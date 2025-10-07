రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆలయాల అభివృద్ధికి రూ.290 కోట్లు - దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం
పైడితల్లి అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి - ఆనం వెంట మంత్రులు అనిత, కొండపల్లి, ఎంపీ కలిశెట్టి, ఎమ్మెల్యే అదితి విజయలక్ష్మి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2025 at 2:36 PM IST
Minister Anam Ramanarayana Reddy Offered Silk Garments to Goddess: విజయనగరం జిల్లాలో దసరా ఉత్సవాల సందర్భంగా ప్రసిద్ధ పైడితల్లి అమ్మవారికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున పట్టువస్త్రాలను సమర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర దేవాదాయశాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి, హోంమంత్రి తనేటి వనిత అనిత, ఎంఎస్ఎంఈ శాఖ మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్, ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు, ఎమ్మెల్యే అదితి విజయలక్ష్మి గజపతిరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన అనంతరం మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి మాట్లాడుతూ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలయాల అభివృద్ధికి కొత్త దశను ఆరంభించిందని తెలిపారు. “రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున పైడితల్లికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించడం నాకు గొప్ప గౌరవంగా, అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను” అని మంత్రి అన్నారు.
ఆలయాల్లో సమూల మార్పులు - ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం: మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి మాట్లాడుతూ, “రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆలయాల్లో సమూల మార్పులు తీసుకురావాలనే నిర్ణయం ప్రభుత్వం తీసుకుంది” అన్నారు. కామన్ గుడ్ ఫండ్ (Common Good Fund) ద్వారా 210 ఆలయాల్లో రూ.290 కోట్లు వెచ్చించి అభివృద్ధి పనులు చేపడుతున్నట్లు వెల్లడించారు. పురాతన ఆలయాలను వెలుగులోకి తీసుకురావడం, ధార్మిక సంపదను రక్షించడం తమ ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఆలయాల ఆధునికీకరణతో పాటు, పూజారుల సంక్షేమం, ధూప దీప నైవేద్యం వంటి పథకాలను మరింత బలోపేతం చేస్తున్నామన్నారు.
ధూప దీప నైవేద్యం పథకం - ఐదు వేల ఆలయాలకు మేలు: “ధూప దీప నైవేద్యం పథకం కింద రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 5 వేల ఆలయాలకు నెలకు రూ.10,000 చొప్పున కేటాయిస్తున్నాం. ఆలయాల నిర్వహణకు అవసరమైన సదుపాయాలు, పూజా సామగ్రి అందించడానికి ఈ నిధులు ఉపయోగపడతాయి” అని మంత్రి చెప్పారు.
పైడితల్లి ఆలయ పునర్నిర్మాణానికి రూ.1.80 కోట్లు: మంత్రి మాట్లాడుతూ, విజయనగరం పైడితల్లి అమ్మవారి ఆలయ పునర్నిర్మాణం కోసం రూ.1.80 కోట్లు మంజూరు చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఈ పనులకు అనువంశిక ధర్మకర్త అశోక్ గజపతిరాజు చేతుల మీదుగా అక్టోబర్ 9న శంకుస్థాపన చేయనున్నట్లు తెలిపారు. అదనంగా అవసరమైతే మరిన్ని నిధులు కూడా కేటాయించడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందన్నారు.
దసరా ఉత్సవాలు వైభవంగా-తిరుమల, విజయవాడలో రికార్డు స్థాయి వేడుకలు: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేవాలయాలలో ఉత్సవాలు గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా వైభవంగా నిర్వహించామని మంత్రి అన్నారు. “తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు, విజయవాడ కనకదుర్గ అమ్మవారి దసరా ఉత్సవాలు ఎంతో ఘనంగా జరిగాయి. ప్రజల విశ్వాసానికి తగిన విధంగా ప్రభుత్వం అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించింది” అని తెలిపారు.
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో నిర్లక్ష్యం - ఆలయాల పునరుద్ధరణ కూటమి లక్ష్యం: గత ఐదేళ్ల వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో ఆలయాల అభివృద్ధి పూర్తిగా నిర్లక్ష్యానికి గురైందని మంత్రి ఆనం విమర్శించారు. “కూటమి ప్రభుత్వంగా మేము ఆలయాల పునరుద్ధరణకు కట్టుబడి ఉన్నాం. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ధ్వంసమైన ఆలయాల కేసులను పునర్విచారణ చేస్తున్నాం” అని స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వం చేపడుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ప్రజల మద్దతు అవసరమని మంత్రి ఆనం పిలుపునిచ్చారు. “మన సంస్కృతి, ఆధ్యాత్మికతకు ప్రతీకలైన ఆలయాల అభివృద్ధి ప్రతి ఒక్కరి కర్తవ్యమని” అన్నారు.
