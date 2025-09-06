దివ్యాంగుడిని మెట్రో రైలులోకి అనుమతించని సిబ్బంది - మరి రూల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి

హైదరాబాద్ మెట్రోరైలులో దివ్యాంగుడికి అసౌకర్యం - బ్యాటరీ వీల్ఛైర్లో మెట్రోలో ప్రయాణించేందుకు సిబ్బంది నిరాకరణ - ప్రయాణికుడు మిట్టపల్లి శివకుమార్ మెట్రోరైలు ఎండీకి ఫిర్యాదు
Published : September 6, 2025 at 7:45 PM IST|
Updated : September 6, 2025 at 8:09 PM IST
Metro Staff Refuses to let Disabled Person Enter Metro Station : హైదరాబాద్ మెట్రో నిత్యం లక్షలాది మంది ప్రయాణికులు ప్రయాణిస్తూ ఉంటారు. వారి గమ్యస్థానాలకు మెట్రో రైలు ఈజీగా చేరవేస్తుంది. ప్రయాణికులతో రద్దీగా ఉండే మెట్రో స్టేషన్లలలో తనిఖీలు కూడా విస్తృతంగా ఉంటాయి. మెట్రో స్టేషన్లోకి ప్రవేశించి టికెట్ తీసుకున్న మొదలు, లోపలికి వెళ్లేందుకు ఎలక్ట్రానిక్ యంత్రం ద్వారా ప్రయాణికుడిని, తన వెంట లగేజీని తీసుకువస్తే దాన్ని స్కానింగ్ చేయడానికి లగేజీ చేకింగ్ యంత్రం ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి లోపలికి వెళితే అడుగడుగున సీసీ కెమెరాలతో నిరంతరం నిఘా ఉంటుంది. రైలు ఎక్కిన తర్వాత లోపల కూడా ప్రతి బోగీలో సీసీ కెమెరాలు దర్శనం ఇస్తూ ఉంటాయి. ఇంతవరకూ బాగున్నా కొన్ని చోట్ల మాత్రం భద్రతా సిబ్బంది, తనిఖీ సిబ్బంది మెట్రో ప్రయాణికులతో ప్రవర్తించే తీరు మాత్రం అసహనానికి గురి చేస్తుంది.
గతంలో బెంగళూరు మెట్రోలో ఒక రైతును మెట్రో స్టేషన్లోకి వెళ్లనివ్వకుండా అక్కడి సిబ్బంది అడ్డుకున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితే హైదరాబాద్ మెట్రో స్టేషన్లోకి వెళ్లిన దివ్యాంగుడికి ఎదురైంది. లోపలికి వెళ్లనివ్వకుండా బయటే దాదాపు 4 గంటల సేపు అతడిని నిరీక్షించేలా చేశారు. బ్యాటరీ వీల్ఛైర్లో మెట్రోలో ప్రయాణించేందుకు సిబ్బంది అక్కడ నిరాకరించారు. ఈ నెల 3వ తేదీన ఖైరతాబాద్ మెట్రో స్టేషన్లో జరిగిన ఈ ఘటనపై ప్రయాణికుడు మిట్టపల్లి శివకుమార్ మెట్రో రైలు ఎండీకి ఫిర్యాదు చేశారు. తన లేఖలో పలు ప్రశ్నలను లేవనెత్తారు. అయితే మెట్రోలో ఎలాంటి రూల్స్ ఉన్నాయి? వేటిని అనుమతిస్తారు? వేటిని అనుమతించరు?
