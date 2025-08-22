ETV Bharat / state

ఇందిరమ్మ ఇళ్లతో సొమ్ము చేసుకుంటున్న అక్రమార్కులు - అనుమతులు లేని క్వారీల నుంచి మట్టి తరలింపు - ILLEGAL SAND MINING IN TELANGANA

కరీంనగర్ జిల్లా తుర్కలమద్దికుంట వద్ద అనుమతి లేని క్వారీ నుంచి మట్టిని అక్రమంగా తరలింపు - ఆకస్మిక దాడులు నిర్వహించిన మైనింగ్ అధికారులు - పొక్లెయిన్​లు వదిలేసి పారిపోయిన నిందితులు

Illegal Sand Mining In Karimnagar
Illegal Sand Mining In Karimnagar (Eenadu)
Illegal Sand Mining In Karimnagar : పేదల సొంతిటి కలలను సాకారం చేసేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకాన్ని ప్రారంభించింది. దీనిలో భాగంగా లబ్ధిదారులకు విడతల వారిగా నగదును విడుదల చేస్తారు. దీనితో పాటు ఇళ్ల నిర్మాణానికి అవసరమైన మొరం, ఇసుకను ప్రభుత్వమే ఉచితంగా అందజేస్తోంది. అయితే కరీంనగర్ జిల్లాలో దీనిని అవకాశంగా మార్చుకుని సొమ్ము చేసుకోవడానికి కొందరు అక్రమార్కులు ముందుంటున్నారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పేరిట ఇసుకను తోడేసుకుని సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు. అనుమతులు లేనప్పటికీ దగ్గరలోని వాగులు, నదుల నుంచి ఇసుకను మట్టిని అక్రమంగా విక్రయిస్తూ తరలిస్తున్నారు. దీని వల్ల అసలైన ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు ఇసుక అందక అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.

ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపడుతున్న ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు అవసరమైన మొరం, ఇసుకను ఉచితంగా అందిస్తుండగా దీనిని అదనుగా చేసుకుని కొందరు అక్రమార్కులు దందాకు తెరలేపారు. నిన్నటి వరకూ ఇసుక రవాణా చేసిన వారే నేడు మానేరులో ప్రవాహం పెరగడంతో మట్టి అక్రమ రవాణాపై కన్నేశారు. గుట్టుగా సాగుతున్న ఈ వ్యవహారంపై మైనింగ్ అధికారులు దృష్టిసారించారు. పెద్దపల్లి మండలంలోని తుర్కలమద్దికుంట గ్రామంలో గురువారం అధికారులు దాడులు నిర్వహించారు. రెండు పొక్లెయిన్​లను సీజ్ చేశారు. దీంతో ఈ అక్రమం వెలుగులోకి వచ్చింది.

అనుమతులు రెండింటికే : కరీంనగర్ జిల్లాలో ప్రస్తుతం పెద్దపల్లి మండలంలోని తుర్కల మద్దికుంట, ధర్మారం మండలంలోని మల్లాపూర్ క్వారీలకు మాత్రమే అనుమతి ఉంది. కానీ జిల్లాలోని పలు గ్రామాలలో అనేక అనధికారిక క్వారీలలో తవ్వకాలు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా గుట్టబోరు ప్రాంతాల్లోనే అక్రమ దందా జోరుగా సాగుతోంది. తాజాగా తుర్కలమద్దకుంటలో కూడా అనుమతించిన ప్రాంతంలోనే కాకుండా గుట్టకు మరో వైపు మట్టి తవ్వకాలు జరుపుతున్నారు. రాఘవపూర్, అందుగులపల్లి, కన్నాల, కుమ్మరికుంట, భూపతిపూర్ ప్రాంతాల్లో మట్టి తవ్వకాలు అధికంగా జరుగుతున్నాయి. గత వేసవిలో పెద్దకల్వలలోని హుస్సేన్​మియా వాగులోనూ మట్టి తవ్వకాలు చేపట్టారు. ఈ మట్టిని స్థిరాస్తి వెంచర్లకు, ఇళ్ల నిర్మాణాలు, అంతటినీ రహదారులు అధికంగా వినియోగిస్తున్నారు.

ఆకస్మికంగా దుడులు నిర్వహించగా : పెద్దపల్లి మండలంలోని తుర్కలమద్దికుంట వద్ద అనుమతి లేని క్వారీ నుంచి మట్టిని అక్రమంగా తరలిస్తున్న నేపథ్యంలో జిల్లా మైనింగ్ అధికారి శ్రీనివాస్ గురువారం ఆకస్మికంగా దాడులు నిర్వహించారు. మట్టి రవాణాదారులు పొక్లెయిన్​లు వదిలేసి పారిపోయారు. కాగా అధికారులు వాటిని స్వాధీనం చేసుకొని ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్​కు తరలించినట్లు మైనింగ్ ఏడీ తెలిపారు.

ప్రభుత్వం ఆంక్షలు తొలగించడంతో : కరీంనగర్ జిల్లాలోని ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణం కోసం ఉచితంగా లభిస్తున్న మానేరు ఇసుకను రహస్య ప్రాంతాల్లో నిల్వ చేస్తున్నారు. వాటిని దూరప్రాంతాలకు తరలించగా ఇటివల కాల్వ శ్రీరాంపూర్, సుల్తానాబాద్ మండలాల్లోని రెవెన్యూ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించి పట్టుకోవడం తెలిసిందే. తాజాగా ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు అవసరమైన మొరాన్ని తీసుకునేందుకు ప్రభుత్వం ఆంక్షలు తొలగించడంతో వివిధ అనధికారిక క్వారీల నుంచి మట్టిని జోరుగా తరలిస్తున్నారు.

