మళ్లీ మండుతున్న భానుడు- 108 మండలాల్లో వడగాలులు - TEMPERATURES RISE IN STATE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Meteorological Department Announced Temperatures to rise in the state: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వాతావరణం జనాలను భయపెడుతోంది. నెత్తిన నిప్పుల కుంపటిని పెట్టుకున్నట్లు చమటలు పట్టిస్తోంది. ఈ వేసవి చాలా హాట్ అని ఇప్పటికే వచ్చిన అంచనాలు నిజం చేస్తూ ఎండలు ఠారెత్తిస్తున్నాయి. రానున్న రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరిగే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. దీనికి తోడు వడగాలులు, తీవ్ర ఉక్కపోతతో ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. జనాలు బయటకు రావాలంటేనే జంకుతున్నారు. ఇంట్లో ఏసీలు, ఫ్యాన్లు లేకుండా ఉండలేని పరిస్థితి నెలకొంది. ఇక ఏప్రిల్, మే నెలల్లో మండే సూర్యుడి భగభగలు అందరికీ తెలిసిందే.

ద్రోణి ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో ఇటీవల కొంత మేర తగ్గిన ఉష్ణోగ్రతలు (Temperature) మళ్లీ పెరగనున్నాయని వాతావరణశాఖ (Weather)పేర్కొంది. మంగళవారం అత్యధికంగా నంద్యాల జిల్లా రుద్రవరంలో 41.6 డిగ్రీలు, ప్రకాశం జిల్లా దరిమడుగులో 41.1, నెల్లూరు జిల్లా సోమశిలలో 40.9, అన్నమయ్య జిల్లా పూతనవారిపల్లి, చిత్తూరు జిల్లా పి.పల్లి, వైఎస్సార్‌ జిల్లా అట్లూరులో 40.1, తిరుపతి జిల్లా రేణిగుంటలో 40 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయని తెలిపింది.

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 15 మండలాల్లో వడగాలులు వీచాయని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ కూర్మనాథ్‌ తెలిపారు. బుధవారం 108 మండలాల్లో వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. విజయనగరం జిల్లాలో 21, శ్రీకాకుళంలో 15, తూర్పుగోదా వరిలో 13, పార్వతీపురం మన్యంలో 10, అల్లూరి సీతారామరాజులో 8, పల్నాడులో 8, అనకాపల్లిలో 7, కాకినాడలో 7, ఎన్టీఆర్‌లో 6, ఏలూరులో 5, డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమలో 3, గుంటూరులో 3, కృష్ణా జిల్లాలో 2 మండలాల్లో వడగాలులు వీయొచ్చని పేర్కొన్నారు.