Cheats For Gold Coins In Suryapet : నగదు కాజేయడానికి రోజుకో కొత్త మోసంతో దుండగులు తయారవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే పురాతన బంగారు నాణేలను తక్కువ ధరకు అమ్ముతామని ఓ వ్యాపారిని నమ్మించి రూ.20.10 లక్షలు కాజేశారు. ఈ ఘటన సూర్యాపేట జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. ఈ విషయాన్ని సోమవారం చివ్వెంల పోలీస్ స్టేషన్లో నిర్వహించిన సమావేశంలో డీఎస్పీ ప్రసన్న కుమార్ వెల్లడించారు.
పరిచయాన్ని ఆసరా చేసుకుని : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, సూర్యాపేట జిల్లా కేంద్రం దూరాజ్పల్లి ఆవాసం తెల్లబండకాలనీకి చెందిన పసుపుల గణేశ్, ఓర్సు చంటి ఇద్దరూ దురాజ్పల్లి వద్ద హొటల్ నిర్వహిస్తున్న ఆత్మకూర్ (ఎస్) మండలం తుమ్మల పెన్పహాడ్ గ్రామానికి చెందిన వ్యాపారి నిమ్మనగోటి వెంకటేశ్వర్లు పాత పరిచయస్తులు. ఆ పరిచయాన్ని ఆసరా చేసుకుని తమ వద్ద పురాతన బంగారు నాణేలు ఉన్నాయని, వాటిని తక్కువ ధరకు అమ్ముతామని వెంకటేశ్వర్లుకు చెప్పారు. తనను ఒప్పించి చివరకు రూ.20 లక్షల వరకు బేరం కుదుర్చుకున్నారు. చంటి, గణేశ్ల మాటలు నమ్మిన వెంకటేశ్వర్లు ఈ నెెల 10న రూ.5 లక్షలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చాడు. మరుసటి రోజు మిగతా రూ.15 లక్షలు అప్పజెప్పాడు.
కోడి రక్తంతో డ్రామా వీడియో : తరువాత పురాతన బంగారు నాణేలు ఇవ్వమని గణేశ్, ఓర్సులను వెంకటేశ్వర్లు అడిగాడు. అయితే ఆ నాణేలు ఇప్పుడు తమ వద్ద లేవు అని చెప్పారు. ఎవరో గుర్తుతెలియని వ్యక్తుల ముఠా తమపై దాడి చేసిందని ఆపై నగదును దోచుకెళ్లారని చెప్పారు. పైగా దానికి ఆధారంగా కోళ్లను కోసిన రక్తాన్ని పూసుకుని గాయాలైనట్లు వీడియోను రూపొందించారు. దానిని వెంకటేశ్వర్లుకు పంపించారు. రూ.20 లక్షలు కాజేసింది చాలక తరువాత మరోసారి బెదిరింపులకు పాల్పడి వెంకటేశ్వర్లు నుంచి అదనంగా మరో రూ.10 వేలు ఫోన్పే ద్వారా రాబట్టుకున్నాడు.
పోలీసులకు ఫిర్యాదు : ఈ మోసాన్ని గుర్తించిన వెంకటేశ్వర్లు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. ఇన్స్పెక్టర్ రాజశేఖర్, ఎస్సై వి.మహేశ్వర్ ఆధ్వర్యంలో కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. ఆపై దర్యాప్తు చేసి నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. దీనిలో 9 మందిపై కేసు నమోదు అయ్యింది. వారిలో పసుపుల గణేశ్, ఓర్సు చంటి, ముద్దంగుల వెంకన్న, పసుపుల సత్యంలను అరెస్టు చేశారు. మిగతా ఐదుగురు పసుపుల గణేశ్, ఓర్సు శ్రీను, ఓర్సు గోపమ్మ, పసుపుల లక్ష్మీ, ముద్దంగుల అంజలి పరారీలో ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
నిందితుల నుంచి ఫోన్, నగదు స్వాధినం : పసుపుల గణేశ్ వద్ద రూ.9.80 లక్షలు, ఓర్సు చంటి నుంచి రూ.3.20 లక్షలు, ముద్దంగుల వెంకన్న వద్ద రూ.25 వేలతో పాటు ఒక ఫోన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ప్రజలు ఇలాంటి మోసాలను గుర్తించాలని అన్నారు. ఎవరైనా వ్యక్తులు ఇలాంటి మోసాలకు పాల్పడితే వెంటనే సమాచారాన్ని పోలీసులకు తెలియజేయాలని డీఎస్పీ సూచించారు.
