరారు.
యూరియా సరఫరాకు చర్యలు: కృష్ణా, బాపట్ల, కడప, జిల్లాల్లో ఇబ్బందులు ఎక్కువగా వస్తున్నాయని, వీటిపై త్వరితగతిన స్పందించి కలెక్టర్లు సమస్యలను పరిష్కరించాలని తెలిపారు. యూరియా నిల్వలు ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల నుంచి డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలకు యూరియా సరఫరా చేసే విధంగా కలెక్టర్లు చర్యలు చేపట్టాలని రవాణా ఖర్చులను ప్రభుత్వం భరించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి వెల్లడించారు.
గంగవరం, కాకినాడ పోర్టుల నుంచి రాష్ట్రానికి రావలసిన 53 వేల మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా సకాలంలో రాష్ట్రానికి చేరుకునే విధంగా పోర్ట్ అధికారులు, రైల్వే అధికారులతో రాష్ట్ర అధికారులు సమన్వయం చేసుకుని అనుకున్న సమాయానికి యూరియా అందే విధంగా సమన్వయం చేసుకోవాలని సూచించారు. తప్పుడు కథనాలపై స్పందించాలని, ప్రతిరోజు వాస్తవికత విషయాలను, యూరియా నిల్వల గురించి కలెక్టర్లు మీడియాకు వివరించాలని తెలిపారు.
ఏప్రిల్, జులై నెలల అమ్మకాలిలా! రాష్ట్రంలో బుధవారం నాటికి సరాసరి 5లక్షల 69వేల టన్నుల యూరియా విక్రయాలు జరిగాయి. ఇందులో మార్క్ఫెడ్ ద్వారా 2 లక్షల 4వేల టన్నులే విక్రయించారు. అంటే మొత్తం అమ్మకాల్లో 35.85 శాతం మాత్రమే నమోదు కావడం గమనార్హం. అయితే వచ్చిన యూరియాలో ఎవరికెంత కేటాయించారో ఏ నెలలో ఎంత అమ్మారో కూడా లెక్కలు చెప్పలేని పరిస్థితి నెలకొంది. ఎందుకంటే ఆధార్ కార్డు తీసుకెళ్లినా నంబర్/ఓటీపీ చెప్పినా ఎరువులు ఇచ్చేస్తారు. అంటే పొలం వేయకపోయినా వెళ్లి తీసుకోవచ్చు. దాంతో వ్యాపారులు సైతం తమకు నచ్చినవారికి ఆధార్ నంబర్లతో బిల్లులు రాసేయొచ్చు. ఏప్రిల్ నుంచి జులై వరకు చాలా అమ్మకాలకు ఇదీ ఒక కారణం పరిగణించవచ్చు. ఫలితంగా అవసరమైన రైతులకు యూరియా దొరకని పరిస్థితి ఏర్పడింది.
రియల్టైమ్ ద్వారా సేవలు: కూటమి ప్రభుత్వం సాంకేతికతకు పెద్ద పీట వేస్తోంది. యాప్ ద్వారా రియల్టైమ్ వాతావరణం, ఇతర సమాచారాలు అందిస్తోంది. కానీ రైతులకు వారి వారి గ్రామాల్లో ఉన్న ఎరువుల దుకాణంలో ఎరువులు ఎంత మొత్తంలో ఉన్నాయో తెలియదు. రియల్టైమ్లో ఎక్కడెంత ఎరువులున్నాయో కనిపిస్తే స్థానిక అవసరాలకు అనుగుణంగా కేటాయింపులు చేయొచ్చు.
సీజన్ ప్రారంభానికి ముందే యూరియా మాయం - పంటలు వేయకముందే పక్కాదారి!