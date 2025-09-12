తక్కువ జీతానికి వస్తున్నారని పనిలో పెట్టుకుంటున్నారా? - జాగ్రత్తపడకపోతే మీకూ ఇలాగే జరగొచ్చు!
తక్కువ జీతానికి పనిలో చేరుతున్న వేరే రాష్ట్రాల వారు - నమ్మకంగా పని చేసి దోపిడీలకు పాల్పడుతున్న నిందితులు - హత్యలు చేసి మరీ దోచుకుంటున్న దుండగులు
Published : September 12, 2025 at 12:26 PM IST
Special Story on Migrants Committing Thefts in Hyderabad : జీతం తక్కువని పనివాళ్లలా చేరి, చోరీలు చేస్తున్న ఘటనల్లో నిందితులు ఎక్కువ శాతం ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన వారు ఉంటున్నారు. వారు సెలవులు తీసుకోకుండా ఇళ్లు, దుకాణాలు, పరిశ్రమల్లో తక్కువ జీతానికి పని చేస్తుంటారు. ఈ కారణంతో యజమానులు వారి వివరాలు కూడా సేకరించకుండా పనిలో పెట్టుకుంటారు. ఇదే పెద్ద సమస్యగా మారుతోంది. నగరంలో నిర్మాణ రంగంతో పాటు అపార్టుమెంట్లలో పని చేసేందుకు స్థానికంగా మానవ వనరుల కొరత ఉండడంతో ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి ఎంతోమంది ఉపాధి కోసం నగరానికి వస్తున్నారు. చాలా వరకు తక్కువ జీతానికి పని చేస్తున్నారు కదా అని వారిని పనిలో చేర్చుకుంటున్నారు. ఏ పని చెప్పినా చేస్తూ నమ్మకంగా ఉంటారు. బంగారం, డబ్బు భారీగా ఉన్నట్లు గమనిస్తే, ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయం, వృద్ధులు ఉన్నప్పుడు దాడి చేసి దోచుకుంటున్నారు. కొన్ని ముఠాలు దోపిడీల కోసమే పనివాళ్లలా చేరుతున్నారు. మహిళలు యజమానుల్ని వలపు వలతో మోసగించి దోపిడీలకు ఘటనలూ నమోదవుతున్నాయి.
ఇటీవల జరిగిన ఘటనలు :
- జూన్లో కాచిగూడలో ఓ వ్యాపారి ఇంట్లో నేపాలీలు ఇంట్లో పనివాళ్లుగా చేరారు. వారితో నమ్మకంగా మెలిగారు. ఆహారంలో మత్తు పదార్థం కలిపి రూ.కోట్ల విలువైన సొత్తు దోచుకెళ్లారు. కాగా ఇప్పటికీ నిందితులు దొరకలేదు.
- ఫిబ్రవరిలో నారాయణగూడ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఓ వ్యాపారి ఇంట్లో చోరీ జరిగింది. నిందితులు రూ.కోట్ల విలువై బంగారం, వజ్రాలు, రూ.25లక్షల నగదు చోరీ చేశారు. పని వాళ్లలా చేరిన వారు ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఈ ఘటనకు పాల్పడ్డారు.
- డబ్బు, నగల కోసం కూకట్పల్లిలో బుధవారం ఇద్దరు పనివాళ్లు ఇంటి యజమానురాలిని దారుణంగా హత్య చేసిన విషయం తెలిసిందే. నగరంలో ఈ తరహా నేరాలు తరచూ వెలుగుచూస్తున్నాయి.
సెక్టార్, బీట్ స్థాయిలో పోలీసులు : నగరానికి ఉపాధి, వివిధ అవసరాల నిమిత్తం వచ్చే వారి మీద నిఘా నామమాత్రంగా ఉంటోంది. కొత్త వ్యక్తుల రాకపోకల మీద సెక్టార్, బీట్ స్థాయిలో పోలీసులు స్థానికుల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం తీసుకోవాల్సి ఉన్నా ఆ ప్రక్రియ జరగడం లేదు. వాస్తవానికి నగరానికి వచ్చి గదులు అద్దెకు తీసుకునేవారి వివరాలను హోటళ్లు, లాడ్జీల నిర్వాహకులు కచ్చితంగా సేకరించాలి. బస చేసేవారి వివరాలు నామ మాత్రంగా సేకరిస్తున్నారనే విమర్శలు ఉన్నాయి.
ఇంట్లో పని వారిని పెట్టుకునేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవి :
- కొత్త వ్యక్తుల్ని పనిలో పెట్టుకునే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించాలి. కచ్చితంగా నేపథ్యం తెలుసుకోవాలి.
- తెలిసిన వారు సూచించినా ఆధార్కార్డు, తాజా ఫొటోలు, స్వగ్రామం అన్ని వివరాలు సేకరించాలి. పరిమితులేంటో నిర్దేశించాలి.
- బంగారు ఆభరణాలు, నగదు ఎక్కువ మొత్తంలో ఇంట్లో ఉంచకుండా బ్యాంకు లాకర్లలో భద్రపరచాలి.
- పనిలో పెట్టుకోవాలనుకున్న వ్యక్తి నేపథ్యం తెలుసుకోవడానికి అతడి ఆధార్కార్డు సమాచారంతో హ్యాక్ ఐ యాప్లో దరఖాస్తు చేసుకుంటే పదిరోజుల్లో వివరాలు అందిస్తామని పోలీసులు తెలిపారు.
