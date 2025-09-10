బ్రేకప్లతో దేశంలో పెరుగుతున్న ఆత్మహత్యలు! - వెల్లడించిన వన్ లైఫ్ సంస్థ
Published : September 10, 2025 at 6:01 AM IST
1Life is a Suicide Prevention Helpline Based In Hyderabad : దేశవ్యాప్తంగా మానసిక ఒత్తిడి సమస్యలు పెరుగుతున్నాయని, అవి ఆత్మహత్య ఆలోచనలకు దారితీస్తున్నాయని హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పనిచేసే ఆత్మహత్య నివారణ హెల్ప్లైన్ అయిన 1 లైఫ్ సంస్థ తెలిపింది. తాజాగా విడుదల చేసిన నివేదికలో ఇందుకు సంబంధించి పలు అంశాలు వెల్లడించింది. తమకు ఫోన్ చేసేవారిలో ఎక్కువ మంది తీవ్రమైన భావోద్వేగ, సామాజిక, ఆర్థిక ఒత్తిడిలో ఉంటున్నారని దానివల్ల వారిలో ఈ ఆత్మహత్య ఆలోచనలు వస్తున్నాయని వెల్లడించింది.
1 లైఫ్ హెల్ప్లైన్కు ఏడాదికి సగటున 23 వేల కాల్స్ వస్తుంటాయి. వీటిని కౌన్సిలర్లు విశ్లేషించి, సమాజంలో మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలు పెరిగిపోతున్నాయని తెలిపారు. ఈ కష్టాల నుంచి కోలుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వాటిలో వ్యక్తిగత సంబంధాలు తెగిపోవడం, వ్యవస్థాపరమైన సమస్యలు, నిరాశావాదం లాంటివి చాలా ఉంటాయి. ప్రతి కాల్లోనూ తీవ్రమైన సంక్షోభంలో ఉన్న వ్యక్తులు ఎదురవుతారు. వాళ్లను బాగా అర్థం చేసుకోవడం, బాధితుల పట్ల సానుభూతి చూపించడం లక్ష్యంగా కౌన్సిలర్లు మాట్లాడతారు.
చాలా కుటుంబాల్లో వ్యక్తులు తమ సమస్యలను బయటికి చెప్పడానికి వెనకాడుతుంటారు. తమ అభిప్రాయాలు చెబితే ఎవరైనా తమను తప్పుగా అనుకుంటారేమో, లేదా సమాజంలో చిన్నచూపు చూస్తారేమోనన్న భయంతో కూడా తమ లోలోపలే కుమిలిపోతుంటారు. తమ లోపలి భావాలను బయటపెట్టకపోవడం వల్ల సమస్య మరింత తీవ్రమవుతుంది. దాంతో వాళ్లు మరింత ఒంటరి అయిపోయినట్లు భావిస్తారు. ఈ తరహా పరిస్థితులను చూస్తే సమస్యలో సమయానికి జోక్యం చేసుకోవడంతో పాటుగా వాటి ప్రాధాన్యతను సమాజానికి తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉందని 1 లైఫ్ సంస్థ భావిస్తోంది.
హైరిస్క్ ఫోన్ కాల్స్ విషయంలో ప్రధానమైన కారణాలు
రిలేషన్షిప్ సమస్యలు : గొడవలు, బ్రేకప్, వైవాహిక సమస్యలు చాలావరకు ఆత్మహత్య ఆలోచనలకు కారణమవుతున్నాయి. కాల్ చేసేవారిలో చాలామంది తమ మాట ఎవరూ వినిపించుకోవడం లేదని, ఒంటరి జీవితం గడుపుతున్నామని చెబుతూ ఈ కష్టాల నుంచి తప్పించుకోవాలంటే ఆత్మహత్య ఒక్కటే మార్గమని భావిస్తారు. కుటుంబాల్లో సరిగా మాట్లాడుకోలేకపోవడం, యుక్త వయసులో భావోద్వేగాలను తట్టుకునే శిక్షణ లేకపోవడం వల్ల పరిస్థితి ఇంతవరకు వస్తుంది. సామాజంలో చురుగ్గా ఉంటున్నా కూడా వ్యక్తిగత సంబంధాల విషయంలో ఇబ్బంది పడుతున్నవారు తమలో తామే కుమిలిపోతున్నారని కౌన్సిలర్లు గుర్తించారు.
అప్పులు, ఆర్థికసమస్యలు : నిరుద్యోగం, పెరిగిపోతున్న అప్పులు, బెట్టింగ్ యాప్లలో నష్టాలు, తిరిగి ఇవ్వని వ్యక్తిగత రుణాలు, ఆర్థిక మోసాలకు గురికావడం లాంటివి చాలామందిని ఎక్కువగా నిరాశలోకి నెట్టేస్తాయి. ఆర్థికంగా విఫలమయ్యామన్న కుంగుబాటు, రుణాలు ఇచ్చినవారు, కుటుంబసభ్యుల నుంచి పెరిగిపోయే ఒత్తిడి వల్ల ఇక నిస్సహాయులుగా మిగిలిపోతారు. చాలామందికి తమ కుటుంబాలను పోషించే పరిస్థితి లేకపోవడంతో అవమానంతో, అది చివరకు తీవ్ర నిరాశలోకి వెళ్లేలా చేస్తుంది.
