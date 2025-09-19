ETV Bharat / state

మత్తులో ఊగుతున్న మైనర్లు - సిగరెట్​తో మొదలెట్టి గంజాయి దాకా

చెడు వ్యసనాలతో బంగారు భవిష్యత్తును పాడు చేసుకుంటున్న మైనర్లు - తరగతులు ఎగ్గొట్టి స్నేహితులతో కలిసి సిగరెట్లు తాగడం - మాదక ద్రవ్యాలు వినియోగిస్తున్న వారిలో 30 శాతం మంది మైనర్లే

Minors use Drugs in Srikakulam District
Minors use Drugs in Srikakulam District (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 7:44 PM IST

2 Min Read
Minors Use Drugs in Srikakulam District: ఏపీలో డ్రగ్స్​పై కూటమి ప్రభుత్వం ఉక్కుపాదం మోపుతున్నప్పటికీ దీని జాడ్యం ఇంకా పూర్తిగా పోలేదు. ముఖ్యంగా అధిక స్థాయిలో డ్రగ్స్​ను మైనర్ బాలురు వినియోగిస్తుండటం విచారించదగ్గ విషయం. సిగరెట్లతో మొదలెట్టి గంజాయి వాడకం వరకూ వీరు వెళ్లిపోతున్నారు. దీన్ని ఇలాగే వదిలేస్తే యువభారతం డ్రగ్స్​ ఉచ్చులో పడే ప్రమాదం ఉంది. ఇటువంటి ఘటనలే ఇటీవల శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఎక్కువగా దర్శనమిస్తున్నాయి.

మత్తులో మైనర్లు: శ్రీకాకుళం నగర పరిధి గూనపాలేనికి చెందిన ఓ బాలుడు కళాశాలకు వెళ్తున్నానని ఇంటి నుంచి వెళ్లి తరగతులు ఎగ్గొట్టి స్నేహితులతో కలిసి సిగరెట్లు తాగుతున్నాడు. నగరంలో ఎస్‌బీఐ కాలనీకి చెందిన ఇంటర్‌ విద్యార్థి తన స్నేహితులతో కలిసి సిగరెట్‌తో మొదలెట్టి చివరకు గంజాయి తీసుకునే స్థాయికి దిగజారిపోయాడు. దాంతో ఇటీవల అతని మానసిక స్థితిని గుర్తించిన తల్లిదండ్రులు విశాఖలోని ఓ వ్యసన విమోచన కేంద్రంలో చేర్చి చికిత్సను అందిస్తున్నారు.

మత్తు పదార్థాలకు బానిసైన వారిలో ఎక్కువమంది మైనర్లే ఉంటున్నారు. తొలుత స్నేహితుల ఒత్తిడితో రుచి చూస్తున్నారు. బాల్యంలో చెడు సావాసాలకు ఆకర్షితులై పక్కదారి పడుతున్నారు. ఫలితంగా ఆరోగ్యం, కుటుంబ గౌరవం, ధన నష్టం, భవిష్యత్తు దెబ్బతింటున్నాయి. జిల్లా వ్యాప్తంగా నగరాలు, పట్టణాల్లో ఈ తరహా సంస్కృతి పెరుగుతోంది. పోలీసులు నమోదు చేసిన కేసుల గణాంకాలే ఇందుకు ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ.

30 శాతం మంది మైనర్లే: మాదకద్రవ్యాలు వినియోగిస్తున్న వారిలో 30 శాతం మంది మైనర్లే కావడం ఆందోళనకరమైన విషయం. 18 నుంచి 30 మధ్య వయసున్న వారు 50, 30-60 మధ్య వయసున్న వారు 10 శాతం, 60 ఏళ్లు దాటిన వారు 10 శాతం ఉన్నారనీ ఈ లెక్కన చూస్తే 30 శాతం బాలలే. అంటే పిల్లలు తప్పటడుగు వేస్తే తల్లిదండ్రులదే పూర్తి బాధ్యత వహించాలి. జిల్లాలో మత్తు పదార్థాలు, మద్యానికి బానిసై డ్రంక్‌ అండ్‌ డ్రైవ్‌ తనిఖీల్లో మైనర్లు చిక్కితే వారి తల్లిదండ్రులకు పోలీసులు కౌన్సెలింగ్‌ ఇస్తున్నారు. మైనర్లపై కేసు నమోదైతే వారి భవిష్యత్తుకు ఇబ్బందులు వస్తాయని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. కౌన్సెలింగ్‌ ద్వారా వారిలో మార్పు తీసుకురావడానికే అధిక ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు.

బానిసలు కావొద్దు: యువత, మైనర్లు మత్తుకు బానిసలవుతున్నారని జిల్లా డీఎస్పీ సీహెచ్ వివేకానంద ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఫ్యాషన్‌గా అలవాటు చేసుకుంటే జీవితకాలంలో ఎంతో నష్టపోతారని హెచ్చరించారు. వరుసగా మూడు సార్లు చిక్కిన వారిపై కేసులు నమోదు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు. మార్పు తీసుకురావడానికి పెద్దఎత్తున అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామనీ, అంతేకాకుండా తల్లిదండ్రులు పిల్లల ప్రవర్తన గమనించాలని సూచించారు.

సిగరెట్, గంజాయి తీసుకోవాలని స్నేహితులు ఒత్తిడి చేసినప్పుడు వద్దని చెప్పలేకపోవడం మానసిక బలహీనతేనని మానసిక వైద్య నిపుణులు రోష్ ​మల్లికార్డున్ అన్నారు. చెడు సావాసాలకు ఆకర్షితులైన వారు వ్యసనపరులుగా మారుతున్నారనీ విచారించారు. చిన్నతనం నుంచే పిల్లలు నచ్చని విషయాలను తిప్పికొట్టేలా ధైర్యాన్ని నేర్పించి మానసికంగా దృఢంగా తయారు చేయాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులపై ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు.

