మీ ఊళ్లో ఏమవుతోందో తెలుసుకోవాలని ఉందా? - ఈ యాప్ ఉండాల్సిందే అయితే - MERI PANCHAYAT APP

Published : April 27, 2025 at 9:45 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

MERI PANCHAYAT APP TO KNOW YOUR VILLAGE : మీ గ్రామంలో జరిగే అభివృద్ధి వివరాలను తెలుసుకునేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మేరీ పంచాయత్‌ అనే యాప్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఈ యాప్‌తో మీ ఊరికి వచ్చే ఆదాయ, వ్యయాల విషయాలు అన్నీ తెలుసుకోవచ్చు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందించే నిధులను ఎలా ఖర్చు చేస్తున్నారు అనే విషయాన్ని సైతం ఈ యాప్​ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. ఈ యాప్‌ను 2019లోనే రూపొందించినా పలు కారణాలు, టెక్నికల్ సమస్యలతో ప్రజలకు కొన్ని వివరాలను అందించలేకపోయింది. అయితే ప్రస్తుతం ఈ మేరీ పంచాయత్‌ యాప్‌ పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇందులో అన్ని గ్రామాల సమాచారం అందుబాటులో ఉంటుంది.

గ్రామ పంచాయతీలకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అందించే నిధులతో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తుంటారు. అయితే ఆ నిధుల వినియోగానికి సంబంధించిన వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు యాప్‌లో ఎంటర్ చేయాలని, తద్వారా గ్రామాల్లో పారదర్శక పాలన సాగుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. నిధులు, వాటి వినియోగానికి సంబంధించిన వివరాలు ఆన్‌లైన్‌లో ఉంచడం వలన గ్రామంలో ఎలాంటి పనులను చేస్తున్నారో ప్రజలు తెలుసుకోవచ్చు.

ఇందులో వివరాల నమోదు సమయంలోనే GPRS ద్వారా గుర్తించే అవకాశం ఉండటంతో, ఒకచోట పనుల కోసం కేటాయించిన డబ్బును ఇతర చోట్ల వినియోగించేందుకు వీలుండదు. పాలకులు, అధికారులు తప్పుడు రిపోర్టులు తయారుచేస్తే వాటిని ప్రజలు చూసి ప్రశ్నించేందుకు వీలు ఉంటుంది.

సర్పంచి, కార్యదర్శి, గ్రామ కమిటీల వివరాలు కూడా: ఈ యాప్​లో కేవలం నిధులు వివరాలు మాత్రమే కాదు సర్పంచి, కార్యదర్శి, గ్రామ కమిటీలకు సంబంధించిన వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు. ఏ పనికి ఎంత ఖర్చు చేశారు, అవి ప్రస్తుతం ఏ స్టేజ్​లో ఉన్నాయి అనే వివరాలు యాప్‌లో ఎంటర్ చేస్తారు. పంచాయతీలో నిర్వహించే గ్రామసభల వివరాలు సైతం అందుబాటులో ఉంటాయి. కార్మికులు, సిబ్బంది వేతనాలు, ఇతర ఖర్చులను కూడా ఇందులో ఎంటర్ చేస్తారు.