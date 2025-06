ETV Bharat / state

పోలవరం ప్రాజెక్టు అప్డేట్స్ - మీనియేచర్‌ డ్యాం నిర్మాణానికి సన్నాహాలు - MINIATURE DAM IN POLAVARAM

Miniature Dam in Polavaram ( ETV Bharat )

Published : June 2, 2025 at 8:41 AM IST | Updated : June 2, 2025 at 8:57 AM IST

Polavaram Miniature Dam : పోలవరం ప్రాజెక్టులో ఒక మీనియేచర్‌ డ్యాం నిర్మాణానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రధాన డ్యాంను ఎలా నిర్మిస్తారో సరిగ్గా అదే తరహాలో ప్రాజెక్టుకు సమీపంలో దానిని పోలిన చిన్న (మీనియేచర్‌) డ్యాంను నిర్మించనున్నారు. విదేశీ నిపుణుల బృందం సిఫార్సు మేరకు ఇందుకు సంసిద్ధమయ్యారు. ఒకవైపు పోలవరంలో డయాఫ్రం వాల్‌ నిర్మాణ పనులు సాగుతున్నాయి. రెండు గ్యాప్‌లుగా ప్రధాన డ్యాం నిర్మించాల్సి ఉంది. గ్యాప్‌ 2లో ప్రధాన డ్యాం నిర్మాణానికి డయాఫ్రం వాల్‌ నిర్మాణం పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. పోలవరంలో మీనియేచర్‌ డ్యాం (ETV Bharat) గ్యాప్‌ 1లో ప్రధాన డ్యాం నిర్మాణానికి అంతా సిద్ధమైంది. డిజైన్లు సిద్ధమయ్యాయి. వాటిని పోలవరం ప్రాజెక్టు అథారిటీ ద్వారా కేంద్ర జలసంఘానికి సమర్పిస్తారు. రెండో గ్యాప్‌లో ప్రధాన డ్యాం నిర్మాణం ఈ సంవత్సరం నవంబర్ నుంచి ప్రారంభించాలనే ఆలోచన ఉన్నా మరింత ఆలస్యమయ్యే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ప్రధాన డ్యాం గ్యాప్‌ 1లో 540 మీటర్లు, గ్యాప్‌ 2లో 1,750 మీటర్లు నిర్మించాలి. 45.72 మీటర్ల ఎత్తుకు ఈ డ్యాం నిర్మించనున్నారు. Polavaram Project Updates : ఈ క్రమంలో ప్రధాన డ్యాం ఎలా నిర్మిస్తారో అచ్చం అదే మెటీరియల్‌ వాడుతూ ముందుగా ఒక మోడల్‌ డ్యాం నిర్మించి దాని పటిష్ఠత, ఎన్ని సార్లు రోలింగ్ చేస్తే అనుకున్న గట్టితనం వస్తుంది? వంటి అంశాలను తేల్చాలని విదేశీ నిపుణుల బృందం సిఫార్సు చేసింది. విదేశాల్లో ఏ పనులు చేసినా మొదట ఇలా నమూనాగా చేసి, దానిని పరీక్షించి ఆ ఫలితాల ఆధారంగా ముందుకు సాగుతారు. ప్రస్తుతం ఆఫ్రి ఆకృతుల సంస్థతో పాటు విదేశీ నిపుణులూ ఈ మోడల్‌ డ్యాంను నిర్మించాలని తెలిపారు. ఇవీ కొలతలు : పోలవరం గ్యాప్‌ 2 ప్రధాన డ్యాం దిగువనే ఈ మోడల్‌ డ్యాం నిర్మాణానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. ఇందుకు సంబంధించిన తవ్వకం పనులు ప్రారంభమయ్యాయి. మొత్తం 35 మీటర్ల పొడవు, 50 మీటర్ల వెడల్పు, 3 మీటర్ల ఎత్తుతో ఈ మీనియేచర్‌ నిర్మాణాన్ని చేపడుతున్నారు. ప్రధాన డ్యాం నిర్మాణంలో ఆకృతుల ప్రకారం ఏ మెటీరియల్‌ ఎంత మేర వాడుతున్నారో ఇక్కడా అదే తరహాలో వినియోగిస్తారు. రాళ్లు, ఇసుక, నల్లమట్టి, ఇతర మెటీరియల్‌ ఇందులో నింపుతారు. రోలింగ్ చేస్తారు. ఈ నిర్మాణానికి మూడు వారాల సమయం పడుతుంది. ఈ మీనియేచర్‌ నిర్మాణం వల్ల ఎదురయ్యే అనుభవాలతో డ్యాం గట్టితనాన్ని పసిగట్టవచ్చని ఇంజినీరింగ్‌ అధికారులు చెబుతున్నారు. మే చివరి వారం నుంచే వర్షాలు ప్రారంభమవడంతో ఈ పనులకు కొంత అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. గ్యాప్‌ 1 ప్రధాన డ్యాం నిర్మాణానికి సూత్రప్రాయ ఆమోదం లభించినా ఇంకా డిజైన్లు ఖరారు కావాల్సి ఉంది. మోడల్‌ డ్యాం నిర్మించి అధ్యయనం చేసిన తర్వాతే అడుగులు ముందుకు వేయాల్సి ఉంటుంది. పోలవరంపై ఫోకస్ చేయాల్సిందే - లేదంటే ఇక కష్టమే! పోలవరం ప్రాజెక్టును సందర్శించిన అంతర్జాతీయ నిపుణుల బృందం

Last Updated : June 2, 2025 at 8:57 AM IST