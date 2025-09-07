తగ్గుతున్న చిరుధాన్యాల సాగు - తినేవారున్నారు సరే పండించే వారుండాలిగా!
తృణధాన్యాలకు పెరుగుతున్న ప్రాధాన్యం - కానీ ఆశించినంత స్థాయిలో లేని మిల్లెట్స్ సాగు, అరికలు, ఊదలు, సామలు, అండుకొర్రలు - ఒక్క ఎకరాలోనూ సాగవ్వకపోవడం గమనార్హం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 7, 2025 at 2:51 PM IST|
Updated : September 7, 2025 at 3:41 PM IST
Millets Cultivation Decreasing in Kurnool District: తృణధాన్యాలకు ప్రస్తుతం విశేషంగా ప్రాధాన్యం పెరిగింది. అందుకు అనుగుణంగానే వీటిని తినేవారి సంఖ్య ఎక్కువైంది. ప్రస్తుతం హోటళ్ల మెనూలో సైతం చేర్చుతున్నాయి. ప్రత్యేకంగా మిల్లెట్స్తో చేసినటువంటి అల్పాహారశాలలు వెలుస్తున్నాయి. వీటిద్వారా కస్టమర్లకు విభిన్న రకాలైన రుచులను అందిస్తున్నారు. చిరు ధాన్యాలను పోషకాహారంగా ప్రజలు ఆదరిస్తుండటంతో వాటికి గిరాకీ విపరీతంగా పెరుగుతోంది.
ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో తృణధాన్యాల సాగు అంతంత మాత్రంగానే ఉంది. ఉమ్మడి జిల్లాలో గతేడాది 12,301 హెక్టార్లలో కొర్రలు సాగయ్యాయి. కానీ ప్రస్తుత ఖరీఫ్లో కేవలం 4,032 హెక్టార్లలో సాగు చేశారు. ఇక అరికలు, ఊదలు, సామలు, అండుకొర్రల విషయానికి వస్తే ఒక్క ఎకరాలోనూ సాగవ్వకపోవడం గమనార్హం. రైతులకు మిల్లెట్స్ సాగుపై అవగాహన కల్పించడంలో మాత్రం వ్యవసాయశాఖ పూర్తిగా విఫలమైంది.
ప్రయోజనాలు:
కొర్రలు: 5 సిరిధాన్యాల్లో అత్యంత సమతుల్యత కలిగినది కొర్రలు. నవనాడులు, శ్వాసకోస వ్యవస్థను శుద్ధి చేస్తుంది. ఇందులో మాంసకృత్తులు, ఇనుము, పీచు పదార్థం అధికంగా ఉంటుంది. నిద్రలో మూత్రవిసర్జన చేసే చిన్నారులకు కొర్రలు తినిపిస్తే మూత్రాశయ వ్యవస్థ మెరుగుపడి సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. గర్భిణులకు ఎంతగానో ఉపకరిస్తుంది. బిడ్డలకు పాలిచ్చే తల్లులు మాత్రం వీటిని తినకూడదు.
ఊదలు: ఇందులో ఇనుము శాతం ఎక్కువ. వీటిని తీసుకోవడం వలన రక్తహీనత తగ్గి బాలింతలకు పాలు బాగా పడుతాయి. అదే విధంగా కాలేయం, మూత్రాశయం, థైరాయిడ్, క్లోమ గ్రంథికి మేలు చేస్తాయి. అంతేకాకుండా కామెర్లను తగ్గించేందుకు ఉపయోగపడతాయి.
అండుకొర్రలు: జుట్టు నుంచి కాలి గోళ్ల వరకు శరీరంలోని అన్ని భాగాలను శుద్ధి చేసే అద్భుత ధాన్యం అండుకొర్రలు. సంప్రదాయ పంటల్లో ఇది ప్రధానమైంది. అండు కొర్రలను కనీసం 4 గంటల పాటు నానబెట్టిన తర్వాత వీటిని వండుకోవాలి. జీర్ణాశయం, కీళ్లవాతం, బీపీ, థైరాయిడ్, ఊబకాయం నివారణకు, అన్నిరకాల క్యాన్సర్ల చికిత్సకు బాగా ఉపయోగపడతాయి.
సామలు: చిరుధాన్యాల్లో అతి చిన్నది సామలు. జననాంగాలను శుద్ధి చేసే శక్తి కలిగి ఉంటుంది. ఆడవారిలో పీసీవోని తగ్గిస్తుంది. ఈ ధాన్యం మృదువుగా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో దాదాపు 9 నెలలు నిండిన పిల్లలకు మొదటి ఘన ఆహారంగా ఈ ధాన్యంతో అన్నప్రాసనను నిర్వహిస్తారు.
అరికలు: అరికలను తీసుకోవడం వలన ఎముకల గుజ్జును శుద్ధి చేస్తాయి. రక్తహీనతను సైతం తగ్గిస్తాయి. జ్వరాల కారణంగా తగ్గిన రక్త ఫలకికల సంఖ్యను పెంచుతాయి. రోగ నిరోధక శక్తి పెంచడంతో పాటు రక్తాన్ని శుద్ధి చేస్తాయి.
ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో సమతుల్యమైన ఆహారం తీసుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. చిరు ధాన్యాలతో కలిగే లాభాలను బనవాసి కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం పూర్వపు హోంసైన్సు(గృహ విజ్ఞాన) శాస్త్రవేత్త అపర్ణ వివరించారు.
ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ ద్వారా చిరుధాన్యాల పంపిణీ..!