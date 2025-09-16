తెలంగాణలో పాల కొరత - అప్రమత్తం కాకుంటే డబ్బాపాలే గతి!
రాష్ట్రంలో తగ్గిన గేదెలు, ఆవులు - రోజురోజుకూ పడిపోతున్న పాల ఉత్పత్తి - పశు సంపద పెంచాలని ప్రభుత్వానికి విజయ డెయిరీ ప్రతిపాదనలు
Milk Shortage in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పాడి పరిశ్రమ తీవ్రమైన సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థలో కీలకమైన ఈ రంగం రోజురోజుకీ క్షీణించిపోతున్న దుస్థితిని తాజా పశుగణన ఫలితాలు స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి. పాల ఉత్పత్తిలో రాష్ట్రం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు, దిగుమతులపై ఆధారపడుతున్న పరిస్థితి, పశు సంపదలో వృద్ధి లేకపోవడం వల్ల ఏర్పడిన ప్రభావాలు గమనార్హం.
పాల దిగుమతులపై ఆధారపడుతున్న తెలంగాణ : మీకు తెలుసా ప్రస్తుతం తెలంగాణలో రోజుకి సుమారు 26 లక్షల లీటర్ల పాలు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి దిగుమతి అవుతున్నాయి. రాష్ట్రంలో ఉత్పత్తవుతున్న పాలు కేవలం 4 లక్షల లీటర్ల వరకు మాత్రమే ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. ఇది రాష్ట్ర అవసరాలను తీర్చేందుకు సరిపడే స్థాయిలో లేదు. పాడిపశువుల సంఖ్య తగ్గడం వల్ల పాల ఉత్పత్తిలో గణనీయమైన కోత వచ్చింది. ఇప్పటికే పాడిరైతులు పోసే పాలు రోజుకి కేవలం 50 వేల లీటర్ల వరకు తగ్గిపోవడం ఈ పరిస్థితిని మరింత తీవ్రతరం చేస్తోంది.
ఇందుకు కారణం తెలంగాణలో పశుసంపద వృద్ధి చెందకపోవడమే. గేదెలు, ఆవుల సంఖ్య తగ్గడంతో పాడి, దాని అనుబంధ ఉత్పత్తులపై ప్రభావం పడింది. 2019 సంవత్సరంతో పోలిస్తే తాజాగా జరిగిన పశుగణనలో పాలు ఇచ్చే ఆవులు, గేదెలు, మేకల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గింది.
తగ్గుతున్న పశు సంపద - ఆందోళనకర గణాంకాలు : తాజా పశుగణనలో పశుసంఖ్య గణనీయంగా తగ్గినట్టు వెల్లడైంది.
- ఆవుల సంఖ్య 2019లో 42,32,383 ఉండగా, ఇప్పుడు 30,69,524కు తగ్గింది (27.48% తగ్గింపు)
- గేదెలు సంఖ్య 42,26,603 నుంచి 30,52,102కి తగ్గాయి (27.78% తగ్గింపు)
- మేకలు సంఖ్య 49,34,673 నుంచి 45,48,999కి తగ్గాయి (7.82% తగ్గింపు)
జిల్లాల వారీగా చూస్తే : -
- సూర్యాపేట జిల్లాలో ఆవుల సంఖ్య 62.65% తగ్గగా, సంగారెడ్డి, మెదక్, మహబూబాబాద్ జిల్లాల్లో కూడా 40% పైగా తగ్గింది.
- గేదెలు సంగారెడ్డి జిల్లాలో 46.14%, మెదక్ 45,32%, మహబూబాబాద్లో 43,23% కామారెడ్డి 45.92% తగ్గాయి.
- మేకలు హైదరాబాద్లో 40.87%, రంగారెడ్డి జిల్లాలో 25.83 % క్షీణించాయి.
ఈ గణాంకాలు చూస్తే, పాడి పశువుల సంఖ్య క్షీణత ఏమాత్రం స్వల్పం కాదని స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది.
ప్రోత్సాహం లేకపోవడమే ప్రధాన సమస్య : పాడి పరిశ్రమకు అవసరమైన ప్రోత్సాహం లేకపోవడమే రైతులు ఈ రంగం నుంచి దూరమవ్వడానికి ప్రధాన కారణం. రైతులకు ఆశించిన స్థాయిలో మద్దతు లేకపోవడం, పశువుల ఆహారం ఖరీదు పెరగడం, పశువైద్య సేవలు సమర్థవంతంగా లభించకపోవడం వంటి అంశాలు ఈ రంగాన్ని వెనుకకు నెడుతున్నాయి.
జాతీయ నమూనా సర్వే ప్రకారం, తెలంగాణలో గ్రామీణ రైతు కుటుంబాల్లో కేవలం 0.87% మాత్రమే పాడి పశువుల పెంపకంతో ఉపాధిని పొందుతున్నారని తెలిసింది. ఇది దారుణమైన గణాంకం. ఇది పాడిపరిశ్రమ వైపు యువత, రైతుల్లో ఆసక్తి తగ్గినట్టు చూపిస్తుంది.
పశు సంపద పెంచాలని రావిజయ డెయిరీ ప్రతిపాదనలు : సమస్య తీవ్రత, ప్రజావసరాల దృష్ట్యా పాడి రంగాన్ని ఆదుకునేందుకు పాడిపశువుల సంఖ్య పెంపుదల, ఇతర చర్యలు చేపట్టాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర పాడిపరిశ్రమాభివృద్ధి సమాఖ్య (విజయ డెయిరీ) ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. పాడి పరిశ్రమను అభివృద్ధి చేసేందుకు పశువుల పంపిణీ పథకాన్ని చేపట్టాలని, వ్యక్తిగత లబ్ధిదారులకు వాటిని పంపిణీ చేయాలని విజయ డెయిరీ తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని కోరింది.