బాధితుడు తెలిపిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే, "మిట్టపల్లి శివకుమార్ అనే నేను ఈ నెల 3న ఖైరతాబాద్ మెట్రో రైలు స్టేషన్కు వెళ్లాను మెట్రో ఎక్కడానికి. తనకు అంగవైకల్యం ఉండటంతో పూర్తిగా బ్యాటరీ వీల్ఛైర్ మీదే ఆధారపడి జీవిస్తున్నాను. సదరం సర్టిఫికెట్ ప్రకారం 48.89 శాతం నాకు వైకల్యం ఉంది. స్పైనల్ మస్కులర్ అట్రోఫితో బాధపడుతున్నాను. ఈనెల 3న మూసారాంబాగ్ స్టేషన్ నుంచి ఖైరతాబాద్కు ఉదయం పూట ప్రయాణించాను. మధ్యాహ్నం ఖైరతాబాద్ నుంచి తిరిగి మూసారాంబాగ్ స్టేషన్కు వెళ్లేందుకు సిద్ధమయ్యాను. అక్కడి సిబ్బంది బ్యాటరీ వీల్ఛైర్కు అనుమతి లేదని ఆపేశారు. అక్కడ మెట్రో సిబ్బంది చాలా ఇబ్బంది పెట్టారు. పోలీసుల ఎదుట కూడా అవమానకరంగా మాట్లాడారు. 4 గంటల పాటు అక్కడే ఉండిపోయేలా చేశారు. మెట్రో సిబ్బంది నాకు క్షమాపణలు చెప్పాలి" అని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
హైదరాబాద్ మెట్రో రైలులో వ్యక్తి తనతో పాటు తీసుకెళ్లడానికి నిషేధించిన నిషేధిత వస్తువులు :
పదునైన వస్తువులు :
- ఖుఖీర్
- కత్తి
- మాంసం కట్ చేసే కత్తులు
తుపాకులు మరియు తుపాకీలు : మందుగుండు సామాగ్రి
పరికరములు:
- గొడ్డలి, బలమైన కత్తులు
- గడ్డపార, సుత్తి
- వులి, కత్తి, రంపం
- స్క్రూడ్రైవర్, కటింగ్ ప్లేయర్ మరియు ఇతర సాధనాలు
పేలుడు పదార్థాలు :
- తుపాకీ పొడి
- డైనమైట్
- బాణసంచా
- హ్యాండ్ గ్రేనేడ్
- ప్లాస్టిక్ పేలుడు పదార్థము
- పేలుడు యొక్కవాస్తవిక ప్రతిరూపం
మండేవస్తువులు :
- పెట్రోలియం
- ఏరోసోల్ సంబంధిత మంట ద్రవాలు
- అన్ని రకాల స్పిరిట్స్
- సీలేని మద్యం / బాటిల్స్
- తడి బ్యాటరీలు
- నిప్పు అంటుకునే పదార్థాలు
రసాయనాలు, ఇతర ప్రమాదకరమైన వస్తువులను నిలిపివేయడం :
- రేడియోధార్మిక పదార్థాలు
- ఆమ్లాలు & ఇతర సంబంధిత పదార్థాలు
- విష పదార్థాలు
- ఆక్సిడైజింగ్ పదార్థాలు
- వాయువులు సంపీడనం, ద్రవీకృత లేదా ఒత్తిడిలో కరిగి పోయిన వాయువులు
- కన్నీటి వాయువు
ప్రమాదకర వస్తువులు
- పెంపుడు పక్షులు మరియు జంతువులు (భద్రతా సిబ్బంది భద్రతా
- ప్రయోజనాల కోసం స్నిఫరు కుక్కలను తీసుకెళ్లవచ్చు)
- సిగరెట్లు
తీసుకెళ్లేవి :
- విధి నిర్వహణలో ఉన్న కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యూనిఫాం దళాలు ప్రభుత్వ గుర్తింప కార్డును కలిగి ఉంటే సేవా ఆయుధాలు, మందు గుండు సామగ్రిని తీసుకెళ్లడానికి అనుమతి ఉంది.
- స్టేషన్ లభ్యమయ్యే రిజిస్టర్ సంబంధిత ప్రయాణీకులు అవసరమైన అన్ని టూల్కేట్ వివరాలను వ్రాసి నింపినచో సరైన భద్రతా తనిఖీ చేసిన తర్వాత వాటిని తీసుకువెళ్ళుటకు వ్యవస్థలో అనుమతించ బడుతుంది.
- ప్రయాణీకుడికి ఒక లైటర్ లేదా ఒక అగ్గిపెట్టె మాత్రమే అనుమతించబడును.
- సిక్కు మతం యొక్క ప్రయాణీకులకు క్రిపాన్/ కత్తిని అనుమతించ బడును.
- విద్యార్థుల జ్యామిట్రీ బాక్స్ & వైద్యుల సాధనాలకు అనుమతి ఉంది.
- రెండు సీలు చేసిన మద్యం సీసాలు అనుమతించబడతాయి
- భోజనపెట్టెలు / ఇతర ప్యాకేజీ వస్తువులు వంటి ఆహార పదార్థాలు స్కాన్ చేయబడతాయి.
- పెప్పర్ స్ప్రే మహిళల వెంట తీసుకువెళ్ళుటకు అనుమతించబడినది.
