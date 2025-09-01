Minister Atchannaidu Fires On YSRCP Leaders : ఉచిత బస్సులు లేవంటూ వైఎస్సార్సీపీ నేతలు చేస్తున్న విష ప్రచారంపై ఏపీ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. ఆ పార్టీ నేతలు చీర కట్టుకొని బస్సు ఎక్కితే ప్రయాణం ఉచితమో కాదో తెలుస్తుందని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా సంతబొమ్మాళి మండలం మత్స్యకార గ్రామమైన భావనపాడులో మత్స్యకార, దివ్యాంగులు, సామాజిక పింఛన్లు, క్యూఆర్ కోడ్ ఆధారిత కొత్త స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులను కలెక్టర్ స్వప్నిల్ దినకర్ పుండ్కర్తో కలిసి ఆయన పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో 11 వేల బస్సులుంటే 9 వేల బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణ సదుపాయం కల్పించామన్నారు. వాటి సంఖ్యను పెంచాలని సీఎం చంద్రబాబు మళ్లీ ఆలోచన చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.
చైతన్యవంతులే ప్రశ్నించాలి : కొందరు ఉచిత బస్సులు ఎక్కడ? అంటున్నారని మండిపడ్డారు. అలా అడుగుతున్న వాళ్లు చీరలు కట్టుకొని ఎక్కితే బస్సులో ఉచితం ఉందో లేదో తెలుస్తుంది. పచ్చి అబద్ధాలు మాట్లాడుతుంటే చైతన్యవంతులే ప్రశ్నించాలని అన్నారు. మత్స్యకారుల ఉపాధి, జీవనోపాధి పెంపొందించేందుకు చిరకాల స్వప్నమైన భావనపాడు షిప్పింగ్ హార్బర్ నిర్మాణానికి అంకిత భావంతో కృషి చేస్తున్నామని వివరించారు.
మత్స్యకారుల సంక్షేమానికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని స్పష్టం చేశారు. అందులో భాగంగా మత్స్యకారులకు రూ.35 లక్షల విలువైన ఇంజన్లను పంపిణీ చేసి ఆదుకున్నామని మంత్రి తెలిపారు. గత ప్రభుత్వం మత్స్యకారులకు ఆయిల్ రాయితీని నిలిపివేసిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే మత్స్యకారులకు ఆయిల్ రాయితీ బిల్లులను చెల్లించామని గుర్తు చేశారు.
16,700 ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగ నియామకాలు : భావనపాడులో విద్యుత్ సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు సబ్ స్టేషన్ ఏర్పాటుకు అవకాశాలను పరిశీలిస్తున్నట్లు మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు స్పష్టం చేశారు. ఖరీఫ్ సీజన్ రైతులకు సరిపడా యూరియాను పంపిణీ చేసినట్లు తెలిపారు. అవసరం మేరకు యూరియాను ఇంకా పంపిణీ చేస్తామని హామీ ఉచ్చారు. రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేశ్ ఆధ్వర్యంలో విద్యా వ్యవస్థను గాడిన పెట్టి 16,700 ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగ నియామకాలు చేపడుతున్నట్లు అచ్చెన్నాయుడు అన్నారు.
రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం మహిళల కోసం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ప్రారంభించిన ‘స్త్రీ శక్తి’ పథకానికి అపూర్వ స్పందన లభిస్తోంది. నిత్యం లక్షల మంది మహిళలు ఈ పథకాన్ని వినియోగించుకుంటున్నారు. గత ప్రభుత్వం ఆర్టీసీని విచ్ఛిన్నం చేసిందని ఏపీ రవాణాశాఖ మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్రెడ్డి గతంలో మండిపడ్డ సంగతి తెలిసిందే. అన్ని ఒడిదొడుకులను ఓర్చుకొని కూటమి ప్రభుత్వం మహిళలకు స్త్రీ శక్తి పథకం కింద మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం అమలు చేస్తుంటే వైఎస్సార్సీపీ ఓర్చుకోలేకపోతోందన్నారు. మహిళలకు మేలు చేస్తుంటే జగన్ సొంత మీడియా ద్వారా దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని ధ్వజమెత్తిన విషయం విదితమే. ఈ పథకం ద్వారా రాష్ట్రంలోని ప్రతి తల్లికి, చెల్లికి లబ్ధి చేకూరుస్తున్నామన్నారు.
