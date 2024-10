ETV Bharat / state

"ఇదెక్కడి వాతావరణం" రెడ్ అలర్ట్ ప్రకటించిన ఐఎండీ - ఎటు చూసినా ఎండే

Meteorology Department Report on Chennai Rains : చెన్నై నగరానికి వాతావరణశాఖ ఇచ్చిన వర్ష సూచనలు తారుమారయ్యాయి. 15న అతిభారీ వర్షాల వరకే 'ఆరెంజ్‌ అలర్ట్‌ (Orange Alert To Chennai)' ఇచ్చినా అదే రోజు ఉదయం ఉన్నఫళంగా అది అత్యంత భారీ వర్షాలు సూచించే 'రెడ్‌ అలర్ట్‌ (Red Alert To Chennai)'గా మార్చారు. 16న అత్యంత భారీ వర్షాలొస్తాయని 'రెడ్‌ అలర్ట్‌' ఇచ్చినా కనీసం నగరంలో చాలా చోట్ల వర్షాలే నమోదవలేదు. ఈ తరహా వాతావరణ హెచ్చరికలతో నగరవాసులు గందరగోళానికి గురవుతున్నారు.

Tamil Nadu Rains : వాయుగుండం బలహీనపడి తీవ్ర అల్పపీడనంగా చెన్నైకు ఉత్తరంవైపుగా గురువారం తెల్లవారుజామున 4.30 గంటల ప్రాంతంలో తీరం దాటినట్లు ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత అది ఏపీ మీదుగా ప్రయాణించింది. తీరానికి దగ్గరగా వచ్చిన సమయంలో ఎలాంటి వర్షాలు కురవకుండా దాటేయడమే అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. మరోవైపు అదితీరం దాటగానే చెన్నైలో ఎండసైతం కనిపించడం మరో ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. ఇవన్నీ వాతావరణశాఖ అంచనాలకు భిన్నంగా జరిగాయి.

ఎక్కడా వర్షమే లేదు : వాతావరణ అంచనాలు తప్పాయి. గురువారం చెన్నైలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణశాఖ ప్రకటించింది. చెన్నైతో పాటు కొన్ని జిల్లాల్ని అప్రమత్తం చేశారు. బుధవారం సీన్‌ మారడంతో గురువారం సైతం నగరంలో అలాంటి పరిస్థితులే తారసపడ్డాయి. ఎక్కడా చుక్క వర్షం లేకుండానే రోజు గడవటంతో ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. వాతావరణశాఖ అంచనాలకు భిన్నంగానే ఇవన్నీ జరగడం ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. బుధవారం గ్రేటర్‌ చెన్నై కార్పొరేషన్‌ పరిధిలో కేవలం కొన్నిచోట్ల మాత్రమే మోస్తరు వర్షాలు కురిశాయి. మణలి, తిరువొత్తియూర్‌లో 3 సెం.మీ, కత్తివాక్కం, తండియార్‌పేటలో 2 సెం.మీ, చెన్నై కలెక్టరేట్, రాయపురం, పెరంబూర్, అయనావరంలో సెం.మీ. మాత్రమే నమోదైంది. 16న మధ్యాహ్నం నుంచి ఎక్కడా వర్షమే లేదు.