విద్య, వృత్తిపరమైన ఒత్తిడి : విద్యార్థులు, వృత్తినిపుణులు తరచు తమకు పరీక్షలు ఉండటం, కుటుంబ సమస్యలు, పని వాతావరణం సరిగా ఉండకపోవడం లాంటి ఇబ్బందులతో సతమతం అవుతున్నట్లు చెబుతారు. విఫలం అవుతామన్న భయం, అంచనాలను అందుకోలేకపోవడంతో తరచు తమ మీద తమకే అనుమానం కలిగి ఆందోళనతో ఆత్మహత్య గురించి ఆలోచన చేస్తున్నారు. పక్కవాళ్లతో పోల్చిచూడడం, సోషల్ మీడియాలోనూ పోలికలు ఎక్కువ కావడంతో ఈ సమస్యలు ఎక్కువైపోయి తాము వెనకబడుతున్నామని అనుకుంటారు. మెంటార్లు లేదా ప్రోత్సహించేవారు లేకపోవడంతో చాలామంది తమ పరిస్థితి డెడ్ ఎండ్ అని భావిస్తారు.
మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలు : ఒంటరితనం, ఒత్తిడి, కుంగుబాటు భావనలు ఎక్కువమంది కాలర్స్లో కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబం, సమాజం నుంచి తగిన మద్దతు లేకపోతే చాలామంది మౌనంగా బాధపడుతూ, కనిపించని ఇబ్బందిలో మునిగిపోతారు. కొందరు సాయంకోసం ప్రయత్నించినా తమను ఎద్దేవా చేస్తున్నారని, కొట్టిపారేస్తున్నారని చెబుతూ మరింత ఒంటరితనంలో కూరుకుపోతున్నారు. అందుబాటులో మానసిక వైద్య సేవలు లేకపోవడంతో వారు సరైన సమయానికి సాయం అందుకోకవడం కష్టమవుతోంది.
సామాజిక సమస్యలు : ఎల్జీబీటీక్యూ లాంటి కొన్ని వర్గాలకు చెందినవారు బలవంతపు వివాహాలు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. తరచు వీరిని వెలివేస్తారు. లేదంటే వారు అంగీకరించని గుర్తింపుతో జీవించాల్సి వస్తుంది. ఇలా తరచు ఉండే ఒత్తిడి వల్ల వారికి తప్పనిసరిగా ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపిస్తాయి. చాలా సందర్భాల్లో కుటుంబం, సమాజం వెలివేయడంతో వాళ్లకు చాలా అవసరమైన ప్రోత్సాహం లభించదు. తమ గుర్తింపును నిరూపించుకోవడానికి పోరాడుతుంటే తరచు ఎదురయ్యే ఇబ్బందులు వారికి తీవ్ర మానసిక సమస్యలను సృష్టిస్తాయి.
ఈ పరిణామాల గురించి 1 లైఫ్ ఆత్మహత్యల నివారణ హెల్ప్లైన్లోని కన్సల్టెంట్ సైకాలజిస్ట్ మిస్ రెబెక్కా మాట్లాడుతూ ప్రతి కాల్ వెనుక భరించలేని బాధ, భయం, లేదా ఒంటరితనంతో పోరాడే ఒకవ్యక్తి ఉంటారని తెలిపారు. నిజానికి వాళ్లు చనిపోవాలని అనుకోరని, కానీ తమ కష్టాలకు ముగింపు కోరుకుంటారని అన్నారు. వారికి ఒక ఆశ కల్పించేలా వినడం ద్వారా జీవించడానికి తగిన కారణాలు కనుగొనడంలో వారికి సాయం చేయగలమని చెప్పారు. సమాజంలో, మనం తప్పనిసరిగా మానసిక ఆరోగ్యం గురించి చర్చించడం, సామాజిక సమస్యలు తగ్గించడం లాంటివి చేయాలని వివరించారు.
కష్టాల్లో ఉన్నవారు మౌనంగా బాధపడడం కంటే సహాయం పొందడంలో 1లైఫ్ సంస్థ సహకారం అందిస్తోంది. తగిన సమయానికి చేసే కౌన్సిలింగ్ నిరాశను అనుకూలతగా మార్చగలదని పేర్కొంది. ఆత్మహత్యల నివారణ అనేది కేవలం హెల్ప్లైన్ల బాధ్యత మాత్రమే కాదని 1లైఫ్ స్పష్టం చేసింది. సమాజంలో ప్రతిఒక్కరు కలిసికట్టుగా పని చేయాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపింది. తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ సహా 15 భారతీయ భాషల్లో 1 లైఫ్ పనిచేస్తుంది. గడిచిన పదేళ్లలో 1.5 లక్షల కాల్స్ను స్వీకరించింది. మానసిక ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని అందించడంలో విశ్వసనీయ సంస్థగా 1 లైఫ్ను ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటి దీపికా పదుకోన్ స్థాపించిన లివ్ లవ్ లాఫ్ ఫౌండేషన్ గుర్తించింది.
