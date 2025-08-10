Essay Contest 2025

ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంగా మిల్లెట్స్ - జనాలకు ఇప్పుడిదే ట్రెండీ - MILLET CAFE IN KURNOOL COLLECTORATE

నగరవాసుల ప్లేట్లలోకి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంగా మారిన మిల్లెట్స్ - కర్నూలు కలెక్టరేట్‌ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన మిల్లెట్‌ కేఫ్‌కు పెరుగుతున్న ఆదరణే నిదర్శనం

Millet_Cafe_in_Kurnool_Collectorate
Millet_Cafe_in_Kurnool_Collectorate (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 10, 2025 at 11:05 PM IST

2 Min Read

Millet Cafe Set up in Kurnool Collectorate Premises is Growing in Popularity: కొవిడ్‌ తర్వాత ప్రజల ఆహారపు అలవాట్లలో చాలా రకాల మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఇంక చిరుధాన్యాల వాడకం పెరిగింది. మిల్లెట్‌ హోటల్స్, ఫుడ్‌స్టాల్స్‌ రోజు రోజుకీ పెరిగిపోతున్నాయి. దశాబ్దాల కిందట గ్రామీణులు, పేదల ఆహారంగా ముద్రపడిన చిరుధాన్యాలు ఇప్పుడు పట్టణ, నగరవాసుల ప్లేట్లలోకి ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంగా మారాయి. జంక్‌ఫుడ్‌ తిని అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ప్రజలు ఆరోగ్యాన్నిచ్చే మిల్లెట్‌ వంటలపై మనసు పడుతున్నారు. 2023 జులైలో కర్నూలు కలెక్టరేట్‌ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన మిల్లెట్‌ కేఫ్‌కు పెరుగుతున్న ఆదరణే దీనికి నిదర్శనం.

ప్రస్తుతం రోజుకు 250 మందికిపైగా: అంతర్జాతీయ చిరుధాన్యాల సంవత్సరంగా 2023ను ప్రకటించిన సందర్భంగా కర్నూలు జిల్లాలో చిరుధాన్యాల సాగును ప్రోత్సహించాలన్న లక్ష్యంతో 2 ఏళ్ల కిందట అప్పటి కలెక్టర్‌ సృజన కలెక్టరేట్‌ ఆవరణలో మిల్లెట్‌ కేఫ్‌ను ప్రారంభించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ విత్తన రైతు సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో చిరుధాన్యాల రైతు వేణుబాబు ఇక్కడ కేఫ్‌ను నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రారంభంలో కొర్రలు, అరికల మిశ్రమంతో కొర్రన్నం, జొన్న సంగటి, పెరుగన్నం అందించేవారు. దీంతో పెద్దగా వ్యాపారం జరిగేది కాదు. కాని రానురాను కలెక్టరేట్‌ అధికారులు, సిబ్బందితోపాటు కలెక్టరేట్‌ను సందర్శించే ప్రజలు చిరుధాన్యాల ఆహారానికి అలవాటుపడ్డారు. ప్రస్తుతం రోజుకు 250 మందికి పైగా ఇక్కడ ఆహారం తీసుకుంటున్నారు. సోమవారం అయితే 300 మందికిపైగానే మిల్లెట్‌ కేఫ్‌కు వస్తున్నారు.

Millet_Cafe_in_Kurnool_Collectorate
రాగి జావ, చిరుధాన్యాల ఆహారం తింటున్న సందర్శకులు (Eenadu)

అందించే ఆహారం: రోజూ ఉదయం, సాయంత్రం రాగిజావతో పాటు చిరుధాన్యాలతో తయారు చేసిన తినుబండారాలు విక్రయిస్తారు. మధ్యాహ్నం కొర్రలు, అరికలతో కొర్రన్నం, జొన్న సంకటి, పెరుగన్నం ఉంటుంది. ఇక అరికలు, సామలు, కొర్రలు, ఊదలు, అండుకొర్రలు, జొన్న రవ్వ, రాగి రవ్వ, మొలకెత్తిన రాగి విత్తనాలతో తయారు చేసిన పిండి, చిరుధాన్యాల బిస్కెట్లు, మురుకులు, లడ్డూలు, కొర్ర బ్రెడ్, కొర్ర రస్క్‌లను విక్రయిస్తున్నారు. కేఫ్‌ ద్వారా ఆరుగురికి, మిల్లెట్‌ ప్రాసెసింగ్‌ యూనిట్‌లో మరో నలుగురికి కలిపి మొత్తం 10 మంది ఉపాధి పొందుతున్నారు.

మంచి ఆదరణ వస్తోంది: గతంతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం చిరుధాన్యాల ఆహారానికి మంచి ఆదరణ వస్తోందని కేఫ్‌ నిర్వాహకుడు, చిరుధాన్యాల రైతు కందిమళ్ల వేణుబాబు అన్నారు. ఉదయం, సాయంత్రం రాగిజావ, ఇతర తినుబండారాలు, మధ్యాహ్నం కొర్రన్నం, జొన్న సంకటి, పెరుగన్నాన్ని ఎక్కువమంది తింటున్నారని ఇంకొంతమంది పార్సిల్‌ తీసుకెళ్తున్నట్లు వేణుబాబు తెలిపారు.

మిల్లెట్స్​ సాగుకు ఇదే సరైన టైమ్ - అధిక దిగుబడుల కోసం నూతన వంగడాలు

రైతులకు ప్రభుత్వం చేయూత - మిల్లెట్స్ సాగుకు ఉచితంగా విత్తనాలు

