శివలింగాకారంలో మెట్ల బావి - ఇంజినీర్లను అబ్బురపరిచే కట్టడం
400 ఏళ్లుగా ప్రజల దాహార్తి తీరుస్తున్న ఆనాటి బావి - ప్రకాశం జిల్లాలో అన్నదమ్ముల బావి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 20, 2025 at 8:43 PM IST
Metla Digudu Bavi in Prakasam District : ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగాంచిన ఇంజినీర్లను అబ్బరపరిచే మెట్ల బావులు, నీటి రిజర్వాయర్లు నేటికీ ఉన్నాయి. తరాలు మారాయి, శతాబ్దాలు గడిచిపోయాయి అయినప్పటికీ 400 ఏళ్లుగా ప్రజల దాహార్తి తీరుస్తున్న శివలింగాకారపు మెట్లబావి చెక్కు చెదరలేదు. ఇప్పటికీ ఎంతో మంది ప్రజల జల ప్రదాయనిగా కొనసాగుతోంది. అప్పటి చరిత్రకు ప్రధాన సాక్ష్యంగా నిలిచింది అద్భుతమైన పురాతన మెట్ల దిగుడు బావి.
ఈ బావిని అన్నదమ్ముల బావి, శంకు బావి, శ్రీ యోని బావి, మెట్ల బావి అనే వివిధ పేర్లతో ఇప్పటికీ పిలుస్తూ ఉంటారు. ఇది ప్రకాశం జిల్లా చంద్రశేఖరపురం మండలం మైలిచర్ల గ్రామ సమీపంలోని దట్టమైన అటవీలో ఉంది. నాడు వాటిని అంతగా పట్టించుకున్నవారే లేరు. కానీ నేడు అవే పర్యాటక ప్రాంతాలుగా విరాజిల్లుతున్నాయి. చరిత్రకు సాక్ష్యంగా నిలిచిన ఆ బావి ఆనాటి కళా సంపద, నిర్మాణ నైపుణ్యాన్ని నేటి తరానికి పంచుతుందనడంలో సందేహం లేదు.
ప్రకాశం జిల్లాకే వన్నెతెచ్చిన ఈ బావి పర్యాటకుల మనసులను దోచుకుంటున్నాయి. ఇక్కడికి కుటుంబసమేతంగా వచ్చి అప్పటి నిర్మాణ శైలిని తెలుసుకుంటున్నారు పలువురు. ఆహ్లాదాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు. యువత సెల్ఫీలు తీసుకుంటూ ఫొటోషూట్లు చేస్తూ సందడి చేస్తున్నారు. మనసును దోచుకుంటున్న ఆ బావి ఎవరు నిర్మించారో తెలుసా?
స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం క్రీ.శ. 17వ శతాబ్దంలో ప్రజల దాహార్తిని తీర్చేందుకు గండి సోదరులు అనే ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఈ రాతిబావిని నిర్మించారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. క్రీ.శ.1675 సంవత్సరంలో భైరవకోన గుహాలయాల్లో నివసించే ఓ సాధువు ప్రజల నీటి కొరతను గమనించి పరిష్కారం కోసం ఆలోచించారు. ఆ క్రమంలోనే దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో ఉన్న మైలిచర్ల గ్రామ సమీపంలో నీటి ఊట ఉన్న ప్రాంతాన్ని నిర్ధారించిన సాధువు తన శిష్యులైన గండి సోదరులుగా పేరొందిన పశువుల పెంపకపుదారులను ఆదేశించారు. గురువు (సాధువు) ఆదేశాల మేరకు గండి సోదరులు అపురూపమైన ఆకృతితో, మట్టిని వాడకుండా అద్భుతమైన నైపుణ్యంతో, పెద్దపెద్ద బండ రాళ్లను తంతులు తంతులుగా పేర్చుతూ శివలింగాకారంలో బావిని నిర్మించారు.
'ఈ బావి ఊరికి ఒక కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంటుంది. ఈ నీళ్లు తాగడానికి చాలా బాగుంటాయి. దాదాపు 30 కుటుంబాలకు ఈ నీరే జీవనాధారం. బొబ్బిలి కెనాల్లో నీరు తాగితే మోకాళ్ల నొప్పులు వస్తున్నాయంటున్నారు పక్క గ్రామాల వాళ్లు. కానీ మాకు ఈ బావి నీళ్లతో ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్య వచ్చింది లేదు. వివిధ ప్రాంతాల వాళ్లు ఈ మెట్ల బావిని చూడటానికి వస్తారు. దీన్ని పర్యాటకంగా అభివృద్ధి చేస్తే ఇంకా ప్రాచుర్యం పొందుతుంది.' - మైలిచర్ల గ్రామస్థులు
ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి ఇప్పటివరకు శంకు బావిలోని నీటిని అక్కడి ప్రజలు త్రాగునీటి అవసరాలకు ఉపయోగిస్తూ ఆరోగ్యవంతులుగా ఉన్నామని తెలుపుతున్నారు. చుట్టు పక్కల గ్రామాల ప్రజలు మినరల్ వాటర్ తాగి మోకాళ్ల నొప్పులు వంటి వ్యాధులతో ఇబ్బందులు పడుతున్నప్పటికీ తమ గ్రామ ప్రజలు మాత్రం ఇప్పటికీ ఎటువంటి అనారోగ్య పరిస్థితులు తలెత్త లేదని గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు.
బావి అద్భుత కట్టడాన్ని చూసేందుకు సుదూర ప్రాంతాల నుంచి పర్యాటకులతో పాటు పలువురు సైంటిస్టులు వచ్చి వెళుతూ ఉంటారు. అంతేకాకుండా సినిమాలు, సీరియల్ షూటింగులకు ఈ బావి ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుందంటున్నారు ఆ ప్రాంతవాసులు. దీని పూర్వ వైభవం దెబ్బ తినకుండా కాపాడుకుంటూ వస్తున్నామని మైలిచర్ల గ్రామస్థులు తెలిపారు.
తాగునీటి అవసరాలు తీరుస్తున్న బావి - శతాబ్దానికి పైగా చరిత్ర