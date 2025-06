ETV Bharat / state

బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం - రాష్ట్రంలో ఉరుములు, మెరుపులతో భారీ వర్షాలు! - RAIN IN AP

Chance of rain at many places in Andhra Pradesh: పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం, ఉత్తర కోస్తా తీరం వెంబడి సముద్రమట్టానికి 5.8 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు ఉపరితల ఆవర్తనం విస్తరించింది. దీని ప్రభావంతో ఉత్తర, దక్షిణ కోస్తా, యానాంలో ఒకటి రెండు చోట్ల భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. రాయలసీమలో కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండగా ఉత్తర, దక్షిణ కోస్తా, యానాం, రాయలసీమలో పలు చోట్ల ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం వచ్చే అవకాశం ఉంది.

అలానే రెండు రోజులపాటు రాష్ట్రంలో చెదురుమదురుగా వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. పార్వతీపురం, అల్లూరి, కర్నూలు, నంద్యాల, శ్రీసత్యసాయి, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు ఉంటాయని మిగిలిన జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.

అలానే ఉత్తర, దక్షిణ కోస్తా, యానాం, రాయలసీమలో గంటకు 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. గత 24 గంటల్లో కృష్ణా జిల్లా గుడివాడలో అత్యధికంగా 107 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. కైకలూరులో 75, మచిలీపట్నంలో 67, ఏలూరులో 64, బాపట్లలో 57, నూజివీడులో 47, భీమడోలు, రేపల్లె, అవనిగడ్డలో 45 మిల్లీమీటర్ల చొప్పున వర్షపాతం నమోదైంది.